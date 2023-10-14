Романтический вечер в Хургаде

Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать

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Ответы на вопросы
Мы знаем, что нужно тем, кто насытился приключениями.

Кто хочет просто отдохнуть в красивом месте или насладиться романтической обстановкой в компании любимого человека.

Ничего лишнего: только море, закат, прекрасная еда, а ночью — зажигательная музыка в одном из клубов. О деталях и организации мы позаботимся. А у вас одна задача — получать заслуженное удовольствие.
Романтический вечер в Хургаде
Романтический вечер в Хургаде
Романтический вечер в Хургаде
Романтический вечер в Хургаде
Романтический вечер в Хургаде
Романтический вечер в Хургаде
Романтический вечер в Хургаде
Ближайшие даты:
14
окт
16
окт
19
окт
21
окт
23
окт
26
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по живописной набережной Хургада Марина, где насладитесь чудесными морскими панорамами и расслабитесь на песчаных пляжах. Затем вам предстоит романтический ужин в уютном месте с замечательной кухней и умиротворённой атмосферой. Вы сможете наблюдать закат и не спеша наслаждаться романтикой. А после ужина мы отвезём вас в ночной клуб или бар, где вы оторвётесь под ритмы живой музыки.

Организационные детали

  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены трансфер из вашего отеля и обратно, услуги сопровождающего гида, входной билет в ночной клуб

Дополнительные расходы

  • Ужин в ресторане — $20-30 на человека
  • Еда и напитки в ночном клубе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Вечерние
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