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Экскурсии с ужином в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Хургаде, цены от $27. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На квадроциклах по пустыне Хургады - к закату, горам и бедуинам
На квадроциклах
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
На квадроциклах по пустыне Хургады - к закату, горам и бедуинам
Проехать 40 км по пескам, познакомиться с бытом кочевников и поужинать по-бедуински
«17:00 — ужин в бедуинском стиле»
13 авг в 13:00
14 авг в 13:00
от $60 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
7 часов
19 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Начало: У вашего отеля в центре города
«Фольклорное шоу и ужин в пустыне»
Расписание: ежедневно в 12:00
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
$27 за человека
Суперсафари 5 в 1 (из Хургады)
На квадроциклах
На верблюдах
Джиппинг
На багги
6 часов
Индивидуальная
Суперсафари 5 в 1 (из Хургады)
Промчаться по пустыне на квадроцикле, багги и джипе, проехать на верблюде и поужинать у бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Фольклорное шоу и ужин в пустыне: рис, салат, курица барбекю или кофта (египетская котлета)»
13 авг в 13:00
14 авг в 13:00
от $30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Никита
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
требовали чаевые, прям напрямую, ходили по пятам и спрашивали, почему не оставили чаевые
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Окунева
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
все прошло отлично
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Андрей
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
Поставил 4ку, потому как прокатиться на квадриках не дали, верблюд топ, багги интересно, но маловато, около 5 минут.
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Н
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы в пустыню и почему-то
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катались по кругу. Был фотограф, фотографировал желающих. Потом на джипах съездили к "бедуинам". Там была небольшая прогулка на верблюда и рассказ о жизни в пустыне с дегустацией лепешки и чая, а также магазин, куда ж в Египте без них) Потом вернулись на базу и покатались на багги, которые оказались самыми экстримальными. Трясёт в них сильно, держаться неудобно, ударились несколько раз. Потом был перекус из кебаба, овощей, макарон. Вкусно, но остро) Из шоу были пара танцев, в том числе с гостями. Очень понравился мальчик и танец с юбками. Гид молодец, с юмором, английский на хорошем уровне, русский понятный. Инструктаж проводился. На обратном пути была заминка с автобусом, но все решили.

Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы+2
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
Все прошло хорошо, забрали от отеля во время. Сначала покатались на квадроциклах, выехали недалеко от базы
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A
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
21 ноября съездили в пустыню!!! Прокатились очень весело на джипах в деревню бедуинов, прокатились на верблюдах. Нас сопровождал гид Мухамед-
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очень интересно рассказал про быт бедуинов и их обычаи!!! Затем катались на багги - было здорово, что останавливались и дали порулить всем, кто хотел. Потом катались на квадроциклах, очень круто!!! Инструктор ехал впереди, с ним можно было посадить того, кто боялся управлять сам. Всегда следил, чтобы никто не отставал и спрашивал - все ли в порядке!!! Хочу отметить то, что катание было не по 5 минут, а прям достаточно. . минут по 30 точно!!! Рекомендую!

21 ноября съездили в пустыню!!! Прокатились очень весело на джипах в деревню бедуинов, прокатились на верблюдах.
21 ноября съездили в пустыню!!! Прокатились очень весело на джипах в деревню бедуинов, прокатились на верблюдах.
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А
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Очень энергично, быстро и много интересного, не соскучитесь
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А
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Просто классно было нам очень понравился 👍👍👍
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М
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
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- прекрасны! В конце было замечательное шоу.
Совет - одевайтесь в закрытую одежду, но легкую. Берите с собой воду, можно немного перекусит - ребенок проголодался в процессе.
Еще совет - запомните название гаража, из которого стартуете на джипах - это поможет идентифицировать вашу группу.

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Д
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)
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Т
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Эта экскурсия отличается о тех, какие я посещала ранее Для меня это был адреналин, хорошая компания, интересный гид, словно мы знакомы тысячу и один год Спасибо за проведенное время
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Всего 21 отзыв в Хургаде в категории "С ужином"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На квадроциклах по пустыне Хургады - к закату, горам и бедуинам;
  2. Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне;
  3. Суперсафари 5 в 1 (из Хургады).
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Гиза;
  5. Эль-Гуна;
  6. Набережная;
  7. Город мертвых;
  8. Старый город Эль-Дахар;
  9. Набережная Марина;
  10. Абу-Симбел.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в августе 2026
Сейчас в Хургаде в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 60. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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