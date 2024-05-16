• Снаряжение для снорклинга, трансфер от вашего отеля и обратно, а также обед и напитки входят в стоимость. Возьмите с собой:

головной убор;

купальный костюм;

полотенце;

солнцезащитные средства;

средства личной гигиены;

солнцезащитные очки.

Что вас ожидает• Мы с вами отправимся в круиз по Красному морю, а если точнее, в путешествие к Оранжевому острову. Это место стало известным благодаря мелкому белому песку, и у вас будет время, чтобы отдохнуть на райском пляже и сделать незабываемые фотографии. На борту каждый найдёт себе занятие по душе. Тем, кто любит активный отдых, предложат прокатиться по волнам на банане или таблетке. А если вы хотите познакомиться поближе с подводным миром кораллового рифа Эль-Фанус, на двух остановках вам выдадут маски и ласты. Помимо сопровождения гида на протяжении всего пути, на борту вам приготовят вкусный обед. Организационные детали• Пожалуйста, возьмите с собой полотенце. .