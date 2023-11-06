Пляжи Хургады

Найдено 7 экскурсий в категории «Пляжи» в Хургаде, цены от €20, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
«Мы встретим вас у отеля и отвезем на заповедный пляж: он находится в отдалении от отелей, поэтому сохранил свой первозданный вид»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
«Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка и пляжный отдых»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека
Развлечения на острове Утопия
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
40 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Романтический вечер в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Романтический вечер в Хургаде
Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать
Начало: От вашего отеля
«Вы прогуляетесь по живописной набережной Хургада Марина, где насладитесь чудесными морскими панорамами и расслабитесь на песчаных пляжах»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50 за всё до 2 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - к 9 пирамидам
Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
270216 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • л
    любовь
    6 ноября 2023
    Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
    Ездили семьёй, 4 человека. Комфортный и быстрый автомобиль и очень приятный водитель -гид- Саша!!! Спасибо за компанию!!! Место -очень красивое! Все видели черепаху в её среде обитания и поплавали у 2 рифов, восторг у всех!!! Рекомендую организатора и экскурсию!!!
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
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    то обратно в итак маленькую машину кроме двоих взрослых дополнительно впихнули еще двоих. Кондиционер работал еле-еле, что не добавляло комфорта поездке. На самом корабле также проблемы с организацией людей - два раза сплавали к рифу, все поднялись. И по идее должны отплывать, но по факту стояли еще минут 40. Подошли к одному из членов команды уточнить сколько еще будем стоять, сказали, что 10 минут, хотя стояли куда дольше и вместо сидения могли еще спокойно поплавать. Сам Оранжевый остров - ни о чем - делать там нечего, сфотографироваться и обойти можно буквально за час. В барах все дорого - коктейль стоит 9 долларов и еще не ясно какого качества в нем будут ингредиенты. И организаторам стоит донести до членов команды, что шутки с личными вещами туристов - плохие шутки, потому что по итогу может закончится не очень хорошо.

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
  • В
    Виктор
    20 ноября 2021
    Шарм-эль-Нага: коралловый рай
    "Экскурсия" состояла в следующем: гид привёз меня на Шарм Эль Нага, показал где взять ласты и маску, где столовая и
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    где пляж, спросил, во сколько меня забрать обратно в отель, и уехал. Мне такой формат понравился, поэтому тут претензий нет. На пляже действительно много кораллов и они начинаются у берега, сноркелить и нырять очень интересно, 5 часов пролетели незаметно. Лежаки на пляже более-менее нормальные, еда в"ресторане" (местной столовой) так себе, раздражают мухи, которые есть и на пляже, и в столовой. Обратно меня забрали на 40 минут позже условленного времени, уже затемно. К счастью, на стойке на входе на пляж был дружелюбный египтянин, который два раза звонил моему таксисту и выяснял, куда он пропал. Ну и поговорили с ним за жизнь, пока я ждал машину.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Пляжи»

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  1. Шарм-эль-Нага: коралловый рай
  2. Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
  3. Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
  4. Развлечения на острове Утопия
  5. Групповая поездка на остров Парадайз
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Пляжи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 216 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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