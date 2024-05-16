Морская прогулка на Оранжевый остров

Предлагаем вам немного отвлечься от суеты курортной жизни и провести день в море.

Мы составили программу, которая понравится и любителям адреналина, и тем, кто предпочитает спокойный отдых.

Ласковый пляж на Оранжевом острове и снорклинг на коралловом рифе, катание на таблетке и на банане — выбирайте то, что вам по вкусу.
5
3 отзыва
Морская прогулка на Оранжевый остров
Морская прогулка на Оранжевый остров
Морская прогулка на Оранжевый остров
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Коралловые рифы
  • Разные виды рыб
  • Оранж остров

Описание экскурсии

Что вас ожидает• Мы с вами отправимся в круиз по Красному морю, а если точнее, в путешествие к Оранжевому острову. Это место стало известным благодаря мелкому белому песку, и у вас будет время, чтобы отдохнуть на райском пляже и сделать незабываемые фотографии. На борту каждый найдёт себе занятие по душе. Тем, кто любит активный отдых, предложат прокатиться по волнам на банане или таблетке. А если вы хотите познакомиться поближе с подводным миром кораллового рифа Эль-Фанус, на двух остановках вам выдадут маски и ласты. Помимо сопровождения гида на протяжении всего пути, на борту вам приготовят вкусный обед. Организационные детали• Пожалуйста, возьмите с собой полотенце. .

• Снаряжение для снорклинга, трансфер от вашего отеля и обратно, а также обед и напитки входят в стоимость. Возьмите с собой:

  • головной убор;
  • купальный костюм;
  • полотенце;
  • солнцезащитные средства;
  • средства личной гигиены;
  • солнцезащитные очки.

Ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый с 12 лет$19
Дети с 5 до 11 лет$11
Дети до 4 лет$4
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коралловые рифы
  • Разные виды рыб
  • Оранж остров
Что включено
  • Трансфер из / до отеля
  • Оборудование для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты)
  • Гид по снорклингу (подводному плаванию)
  • Остановки для плавания с масками и ластями
  • Обед и безалкогольные напитки
  • Минеральная вода и закуски на борту лодки
  • Душ с пресной водой
Что не входит в цену
  • Фотографии и видео
  • Отдельно оплачивается за трансфер из загородных районов эль гуна Сахл хашиш Макады бай и Сума бай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Завершение: Довезем вас ко входу вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Головной убор
  • Купальный костюм
  • Полотенце
  • Солнцезащитные средства
  • Средства личной гигиены
  • Солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
A
16 мая 2024
Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
Т
16 мая 2024
Всё отлично, Это очень приятно. Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.
M
16 мая 2024
Впечатления от экскурсии самые положительные. Особенно хочу поблагодарить нашего года мажида за его бесконечное внимание и заботу о нас, чтобы мы ничего не забыли. напоминал нам о самой экскурсии, заранее информировал о времени прибытии автобуса, поинтересовался о наших впечатлениях. Это очень приятно. Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.

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