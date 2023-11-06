1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
«Мы встретим вас у отеля и отвезем на заповедный пляж: он находится в отдалении от отелей, поэтому сохранил свой первозданный вид»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
«Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка и пляжный отдых»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€70 за человека
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€40 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Романтический вечер в Хургаде
Расслабиться на пляже, вкусно поужинать и потанцевать
Начало: От вашего отеля
«Вы прогуляетесь по живописной набережной Хургада Марина, где насладитесь чудесными морскими панорамами и расслабитесь на песчаных пляжах»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€50 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - к 9 пирамидам
Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
270€216 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ллюбовь6 ноября 2023Ездили семьёй, 4 человека. Комфортный и быстрый автомобиль и очень приятный водитель -гид- Саша!!! Спасибо за компанию!!! Место -очень красивое! Все видели черепаху в её среде обитания и поплавали у 2 рифов, восторг у всех!!! Рекомендую организатора и экскурсию!!!
- ЮЮлия2 октября 2023Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
- ЕЕкатерина3 сентября 2023Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
- ВВиктор20 ноября 2021"Экскурсия" состояла в следующем: гид привёз меня на Шарм Эль Нага, показал где взять ласты и маску, где столовая и
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Пляжи»
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