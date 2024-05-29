Романтические экскурсии по Хургаде

Найдено 12 экскурсий в категории «Романтические» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
110 за всё до 10 чел.
В море верхом на лошади
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Хамам в Хургаде: релаксация и забота о здоровье тела
Погрузитесь в атмосферу настоящего восточного хамама, где каждая процедура наполнена заботой и вниманием
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
25 за человека
Романтический вечер в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Романтический вечер в Хургаде
Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50 за всё до 2 чел.
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
123 за всё до 2 чел.
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
🚗 На машине
Групповая
3 часа
Бьюти-программа в Хургаде: Секреты красоты Клеопатры для вашего омоложения
Позвольте себе роскошь чувствовать себя королевой: трёхчасовой спа-ритуал в Хургаде, вдохновлённый секретами Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
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    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
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    было в достатке. Сначала была рыбалка (пойманную рыбу потом пожарили для нас), затем остров, обед и снорклинг. Остров Магавиш небольшой - туда возят маленькие группы, песок фантастический, много мест для фотографирования, есть небольшой пляж для плавания, укрыться от солнышка есть где. Обед вкусный и сытный - мы даже половины не съели- креветки, рыба, куриные нагетсы, рис, макароны, овощи. Фруктовая нарезка при отправлении и после снорклинга. Куку респект👍 С оборудованием для снорклинга на яхте напряжёнка, мне досталась только маска- без трубки, приходилось задерживать дыхание - удовольствие так себе. Коралл живой, но рыбок немного, видели ската, огромного ежа, попугая, хирурга и других каких-то. Берите свои маски. Команда: капитан, кук-юнга, гид и фотограф. Капитан - профессионал своего дела, улыбчивый и позитивный. Кук просто молодец. Гид сносно говорит по-русски, но особых рассказов и не предполагалось, с ним решались вопросы последовательности этапов экскурсии (мы сначала поплыли на остров, а потом плавали) и плавал на кораллы он с нами. Фотограф сделал нам видюшку и кучу фоток, но всё как-то совсем не очень, будем просить профессионалов выправить ситуацию. Всё время ждала какого-нибудь подвоха, но всё прошло на ура! Спасибо организатору и команде!

    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было
  • В
    Виталия
    26 апреля 2024
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
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    из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и погрузились. Там нас уже ждала команда с фруктами, напитками. Пока ехали до бухты, Ирина много рассказывала про Египет и жизнь здесь. Яхта сама чистая, удобная, команда отзывчивая и добрая. На маршруте выбираешь бухту/ часть острова, где-то остановиться. Сначала мы приплыли к первому рифу, удалось опередить другие лодки и поплавать без людей, было безумно красиво. Ко второму рифу тоже подплыли быстрее остальных, после чего был очень вкусный и сытный обед. По итогу мы не поехали на остров, так как народу там было очень много, а делать особо нечего. Выбрали дополнительный снорклинг. Но нам повезло в эту поездку и мы увидели дельфинов несколько раз — не только рядом, но и под водой!!! После этого мы отправились обратно в Хургаду. Впечатлений осталось море, безумно рады, что поехали! Очень рекомендую всем, кто будет — брать индивидуальный тур и ехать, наслаждаться и отдыхать. Спасибо Ирине и команде!

  • А
    Андрей
    9 апреля 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Все было шикарно, яхта определено стоит своих денег✅
    Все было шикарно, яхта определено стоит своих денег✅
  • Ю
    Юлия
    5 апреля 2024
    Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
    Хорошая прогулка, все как в описании. Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы
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    заезжали на белый пляж, не отказывайтесь, если у вас останется время, он прекрасен. Кораблик, на котором я была, небольшой (до 3-х человек комфортно)

  • А
    Анастасия
    28 февраля 2024
    Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
    Отлично все☺ оперативно, красиво и очень порадовала забота Саида) благодарю
  • А
    Александр
    20 января 2024
    Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
    Это было просто супер. Все, больше никаких сраных автобусов с бесячими тётками, которым надо пописать, и ещё что-то, ждать в магазинах, выслушивать их предпочтения. Нахрен. Мы довольны на 1001%
  • О
    Олеся
    11 декабря 2023
    В море верхом на лошади
    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
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    инстаграм взорвали точно. При возможности обязательно вернёмся к вам еще не раз. Лошадки все очень красивые и ухоженные, главное спокойные и дружелюбные

    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Хургада: прогулка на роскошной яхте
  2. Из Хургады - на новый остров Magawish
  3. VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
  4. Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
  5. Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Романтические" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 15 до 600. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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