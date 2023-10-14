Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать
Мы знаем, что нужно тем, кто насытился приключениями.
Кто хочет просто отдохнуть в красивом месте или насладиться романтической обстановкой в компании любимого человека.
Ничего лишнего: только море, закат, прекрасная еда, а ночью — зажигательная музыка в одном из клубов. О деталях и организации мы позаботимся. А у вас одна задача — получать заслуженное удовольствие.
Кто хочет просто отдохнуть в красивом месте или насладиться романтической обстановкой в компании любимого человека.
Ничего лишнего: только море, закат, прекрасная еда, а ночью — зажигательная музыка в одном из клубов. О деталях и организации мы позаботимся. А у вас одна задача — получать заслуженное удовольствие.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
16
окт
окт
19
окт
окт
21
окт
окт
23
окт
окт
26
окт
окт
28
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по живописной набережной Хургада Марина, где насладитесь чудесными морскими панорамами и расслабитесь на песчаных пляжах. Затем вам предстоит романтический ужин в уютном месте с замечательной кухней и умиротворённой атмосферой. Вы сможете наблюдать закат и не спеша наслаждаться романтикой. А после ужина мы отвезём вас в ночной клуб или бар, где вы оторвётесь под ритмы живой музыки.
Организационные детали
- Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость включены трансфер из вашего отеля и обратно, услуги сопровождающего гида, входной билет в ночной клуб
Дополнительные расходы
- Ужин в ресторане — $20-30 на человека
- Еда и напитки в ночном клубе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 249 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться нашими знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады
Индивидуальные
На машине
Летние
Популярные места
Вечерние
Пляжи
С ужином
Похожие туры из Хургады
Мини-группа
3 часа
Марокканская спа-программа в Хургаде
Посетить салон красоты с массажем, парной и глиняными масками
из вашего отеля
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде
Познакомиться с рыбацким прошлым и курортным настоящим города
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
от €10 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Волшебные моменты Хургады: фотосессия
Получить впечатляющие снимки на набережной и в центре города
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
€150 за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду