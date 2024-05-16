Предлагаем вам немного отвлечься от суеты курортной жизни и провести день в море.
Мы составили программу, которая понравится и любителям адреналина, и тем, кто предпочитает спокойный отдых.
Ласковый пляж на Оранжевом острове и снорклинг на коралловом рифе, катание на таблетке и на банане — выбирайте то, что вам по вкусу.
Мы составили программу, которая понравится и любителям адреналина, и тем, кто предпочитает спокойный отдых.
Ласковый пляж на Оранжевом острове и снорклинг на коралловом рифе, катание на таблетке и на банане — выбирайте то, что вам по вкусу.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Коралловые рифы
- Разные виды рыб
- Оранж остров
Описание экскурсии
Что вас ожидает• Мы с вами отправимся в круиз по Красному морю, а если точнее, в путешествие к Оранжевому острову. Это место стало известным благодаря мелкому белому песку, и у вас будет время, чтобы отдохнуть на райском пляже и сделать незабываемые фотографии. На борту каждый найдёт себе занятие по душе. Тем, кто любит активный отдых, предложат прокатиться по волнам на банане или таблетке. А если вы хотите познакомиться поближе с подводным миром кораллового рифа Эль-Фанус, на двух остановках вам выдадут маски и ласты. Помимо сопровождения гида на протяжении всего пути, на борту вам приготовят вкусный обед. Организационные детали• Пожалуйста, возьмите с собой полотенце. .
• Снаряжение для снорклинга, трансфер от вашего отеля и обратно, а также обед и напитки входят в стоимость. Возьмите с собой:
- головной убор;
- купальный костюм;
- полотенце;
- солнцезащитные средства;
- средства личной гигиены;
- солнцезащитные очки.
Ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый с 12 лет
|$19
|Дети с 5 до 11 лет
|$11
|Дети до 4 лет
|$4
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коралловые рифы
- Разные виды рыб
- Оранж остров
Что включено
- Трансфер из / до отеля
- Оборудование для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты)
- Гид по снорклингу (подводному плаванию)
- Остановки для плавания с масками и ластями
- Обед и безалкогольные напитки
- Минеральная вода и закуски на борту лодки
- Душ с пресной водой
Что не входит в цену
- Фотографии и видео
- Отдельно оплачивается за трансфер из загородных районов эль гуна Сахл хашиш Макады бай и Сума бай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Завершение: Довезем вас ко входу вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Головной убор
- Купальный костюм
- Полотенце
- Солнцезащитные средства
- Средства личной гигиены
- Солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
16 мая 2024
Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
Т
Татьяна
16 мая 2024
Всё отлично, Это очень приятно. Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.
M
Marina
16 мая 2024
Впечатления от экскурсии самые положительные. Особенно хочу поблагодарить нашего года мажида за его бесконечное внимание и заботу о нас, чтобы мы ничего не забыли. напоминал нам о самой экскурсии, заранее информировал о времени прибытии автобуса, поинтересовался о наших впечатлениях. Это очень приятно. Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€23 за человека