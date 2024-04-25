Вечерние экскурсии Хургады

Найдено 8 экскурсий в категории «Вечерние» в Хургаде, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
«С «корабля пустыни» вы понаблюдаете за сказочным закатом: увидите, как оттенки неба сменяются от розовых до бархатно-синих, как солнце медленно опускается за горы, а пустынные лисы отправляются в норки»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
90 за человека
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
«Ее волшебная часть — это закат, во время которого солнце садится за горы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
«Путь до Каира занимает 6-7 часов, поэтому наше путешествие начнётся в ночное время»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
«Проводим в Каире около 8 часов и вечером возвращаемся обратно»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
250 за всё до 8 чел.
Романтический вечер в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Романтический вечер в Хургаде
Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать
Начало: От вашего отеля
«А после ужина мы отвезём вас в ночной клуб или бар, где вы оторвётесь под ритмы живой музыки»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50 за всё до 2 чел.
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях
«Вечерний романтический ужин при свечах в ресторане на Марине, набережной Хургады, станет финальным аккордом нашего путешествия»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
123 за всё до 2 чел.
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер Хургада-Луксор: комфорт и удобство
Откройте для себя удобство индивидуального трансфера Хургада-Луксор, путешествуйте с комфортом и наслаждайтесь красотами Египта
Начало: У вашего отеля
«А вечером заберёт и доставит обратно в Хургаду»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
135 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    25 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Данная экскурсия предназначена для людей, которые хотят почувствовать себя частью пустыни, предаться созерцанию великолепных гор, солнца на закате, насладиться атмосферой
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    пустыни, пройти довольно долгий путь по ней на верблюде, днём - под голубым небом, ночью - под красивыми звездами и яркой луной. В Ваше путешествие входит: трансфер от вашего отеля до места назначения, откуда Вы поедете на верблюде до точки отдыха, не смотрела сколько по времени, но довольно долго, так, что с непривычки будут побаливать кости😂 Вам сделают отличные фотографии, напоят чаем или кофе, угостят огромной тарелкой со свежими фруктами. Если Вы едете одни, то составят компанию в беседе. Также ближе к вечеру разожгут костер, у которого можно погреться, по вашему желанию могут взять кальян. Прогулка по пустыни является именно прогулкой верхом на верблюдах. Вы никуда не будете спешить, будете только наслаждаться атмосферой. В моей поездке также была колонка и отличная музыка,которая делала поездку веселее. Очень советую данную экскурсию, если Вы желаете отдохнуть, никуда не спешить и просто наслаждаться видами и поездкой на верблюдах.

  • А
    Александра
    9 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Прекрасная прогулка, прекрасная Ирина - искренне советую! Изначально ехала за звездами и ночной пустыней, но дневная часть с верблюдом, лошадью и чаем у костра ничем не хуже! Бонусом - крутые фотки и видео от Ирины)
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Это было незабываемо! Спасибо Ирине за такое увлекательное приключение! Я поддерживаю все написанные ранее отзывы. Сразу видно, когда человек проводит мероприятие от души и с любовью! Было интересно и увлекательно! А еще Ирина очень приятный собеседник!
    Это было незабываемо!
  • М
    Мария
    22 марта 2024
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а не как на большинстве
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    шоу для туристов — где они худые и измученные в жесткой эксплуатации. Ирина — владелица лошадей и по настоящему их любит. И любит свое дело, и в сумме это сделало нашу экскурсию, встречу, одним из самых ярких впечатлений о Египте, колорите жизни в нем, пустыне. Мы встречали закат с переливом красок на небе, видели как солнечный диск спрятался полностью за 2 минуты, видели ночное небо, в котором невооруженным глазом видны сотни звезд. Лошади чувствовали себя комфортно, спокойные, со здоровой психикой. В общем впечатления отличные!

    Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а
  • А
    Александр
    20 января 2024
    Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
    Это было просто супер. Все, больше никаких сраных автобусов с бесячими тётками, которым надо пописать, и ещё что-то, ждать в магазинах, выслушивать их предпочтения. Нахрен. Мы довольны на 1001%
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Были на экскурсии с Ириной 7 января. Ирина забрала нас у отеля и отвезла на конюшню. Она очень приятный в
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    общении человек, животные все ухоженные, детям очень понравилась прогулка по пустыне, встретили там заход солнца, это очень красиво! Спасибо Ирине за приятный вечер, рекомендуем🤗👍.

    Были на экскурсии с Ириной 7 января. Ирина забрала нас у отеля и отвезла на конюшню
  • О
    Ольга
    22 ноября 2023
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Пишу отзыв по горячим следам-не имея систематического опыта катания, провела прекрасные 2 часа в хорошей компании и лошадок и Ирины. Фото нашей прогулки получились просто улетные, зимними вечерами будет что вспомнить 😁. Осталась довольна этим необычным для меня приключением.
  • Н
    Настя
    3 октября 2023
    Сахл Хашишь закат 5 в 1
    Всё прекрасно. Амир гид супер, класс, умница, эрудит. Рекомендую всем!!!
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
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    то обратно в итак маленькую машину кроме двоих взрослых дополнительно впихнули еще двоих. Кондиционер работал еле-еле, что не добавляло комфорта поездке. На самом корабле также проблемы с организацией людей - два раза сплавали к рифу, все поднялись. И по идее должны отплывать, но по факту стояли еще минут 40. Подошли к одному из членов команды уточнить сколько еще будем стоять, сказали, что 10 минут, хотя стояли куда дольше и вместо сидения могли еще спокойно поплавать. Сам Оранжевый остров - ни о чем - делать там нечего, сфотографироваться и обойти можно буквально за час. В барах все дорого - коктейль стоит 9 долларов и еще не ясно какого качества в нем будут ингредиенты. И организаторам стоит донести до членов команды, что шутки с личными вещами туристов - плохие шутки, потому что по итогу может закончится не очень хорошо.

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Вечерние»

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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
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  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Вечерние" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 250. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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