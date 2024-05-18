1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
«И предлагаем нечто особенное — дайвинг у берега»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€40 за человека
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«Вдохнёте запахи Красного моря на набережной и ароматы Востока на фабрике масел»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Прогуляетесь по красивой набережной Марина и поймёте, как сильно изменился город»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€10 за человека
Индивидуальная
4 часа
Романтический вечер в Хургаде
Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать
Начало: От вашего отеля
«Вы прогуляетесь по живописной набережной Хургада Марина, где насладитесь чудесными морскими панорамами и расслабитесь на песчаных пляжах»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€50 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий18 мая 2024Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
- ААнна16 мая 2024Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
- ААнна29 апреля 2024Покатали по магазинам и на набережную , большего ожидать не стоит))
- ВВиктория21 марта 2024Хорошая бюджетная экскурсия, не занудная. Гид Махмуд веселый и дружелюбный, рассказал много про Хургаду, Египет и ислам. Спасибо
- SSofia14 января 2024Дайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будет не на что смотреть
- ТТатьяна10 января 2024Мы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочет попробовать дайвинг, но по
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Набережная»
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Сейчас в Хургаде в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 10 до 50. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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