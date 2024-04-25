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пустыни, пройти довольно долгий путь по ней на верблюде, днём - под голубым небом, ночью - под красивыми звездами и яркой луной. В Ваше путешествие входит: трансфер от вашего отеля до места назначения, откуда Вы поедете на верблюде до точки отдыха, не смотрела сколько по времени, но довольно долго, так, что с непривычки будут побаливать кости😂 Вам сделают отличные фотографии, напоят чаем или кофе, угостят огромной тарелкой со свежими фруктами. Если Вы едете одни, то составят компанию в беседе. Также ближе к вечеру разожгут костер, у которого можно погреться, по вашему желанию могут взять кальян. Прогулка по пустыни является именно прогулкой верхом на верблюдах. Вы никуда не будете спешить, будете только наслаждаться атмосферой. В моей поездке также была колонка и отличная музыка,которая делала поездку веселее. Очень советую данную экскурсию, если Вы желаете отдохнуть, никуда не спешить и просто наслаждаться видами и поездкой на верблюдах.