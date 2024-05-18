Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города

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«Вдохнёте запахи Красного моря на набережной и ароматы Востока на фабрике масел»