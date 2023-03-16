ежедневно в 08:30 и 17:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Солнце, море и песок
С набережной Хургады виднеется остров, известный как Парадайз. Бесконечный пляж с белым песком, удобный заход в море, кристально чистая вода — райское местечко! Запланируйте время для снорклинга и водных развлечений на острове, а мы отвезём вас туда в группе до 30 человек.
Морская прогулка становится интереснее, если наблюдать не только за водной гладью, но и за подводным миром. Наш быстроходный корабль оборудован панорамными стёклами, чтобы вы рассмотрели экзотических рыб, мурен, скатов и других обитателей коралловых рифов. Хотите познакомиться с ними поближе? Мы предоставим снаряжение и сделаем остановку для снорклинга.
Как пройдёт поездка
Примерно в 08.30 автобус приедет за вами в отель (точное время зависит от местоположения) и отвезёт на причал. Ориентир — большой трёхпалубный корабль жёлтого цвета.
В пути вы позагораете на палубе или спуститесь в трюм, чтобы рассмотреть живописные рифы и стайки цветных рыб. А во время остановки для снорклинга изучите характер и повадки обитателей Красного моря.
Еще 40 минут в пути — и вы на острове. Здесь у вас будет примерно 3 часа, чтобы исследовать окрестности, искупаться и покататься на таблетке.
Пора пообедать! Вас ждут свежие и горячие блюда (мясо/рыба и гарнир), а также прохладительные напитки.
Перед отплытием в Хургаду можно еще раз заняться снорклингом — прибрежные воды удивят вас богатой флорой и фауной.
По возвращении на причал мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: — Трансфер из/до отеля в Хургаде; — Входной билет на корабль; — Прокат оборудования (маски, трубки, ласты и жилеты); — Сопровождение гида по снорклингу; — Пребывание в VIP-зоне на острове, прокат зонтов; — Катание на таблетке; — Обед; — Напитки в течение всего дня (вода, чай, кофе); — Душ с пресной водой.
Дополнительные расходы: — Трансфер из загородных районов: Макади, Эль Гуна и Сахл Хашиш +5$, Сафага +7$; — Чаевые; — Личные расходы; — Фото- и видеосъемка; — Безалкогольные и алкогольные напитки в банках;
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид — ваша команда гидов в Хургаде
Меня зовут Мажид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. В профессии уже 14 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!