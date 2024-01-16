Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Хургаде, где вы сможете насладиться красотой и разнообразием этого уникального города.



Вас ожидает путешествие по старинным улочкам, где каждый камень хранит истории прошлого, а также посещение современной части города с её яркой набережной и роскошными яхтами. Вы узнаете о жизни местных жителей, их традициях и культуре. Главная мечеть Эль-Мина поразит вас своей архитектурой и величием.



А завершит ваше путешествие шопинг в лучших торговых центрах Хургады, где вы сможете приобрести уникальные товары и сувениры. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Египте