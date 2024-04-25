1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
«С «корабля пустыни» вы понаблюдаете за сказочным закатом: увидите, как оттенки неба сменяются от розовых до бархатно-синих, как солнце медленно опускается за горы, а пустынные лисы отправляются в норки»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
«Ее волшебная часть — это закат, во время которого солнце садится за горы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
«Путь до Каира занимает 6-7 часов, поэтому наше путешествие начнётся в ночное время»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
«Проводим в Каире около 8 часов и вечером возвращаемся обратно»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Романтический вечер в Хургаде
Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать
Начало: От вашего отеля
«А после ужина мы отвезём вас в ночной клуб или бар, где вы оторвётесь под ритмы живой музыки»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€50 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях
«Вечерний романтический ужин при свечах в ресторане на Марине, набережной Хургады, станет финальным аккордом нашего путешествия»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
€123 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер Хургада-Луксор: комфорт и удобство
Откройте для себя удобство индивидуального трансфера Хургада-Луксор, путешествуйте с комфортом и наслаждайтесь красотами Египта
Начало: У вашего отеля
«А вечером заберёт и доставит обратно в Хургаду»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€135 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина25 апреля 2024Данная экскурсия предназначена для людей, которые хотят почувствовать себя частью пустыни, предаться созерцанию великолепных гор, солнца на закате, насладиться атмосферой
- ААлександра9 апреля 2024Прекрасная прогулка, прекрасная Ирина - искренне советую! Изначально ехала за звездами и ночной пустыней, но дневная часть с верблюдом, лошадью и чаем у костра ничем не хуже! Бонусом - крутые фотки и видео от Ирины)
- ЮЮлия4 апреля 2024Это было незабываемо! Спасибо Ирине за такое увлекательное приключение! Я поддерживаю все написанные ранее отзывы. Сразу видно, когда человек проводит мероприятие от души и с любовью! Было интересно и увлекательно! А еще Ирина очень приятный собеседник!
- ММария22 марта 2024Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а не как на большинстве
- ААлександр20 января 2024Это было просто супер. Все, больше никаких сраных автобусов с бесячими тётками, которым надо пописать, и ещё что-то, ждать в магазинах, выслушивать их предпочтения. Нахрен. Мы довольны на 1001%
- ЕЕлена8 января 2024Были на экскурсии с Ириной 7 января. Ирина забрала нас у отеля и отвезла на конюшню. Она очень приятный в
- ООльга22 ноября 2023Пишу отзыв по горячим следам-не имея систематического опыта катания, провела прекрасные 2 часа в хорошей компании и лошадок и Ирины. Фото нашей прогулки получились просто улетные, зимними вечерами будет что вспомнить 😁. Осталась довольна этим необычным для меня приключением.
- ННастя3 октября 2023Сахл Хашишь закат 5 в 1Всё прекрасно. Амир гид супер, класс, умница, эрудит. Рекомендую всем!!!
- ЮЮлия2 октября 2023Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
- ЕЕкатерина3 сентября 2023Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Вечерние»
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