Главные моменты:
- В комфортабельном автомобиле 🚘 с гидом посмотреть основные достопримечательности 🏛️ города;
- Посетить самую большую мечеть города;
- Погулять по набережной в новой Марине;
- Прекрасная возможность запечатлеть всё на фото;
- Посетить самые знаменитые и самые большие торговые центры в городе;
- Посетить рыбный рынок (при желании);
- Посетить фруктовый рынок (при желании).
Самый популярный курорт Египта
После того как гид заберет вас из отеля, он познакомит вас с историей 📖 города и его основными кварталами, хотя все давно знают, что прежде это была небольшая рыбацкая деревня. А сама Хургада, как курорт довольно новое место — ему менее 50-ти лет. Кроме этого гид познакомит вас с образом жизни египтян и городскими традициями.
По приезду в город 🏙️, у вас будет время посетить красивейшую набережную Марина, где находятся яхты и корабли, самые лучшие кафе, рестораны и дискотеки города. После этого, вы сможете посетить главную мечеть города — Мечеть Эль-Мина, которая считается самой большой и самой красивой в городе.
У вас будет замечательная и интересная возможность посетить самые знаменитые и большие торговые центры города, гид вам посоветует, где можно сделать недорогие покупки, приобрести сувениры 🎁, купить масла, кожаные изделия, текстиль и всё что вам будет интересно. В заключении дня мы отвезем вас обратно в ваш отел.
Важно знать:
- Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и количество человек.
- Возьмите с собой питьевую воду, деньги на личные расходы, удобную обувь, комфортную, не открытую одежду;
- Из Эль-Гуна, Сахль-Хашиш, Макади и Сафага доплата за трансфер.