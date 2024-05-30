1 чел.
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Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
«С комфортом позагораете и насладитесь природой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«Целый день мы будем бороздить морские просторы и получать удовольствие от солнца, мягкого бриза и окружающих фантастических пейзажей»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«Обратите внимание: мы не можем гарантировать вам 100% встречу с дельфинами, природа и случай могут распорядиться иначе»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
5 часов
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
«Шарм-эль-Нага — это коралловый заповедник в районе Сома Бэй»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
5 часов
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
«Рыбалка в проверенных местах: на борту вам выдадут современные рыболовные снасти и поделятся секретами удачного улова»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€33 за человека
Групповая
8 часов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
«В пути вы позагораете на палубе или спуститесь в трюм, чтобы рассмотреть живописные рифы и стайки цветных рыб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«На сафари не допускают детей младше 10 лет»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Если пожелаете, можно устроить мини-рыбалку»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€23 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете понырять с маской и ластами или заняться рыбалкой (снасти мы предоставим)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
«Здесь желтый песок словно присыпан снегом и повсюду стоят известняковые творения природы, напоминающие животных и грибы»
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от €500 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
«Мы привезем вас в потрясающе красивую бухту, расположенную на территории природного заповедника Марса-Алам»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€70 за человека
Индивидуальная
3 часа
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
«На маршруте открывается невероятный вид на песчаные просторы, горы и море»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
«В группе до 25 человек вы отправитесь исследовать самые живописные места Красного моря»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
«На лодке нет кухни, но можно взять с собой еду и напитки — и насладиться ими с видами на сказочные окружающие пейзажи»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«И, конечно, полюбуетесь на одно из самых магических и вдохновляющих природных явлений — закат над горами красного моря»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Групповая
4 часа
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
«В 08:00 наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Базу Сафари (Сафари Центр), где по началу всем туристам заматывают голову специальным шарфом (в Египте названный арафаткой), чтобы защитить голову и глаза от песков»
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Групповая
6 часов
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
«Посмотреть на потрясающие морские пейзажи»
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $21 за человека
Круиз
8 часов
Морской круиз на Оранжевый остров
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: 8:00 утра каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
от $20 за человека
Групповая
3 часа
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Групповая
7 часов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Если вы не бывали на сафари в пустыне, то мы вам приглашаем вас в увлекательное путешествие»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
Групповая
3 часа
Мегасафари VIP
Начало: Мы вас собираем из отеля
«Прокатитесь на квадроциклах и багги по удивительной аравийской пустыне во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: Каждый день 2 раза утренняя и вечерняя программа по желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
Индивидуальная
6 часов
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари на багги по Аравийской пустыне в Хургаде
Зажигательное приключение на багги ждет вас в пустыне Аравии. Погрузитесь в мир скорости и традиций бедуинов
Начало: Забираем туристов из отелей
«Что вас ожидает: Незабываемое приключение в пустыне Отправьтесь на захватывающее приключение на багги по удивительной пустыне Аравии во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Групповая
6.5 часов
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
«Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$15 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Групповая
6 часов
Элитное сафари в аравийской пустыне
Начало: Ваши отели в Хургаде
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мото Сафари
Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницы
«По окончании приключений в деревне, мы вернемся на квадроциклах, наслаждаясь ветром и пейзажами пустыни»
Расписание: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«Входит в стоимость: трансфер в обе стороны, обед, напитки, снаряжение для снорклинга и рыбалки»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€40 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
«А на Райском острове отдохнёте от суеты и насладитесь спокойствием его дикой и невероятной природы»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: Эксклюзивное приключение
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: морские приключения и красоты Красного моря ждут вас
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: ежедневный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Райский остров и дайвинг
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
11 июня в 07:45
$45 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 08:00, 14:30
от $21 за человека
Групповая
9 часов
Заповедник Шарм-эль-Нага
«Расположенный к югу от Хургады, заповедник обрамлен горной грядой, что делает отдых в бухте всегда безветренным и беззаботным»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $63 за человека
Групповая
3 часа
Семейное сафари
«Поездка "Семейное сафари" подарит Вам целый ряд развлечений»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 13:00
от $26 за человека
Групповая
6 часов
Супер сафари
«Поездка "Супер сафари" - это активно проведенный день в пустыне и фольклорная шоу-программа с ужином»
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $26 за человека
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное мото сафари в Хургаде: адреналин и культура
Почувствуйте дух приключений, прокатившись на квадрациклах по пустыне и горам Хургады, встретьте бедуинскую культуру
Начало: Забираем туристов из отеля
«Вы ощутите настоящую свободу и адреналин, погрузившись в окружающую вас природу, необычную и захватывающую»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
«Мы также сделаем 2-часовую остановку на острове Оранж Бей с прекрасным пляжем и чарующими пейзажами»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€85 за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $21 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия30 мая 2024Здравствуйте,в последний момент вспомнили про ваш сайт,когда собирались брать экскурсию Нам очень понравилось 😻 Утреняя Сафари👍советуем Благодарим 🙏🏼
- PPavel29 мая 2024Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
- ЮЮлия17 мая 2024Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)
- ММария13 мая 2024Все круто! Встретили, довезли до базы, накатали на квадроциклах, верблюдах😁👍 Останавливались для фото в пустыне, останавливались и пили чай в бедуинской деревне. . Все слажено, точно, безопасно. . Спасибо за организацию и впечатления🙏
- ММария13 мая 2024Хорошая организация, молодцы. Команда дружная, веселая, ответственная. Были и взрослые и дети, всем было комфортно и интересно. Рекомендую.
- ААнгелина9 мая 2024Отличная экскурсия. Очень хорошие ребята помогали нырять в воду. Самый красивый остров, очень похож на мальдивы! Не пожалеете
- ВВладислав8 мая 2024Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
- ММария8 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Корабль хороший, трех палубный. Забирали только странно. На непонятной машине, ни слова по русски или по английски,
- ММария8 мая 2024Вся моя группа была в огромном восторге, прошла прогулка лучше чем мы ожидали, нас было 9 человек и вся яхта
- ТТатьяна6 мая 2024Забрали прям из отеля в 7-30, комфортно довезли до пирса. Там сели на корабль и выдвинулись в море. Были люди
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Природа и пейзажи»
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