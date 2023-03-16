ежедневно в 08:30 и 17:00

Пункт назначения — остров Парадайз! В группе до 30 человек вы отправитесь туда на прогулочном судне с панорамными окнами. В пути насладитесь бризом на верхней палубе и понаблюдаете за жизнью на глубине: сначала через стекло, затем во время погружения в море. А потом — пляжный отдых и снорклинг на острове.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Солнце, море и песок

С набережной Хургады виднеется остров, известный как Парадайз. Бесконечный пляж с белым песком, удобный заход в море, кристально чистая вода — райское местечко! Запланируйте время для снорклинга и водных развлечений на острове, а мы отвезём вас туда в группе до 30 человек.

Морская прогулка становится интереснее, если наблюдать не только за водной гладью, но и за подводным миром. Наш быстроходный корабль оборудован панорамными стёклами, чтобы вы рассмотрели экзотических рыб, мурен, скатов и других обитателей коралловых рифов. Хотите познакомиться с ними поближе? Мы предоставим снаряжение и сделаем остановку для снорклинга.

Как пройдёт поездка

Примерно в 08.30 автобус приедет за вами в отель (точное время зависит от местоположения) и отвезёт на причал. Ориентир — большой трёхпалубный корабль жёлтого цвета.

В пути вы позагораете на палубе или спуститесь в трюм, чтобы рассмотреть живописные рифы и стайки цветных рыб. А во время остановки для снорклинга изучите характер и повадки обитателей Красного моря.

Еще 40 минут в пути — и вы на острове. Здесь у вас будет примерно 3 часа, чтобы исследовать окрестности, искупаться и покататься на таблетке.

Пора пообедать! Вас ждут свежие и горячие блюда (мясо/рыба и гарнир), а также прохладительные напитки.

Перед отплытием в Хургаду можно еще раз заняться снорклингом — прибрежные воды удивят вас богатой флорой и фауной.

По возвращении на причал мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:

— Трансфер из/до отеля в Хургаде;

— Входной билет на корабль;

— Прокат оборудования (маски, трубки, ласты и жилеты);

— Сопровождение гида по снорклингу;

— Пребывание в VIP-зоне на острове, прокат зонтов;

— Катание на таблетке;

— Обед;

— Напитки в течение всего дня (вода, чай, кофе);

— Душ с пресной водой.

Дополнительные расходы:

— Трансфер из загородных районов: Макади, Эль Гуна и Сахл Хашиш +5$, Сафага +7$;

— Чаевые;

— Личные расходы;

— Фото- и видеосъемка;

— Безалкогольные и алкогольные напитки в банках;

Что взять с собой

— Паспорт (можно фото в телефоне)

— Купальные принадлежности

— Полотенце

— Солнцезащитные очки

— Крем от солнца

— Головной убор