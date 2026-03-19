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катались по кругу. Был фотограф, фотографировал желающих. Потом на джипах съездили к "бедуинам". Там была небольшая прогулка на верблюда и рассказ о жизни в пустыне с дегустацией лепешки и чая, а также магазин, куда ж в Египте без них) Потом вернулись на базу и покатались на багги, которые оказались самыми экстримальными. Трясёт в них сильно, держаться неудобно, ударились несколько раз. Потом был перекус из кебаба, овощей, макарон. Вкусно, но остро) Из шоу были пара танцев, в том числе с гостями. Очень понравился мальчик и танец с юбками. Гид молодец, с юмором, английский на хорошем уровне, русский понятный. Инструктаж проводился. На обратном пути была заминка с автобусом, но все решили.