Главные моменты:

В комфортабельном автомобиле 🚘 с гидом посмотреть основные достопримечательности 🏛️ города;

Посетить самую большую мечеть города;

Погулять по набережной в новой Марине;

Прекрасная возможность запечатлеть всё на фото;

Посетить самые знаменитые и самые большие торговые центры в городе;

Посетить рыбный рынок (при желании);

Посетить фруктовый рынок (при желании).

Самый популярный курорт Египта

После того как гид заберет вас из отеля, он познакомит вас с историей 📖 города и его основными кварталами, хотя все давно знают, что прежде это была небольшая рыбацкая деревня. А сама Хургада, как курорт довольно новое место — ему менее 50-ти лет. Кроме этого гид познакомит вас с образом жизни египтян и городскими традициями.

По приезду в город 🏙️, у вас будет время посетить красивейшую набережную Марина, где находятся яхты и корабли, самые лучшие кафе, рестораны и дискотеки города. После этого, вы сможете посетить главную мечеть города — Мечеть Эль-Мина, которая считается самой большой и самой красивой в городе.

У вас будет замечательная и интересная возможность посетить самые знаменитые и большие торговые центры города, гид вам посоветует, где можно сделать недорогие покупки, приобрести сувениры 🎁, купить масла, кожаные изделия, текстиль и всё что вам будет интересно. В заключении дня мы отвезем вас обратно в ваш отел.

Важно знать: