Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Индивидуальная экскурсия в Хургаде

Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Хургаде, где вы сможете насладиться красотой и разнообразием этого уникального города.

Вас ожидает путешествие по старинным улочкам, где каждый камень хранит истории прошлого, а также посещение современной части города с её яркой набережной и роскошными яхтами. Вы узнаете о жизни местных жителей, их традициях и культуре. Главная мечеть Эль-Мина поразит вас своей архитектурой и величием.

А завершит ваше путешествие шопинг в лучших торговых центрах Хургады, где вы сможете приобрести уникальные товары и сувениры. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Египте
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
Ближайшие даты:
16
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€10
Дети 5-11 лет€6
Дети до 4 лет€3
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Гид заберёт вас из отеля на комфортабельном автомобиле. По пути познакомит с историей страны, расскажет, как живут горожане и какие традиции чтут.
  • Вы проедете по Старому городу и узнаете о рыбацком прошлом Хургады.
  • Прогуляетесь по красивой набережной Марина и поймёте, как сильно изменился город. Увидите роскошные яхты и корабли, кафе и рестораны.
  • Полюбуетесь главной мечетью города — Эль-Миной с 40-метровыми минаретами и богато декорированными фасадами. При желании сможете зайти и осмотреть мечеть изнутри.
  • Посетите популярные торговые центры. Гид подскажет, где сделать выгодные покупки — приобрести натуральные масла и духи, кожаные изделия, текстиль и сувениры.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером и услуги гида.
  • Возьмите с собой воду и лёгкий перекус.
  • После экскурсии мы отвезём вас обратно в отель.
  • Убедительная просьба — надевайте удобную обувь и закрытую одежду.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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