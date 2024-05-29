1 чел.
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Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
€250 за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€70 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Хамам в Хургаде: релаксация и забота о здоровье тела
Погрузитесь в атмосферу настоящего восточного хамама, где каждая процедура наполнена заботой и вниманием
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Романтический вечер в Хургаде
Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€50 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
€123 за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Бьюти-программа в Хургаде: Секреты красоты Клеопатры для вашего омоложения
Позвольте себе роскошь чувствовать себя королевой: трёхчасовой спа-ритуал в Хургаде, вдохновлённый секретами Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel29 мая 2024Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
- ВВладислав8 мая 2024Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
- ИИрина4 мая 2024Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
- ММарина1 мая 2024Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
- ВВиталия26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
- ААндрей9 апреля 2024Все было шикарно, яхта определено стоит своих денег✅
- ЮЮлия5 апреля 2024Хорошая прогулка, все как в описании. Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы
- ААнастасия28 февраля 2024Отлично все☺ оперативно, красиво и очень порадовала забота Саида) благодарю
- ААлександр20 января 2024Это было просто супер. Все, больше никаких сраных автобусов с бесячими тётками, которым надо пописать, и ещё что-то, ждать в магазинах, выслушивать их предпочтения. Нахрен. Мы довольны на 1001%
- ООлеся11 декабря 2023Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Романтические»
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