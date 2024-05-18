Экскурсии по набережной Хургады

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Хургаде, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
«И предлагаем нечто особенное — дайвинг у берега»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
40 за человека
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«Вдохнёте запахи Красного моря на набережной и ароматы Востока на фабрике масел»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Прогуляетесь по красивой набережной Марина и поймёте, как сильно изменился город»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
10 за человека
Романтический вечер в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Романтический вечер в Хургаде
Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать
Начало: От вашего отеля
«Вы прогуляетесь по живописной набережной Хургада Марина, где насладитесь чудесными морскими панорамами и расслабитесь на песчаных пляжах»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    18 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
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    инструктор и очень хороший человек, провëл нас в это увлекательное путешествие и рассказал всë самое важное, что нужно знать новичку, при этом в само погружение постоянно держал за руку и показывал интересные моменты! Инструктаж провел доходчиво и понятно, благодаря объяснениям было спокойно и уверенно. Всем советуем попробовать!

    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Знакомство с Хургадой в мини-группе
    Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
    Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Покатали по магазинам и на набережную , большего ожидать не стоит))
  • В
    Виктория
    21 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Хорошая бюджетная экскурсия, не занудная. Гид Махмуд веселый и дружелюбный, рассказал много про Хургаду, Египет и ислам. Спасибо
  • S
    Sofia
    14 января 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Дайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будет не на что смотреть
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    и то, что там совсем не глубоко, но это иллюзия - в паре метров после пирса есть впадина, где уже начинается настоящая подводная красота с яркими рыбами, кораллами и разной фауной. Вы будете плыть вдоль стены высотой 5-8 метров с разнообразными кораллами и рыбами. Это впечатляет больше любого музея) Мохамед отличный инструктор для дайвинга, доходчиво и подробно объясняет всю необходимую технику безопасности, не идёт в воду пока не убедится, что вы все поняли и усвоили. Погружается вместе с вами, ведет на каждом шаге, помогает перебороть страх и погрузиться в первый раз. Это очень помогает для решительного шага. Самое главное, что он свободно говорит на русском языке, поэтому у вас не будет никакого барьера и вы не упустите ничего важного. Рекомендуем Мохамеда для дайвинга и особенно для вашего первого погружения.

    Дайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будетДайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будетДайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будетДайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будет
  • Т
    Татьяна
    10 января 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Мы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочет попробовать дайвинг, но по
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    каким-то причинам боится это делать. Мохаммед проводит очень подробный инструктаж на берегу (а его русский язык выше всех похвал) и пока не убедится, что вы все поняли, в воду не ведет. Очень аккуратно начинается погружение. Опять-таки, пока Мохаммед не будет уверен, что вы хорошо дышите, погружение не начнется. Поэтому, когда вы попадаете на глубину, то никакого удобства не остается, а остается чистое наслаждение подводным миром живого рифа. Мы обязательно будем еще погружаться с Мохаммедом. Все на дайвинг!

    Мы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочетМы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочетМы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочет

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Набережная»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 10 до 50. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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