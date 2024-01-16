Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Хургаде, где вы сможете насладиться красотой и разнообразием этого уникального города.
Вас ожидает путешествие по старинным улочкам, где каждый камень хранит истории прошлого, а также посещение современной части города с её яркой набережной и роскошными яхтами. Вы узнаете о жизни местных жителей, их традициях и культуре. Главная мечеть Эль-Мина поразит вас своей архитектурой и величием.
А завершит ваше путешествие шопинг в лучших торговых центрах Хургады, где вы сможете приобрести уникальные товары и сувениры. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Египте
Вас ожидает путешествие по старинным улочкам, где каждый камень хранит истории прошлого, а также посещение современной части города с её яркой набережной и роскошными яхтами. Вы узнаете о жизни местных жителей, их традициях и культуре. Главная мечеть Эль-Мина поразит вас своей архитектурой и величием.
А завершит ваше путешествие шопинг в лучших торговых центрах Хургады, где вы сможете приобрести уникальные товары и сувениры. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Египте
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€10
|Дети 5-11 лет
|€6
|Дети до 4 лет
|€3
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Гид заберёт вас из отеля на комфортабельном автомобиле. По пути познакомит с историей страны, расскажет, как живут горожане и какие традиции чтут.
- Вы проедете по Старому городу и узнаете о рыбацком прошлом Хургады.
- Прогуляетесь по красивой набережной Марина и поймёте, как сильно изменился город. Увидите роскошные яхты и корабли, кафе и рестораны.
- Полюбуетесь главной мечетью города — Эль-Миной с 40-метровыми минаретами и богато декорированными фасадами. При желании сможете зайти и осмотреть мечеть изнутри.
- Посетите популярные торговые центры. Гид подскажет, где сделать выгодные покупки — приобрести натуральные масла и духи, кожаные изделия, текстиль и сувениры.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером и услуги гида.
- Возьмите с собой воду и лёгкий перекус.
- После экскурсии мы отвезём вас обратно в отель.
- Убедительная просьба — надевайте удобную обувь и закрытую одежду.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 99 туристов
Меня зовут Мажид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии уже более 14 лет. Буду рад помочь вам с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
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