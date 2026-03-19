Индивидуальная
На квадроциклах по пустыне Хургады - к закату, горам и бедуинам
Проехать 40 км по пескам, познакомиться с бытом кочевников и поужинать по-бедуински
«17:00 — ужин в бедуинском стиле»
13 авг в 13:00
14 авг в 13:00
от $60 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Начало: У вашего отеля в центре города
«Фольклорное шоу и ужин в пустыне»
Расписание: ежедневно в 12:00
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
$27 за человека
Индивидуальная
Суперсафари 5 в 1 (из Хургады)
Промчаться по пустыне на квадроцикле, багги и джипе, проехать на верблюде и поужинать у бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Фольклорное шоу и ужин в пустыне: рис, салат, курица барбекю или кофта (египетская котлета)»
13 авг в 13:00
14 авг в 13:00
от $30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
требовали чаевые, прям напрямую, ходили по пятам и спрашивали, почему не оставили чаевые
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все прошло отлично
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Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
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Н
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы в пустыню и почему-то
+2
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A
21 ноября съездили в пустыню!!! Прокатились очень весело на джипах в деревню бедуинов, прокатились на верблюдах. Нас сопровождал гид Мухамед-
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А
Очень энергично, быстро и много интересного, не соскучитесь
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А
Просто классно было нам очень понравился 👍👍👍
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М
Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
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Д
Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)
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Т
Эта экскурсия отличается о тех, какие я посещала ранее Для меня это был адреналин, хорошая компания, интересный гид, словно мы знакомы тысячу и один год Спасибо за проведенное время
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Всего 21 отзыв в Хургаде в категории "С ужином"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «С ужином»
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Сейчас в Хургаде в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 60. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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