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Обзорная по Хургаде

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Мы предлагаем совершить с нами обзорную экскурсию ⛳ по самому известному курорту Египта — по городу Хургада.

В комфортабельном автомобиле 🚘 наш русскоговорящий гид покажет основные достопримечательности 🏛️ города, такие как Новая мечеть, Коптская православная церковь ⛪, прогулочная набережная Марина, кроме этого вам представится прекрасной возможность, посетить самые знаменитые и самые большие торговые центры в городе.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $10 за человека

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Обзорная по Хургаде
Обзорная по Хургаде

Что вы увидите

  • Мечеть Эль-Мина
  • Основные кварталы города
  • Набережная Марина
  • Самые знаменитые и большие торговые центры города

Главные моменты:

  • В комфортабельном автомобиле 🚘 с гидом посмотреть основные достопримечательности 🏛️ города;
  • Посетить самую большую мечеть города;
  • Погулять по набережной в новой Марине;
  • Прекрасная возможность запечатлеть всё на фото;
  • Посетить самые знаменитые и самые большие торговые центры в городе;
  • Посетить рыбный рынок (при желании);
  • Посетить фруктовый рынок (при желании).
Самый популярный курорт Египта
После того как гид заберет вас из отеля, он познакомит вас с историей 📖 города и его основными кварталами, хотя все давно знают, что прежде это была небольшая рыбацкая деревня. А сама Хургада, как курорт довольно новое место — ему менее 50-ти лет. Кроме этого гид познакомит вас с образом жизни египтян и городскими традициями.
По приезду в город 🏙️, у вас будет время посетить красивейшую набережную Марина, где находятся яхты и корабли, самые лучшие кафе, рестораны и дискотеки города. После этого, вы сможете посетить главную мечеть города — Мечеть Эль-Мина, которая считается самой большой и самой красивой в городе.
У вас будет замечательная и интересная возможность посетить самые знаменитые и большие торговые центры города, гид вам посоветует, где можно сделать недорогие покупки, приобрести сувениры 🎁, купить масла, кожаные изделия, текстиль и всё что вам будет интересно. В заключении дня мы отвезем вас обратно в ваш отел.

Важно знать:

  • Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и количество человек.
  • Возьмите с собой питьевую воду, деньги на личные расходы, удобную обувь, комфортную, не открытую одежду;
  • Из Эль-Гуна, Сахль-Хашиш, Макади и Сафага доплата за трансфер.
Что входит
  • Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
  • Русскоговорящий гид экскурсовод
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
  • Из Эль-Гуна, Сахль-Хашиш, Макади и Сафага доплата за трансфер.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная по Хургаде
Обзорная по Хургаде
Обзорная по Хургаде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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