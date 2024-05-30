Познавательные экскурсии на природе в Хургаде

Найдено 45 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
«С комфортом позагораете и насладитесь природой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«Целый день мы будем бороздить морские просторы и получать удовольствие от солнца, мягкого бриза и окружающих фантастических пейзажей»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«Обратите внимание: мы не можем гарантировать вам 100% встречу с дельфинами, природа и случай могут распорядиться иначе»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
«Шарм-эль-Нага — это коралловый заповедник в районе Сома Бэй»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
«Рыбалка в проверенных местах: на борту вам выдадут современные рыболовные снасти и поделятся секретами удачного улова»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
«В пути вы позагораете на палубе или спуститесь в трюм, чтобы рассмотреть живописные рифы и стайки цветных рыб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«На сафари не допускают детей младше 10 лет»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Если пожелаете, можно устроить мини-рыбалку»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете понырять с маской и ластами или заняться рыбалкой (снасти мы предоставим)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
«Здесь желтый песок словно присыпан снегом и повсюду стоят известняковые творения природы, напоминающие животных и грибы»
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
«Мы привезем вас в потрясающе красивую бухту, расположенную на территории природного заповедника Марса-Алам»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
«На маршруте открывается невероятный вид на песчаные просторы, горы и море»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за человека
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Групповая
8 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
«В группе до 25 человек вы отправитесь исследовать самые живописные места Красного моря»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
«На лодке нет кухни, но можно взять с собой еду и напитки — и насладиться ими с видами на сказочные окружающие пейзажи»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
110 за всё до 10 чел.
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«И, конечно, полюбуетесь на одно из самых магических и вдохновляющих природных явлений — закат над горами красного моря»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Дискавери сафари утром из Хургады
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
10 отзывов
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
«В 08:00 наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Базу Сафари (Сафари Центр), где по началу всем туристам заматывают голову специальным шарфом (в Египте названный арафаткой), чтобы защитить голову и глаза от песков»
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
6 часов
54 отзыва
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
Морская прогулка на Райский остров Paradise
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
37 отзывов
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
«Посмотреть на потрясающие морские пейзажи»
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $21 за человека
Морской круиз на Оранжевый остров
Круиз
8 часов
57 отзывов
Морской круиз на Оранжевый остров
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: 8:00 утра каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
от $20 за человека
Утреннее сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
3 часа
27 отзывов
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Королевское сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
7 часов
58 отзывов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Если вы не бывали на сафари в пустыне, то мы вам приглашаем вас в увлекательное путешествие»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
Мегасафари VIP
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
20 отзывов
Мегасафари VIP
Начало: Мы вас собираем из отеля
«Прокатитесь на квадроциклах и багги по удивительной аравийской пустыне во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: Каждый день 2 раза утренняя и вечерняя программа по желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
Морская прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально
🛞 Багги
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальное сафари на багги по Аравийской пустыне в Хургаде
Зажигательное приключение на багги ждет вас в пустыне Аравии. Погрузитесь в мир скорости и традиций бедуинов
Начало: Забираем туристов из отелей
«Что вас ожидает: Незабываемое приключение в пустыне Отправьтесь на захватывающее приключение на багги по удивительной пустыне Аравии во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Супер сафари в Хургаде
🐫 На верблюдах
Групповая
6.5 часов
19 отзывов
Супер сафари в Хургаде
Начало: Ваш отель
«Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$15 за человека
Райский остров Paradise
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
1 отзыв
Райский остров Paradise
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Элитное сафари в аравийской пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
2 отзыва
Элитное сафари в аравийской пустыне
Начало: Ваши отели в Хургаде
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Мото Сафари
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Мото Сафари
Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницы
«По окончании приключений в деревне, мы вернемся на квадроциклах, наслаждаясь ветром и пейзажами пустыни»
Расписание: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Развлечения на острове Утопия
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«Входит в стоимость: трансфер в обе стороны, обед, напитки, снаряжение для снорклинга и рыбалки»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
40 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
«А на Райском острове отдохнёте от суеты и насладитесь спокойствием его дикой и невероятной природы»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке
Индивидуальная
4 часа
Рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: Эксклюзивное приключение
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: морские приключения и красоты Красного моря ждут вас
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: ежедневный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Райский остров и дайвинг
Групповая
8 часов
Райский остров и дайвинг
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
11 июня в 07:45
$45 за человека
Мото-сафари
Групповая
3 часа
Мото-сафари
Расписание: Ежедневно в 08:00, 14:30
от $21 за человека
Заповедник Шарм-эль-Нага
Групповая
9 часов
Заповедник Шарм-эль-Нага
«Расположенный к югу от Хургады, заповедник обрамлен горной грядой, что делает отдых в бухте всегда безветренным и беззаботным»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $63 за человека
Семейное сафари
Групповая
3 часа
Семейное сафари
«Поездка "Семейное сафари" подарит Вам целый ряд развлечений»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 13:00
от $26 за человека
Супер сафари
Групповая
6 часов
Супер сафари
«Поездка "Супер сафари" - это активно проведенный день в пустыне и фольклорная шоу-программа с ужином»
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $26 за человека
Элит-тур (сафари + массаж)
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Мото сафари индивидуально
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное мото сафари в Хургаде: адреналин и культура
Почувствуйте дух приключений, прокатившись на квадрациклах по пустыне и горам Хургады, встретьте бедуинскую культуру
Начало: Забираем туристов из отеля
«Вы ощутите настоящую свободу и адреналин, погрузившись в окружающую вас природу, необычную и захватывающую»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
«Мы также сделаем 2-часовую остановку на острове Оранж Бей с прекрасным пляжем и чарующими пейзажами»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
85 за человека
Джип сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
5.5 часов
Джип сафари
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $21 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Дискавери сафари утром из Хургады
    Здравствуйте,в последний момент вспомнили про ваш сайт,когда собирались брать экскурсию Нам очень понравилось 😻 Утреняя Сафари👍советуем Благодарим 🙏🏼
  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
    читать дальше

    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
    Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
    Все круто! Встретили, довезли до базы, накатали на квадроциклах, верблюдах😁👍 Останавливались для фото в пустыне, останавливались и пили чай в бедуинской деревне. . Все слажено, точно, безопасно. . Спасибо за организацию и впечатления🙏
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Морской круиз на Оранжевый остров
    Хорошая организация, молодцы. Команда дружная, веселая, ответственная. Были и взрослые и дети, всем было комфортно и интересно. Рекомендую.
  • А
    Ангелина
    9 мая 2024
    Морская прогулка на Райский остров Paradise
    Отличная экскурсия. Очень хорошие ребята помогали нырять в воду. Самый красивый остров, очень похож на мальдивы! Не пожалеете
  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Морская прогулка на Райский остров Paradise
    Очень хорошая экскурсия. Корабль хороший, трех палубный. Забирали только странно. На непонятной машине, ни слова по русски или по английски,
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    везли час и подсаживались к нам только арабы, было некомфортно и неясно куда нас везут. Потом все было замечательно. 2 раза снорклинг, пляж хороший и на все хватает времени. Обед вкусный

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Морская прогулка на индивидуальной яхте
    Вся моя группа была в огромном восторге, прошла прогулка лучше чем мы ожидали, нас было 9 человек и вся яхта
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    была в нашем распоряжение, с огромным кол-вом персонала, мы плавали в открытом море в ластах с трубками, не было особо никакого тайминга, те кто плохо плавал сопровождал инструктор, нас кормили вкусным обедом, а еще мы отмечали ДР одной участницы, много танцевали, и заранее заказали торт, он был огромный, на яхте нас сопровождал фотограф и сделал классные фото и видео, в том числе с подводной съемкой, отдельно мы запланировали поездку на остров, нас привезли на Orange и так как это был фитнес тур, организовали место где мы смогли записать танцевальную связку совершенно в нелюдимой локации, единственное о чем я не позаботилась и хорошо бы прописать это в описании, чаевые команде, мы оставили 20$, так как просто не взяли участники деньги с собой, но команда большая как и яхта и надо бы конечно, было прихватить с собой деньги или заранее заложить это в стоимость, благодарим вас от всей души и желаем много позитивных отзывов

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Морская прогулка на Райский остров Paradise
    Забрали прям из отеля в 7-30, комфортно довезли до пирса. Там сели на корабль и выдвинулись в море. Были люди
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    разноязычные, но это не мешало. Гид нам все рассказал на трех языках. Остров райский это чудо конечно. Вода, песок, колоритные зонты из соломы. Были на острове часа полтора. После накормили вкусным обедом. На обратном пути были две остановки для скнорлинга. Красивый риф и множество рыбок. В сопровождении гида мы об плыли большой риф. Примерно в 5 нас привезли в отель. Рекомендую эту поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Природа и пейзажи»

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