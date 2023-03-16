ежедневно в 08:30 и 17:00

Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз

Рассмотреть подводный мир и его обитателей по пути к райскому пляжу

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Пункт назначения — остров Парадайз! В группе до 30 человек вы отправитесь туда на прогулочном судне с панорамными окнами.

В пути насладитесь бризом на верхней палубе и понаблюдаете за жизнью на глубине: сначала через стекло, затем во время погружения в море. А потом — пляжный отдых и снорклинг на острове.
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Солнце, море и песок

С набережной Хургады виднеется остров, известный как Парадайз. Бесконечный пляж с белым песком, удобный заход в море, кристально чистая вода — райское местечко! Запланируйте время для снорклинга и водных развлечений на острове, а мы отвезём вас туда в группе до 30 человек.

Морская прогулка становится интереснее, если наблюдать не только за водной гладью, но и за подводным миром. Наш быстроходный корабль оборудован панорамными стёклами, чтобы вы рассмотрели экзотических рыб, мурен, скатов и других обитателей коралловых рифов. Хотите познакомиться с ними поближе? Мы предоставим снаряжение и сделаем остановку для снорклинга.

Как пройдёт поездка

  • Примерно в 08.30 автобус приедет за вами в отель (точное время зависит от местоположения) и отвезёт на причал. Ориентир — большой трёхпалубный корабль жёлтого цвета.
  • В пути вы позагораете на палубе или спуститесь в трюм, чтобы рассмотреть живописные рифы и стайки цветных рыб. А во время остановки для снорклинга изучите характер и повадки обитателей Красного моря.
  • Еще 40 минут в пути — и вы на острове. Здесь у вас будет примерно 3 часа, чтобы исследовать окрестности, искупаться и покататься на таблетке.
  • Пора пообедать! Вас ждут свежие и горячие блюда (мясо/рыба и гарнир), а также прохладительные напитки.
  • Перед отплытием в Хургаду можно еще раз заняться снорклингом — прибрежные воды удивят вас богатой флорой и фауной.
  • По возвращении на причал мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:
— Трансфер из/до отеля в Хургаде;
— Входной билет на корабль;
— Прокат оборудования (маски, трубки, ласты и жилеты);
— Сопровождение гида по снорклингу;
— Пребывание в VIP-зоне на острове, прокат зонтов;
— Катание на таблетке;
— Обед;
— Напитки в течение всего дня (вода, чай, кофе);
— Душ с пресной водой.

Дополнительные расходы:
— Трансфер из загородных районов: Макади, Эль Гуна и Сахл Хашиш +5$, Сафага +7$;
— Чаевые;
— Личные расходы;
— Фото- и видеосъемка;
— Безалкогольные и алкогольные напитки в банках;

Что взять с собой

— Паспорт (можно фото в телефоне)
— Купальные принадлежности
— Полотенце
— Солнцезащитные очки
— Крем от солнца
— Головной убор

ежедневно в 08:30 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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