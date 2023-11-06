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Бухта Абу-Дабаб: кораллы и морские черепахи

Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Автобусная экскурсия в живописную бухту Абу Дабаб, расположенную на территории природного заповедника Марса-Алам.

Туристы смогут насладиться купанием в чистом море, плаванием с маской, наблюдением за морскими черепахами и, возможно, встретить дюгоней.
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В программу включен обед с традиционными местными блюдами. Сопровождающий русскоязычный гид обеспечит комфорт и безопасность. В стоимость входят трансфер в обе стороны, обед и снаряжение для снорклинга. Это развлекательная поездка, идеально подходящая для семейного отдыха и любителей природы

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚍 Трансфер в обе стороны
  • 🍽️ Обед с местными блюдами
  • 🐢 Наблюдение за морскими черепахами
  • 🏊 Плавание с маской
  • 🌊 Чистое море и кораллы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Бухта Абу-Дабаб: кораллы и морские черепахи
Бухта Абу-Дабаб: кораллы и морские черепахи
Бухта Абу-Дабаб: кораллы и морские черепахи

Что можно увидеть

  • Морские черепахи
  • Кораллы
  • Дюгони

Описание экскурсии

Отдых в бухте Абу-Дабаб. Мы привезем вас в потрясающе красивую бухту, расположенную на территории природного заповедника Марса-Алам. Вы вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, познакомитесь с морскими черепахами и, если повезет, встретите дюгоней — морских коров. А еще в программу включен обед с традиционными местными блюдами.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а развлекательная поездка. С вами будет русскоязычный сопровождающий из нашей команды.
  • Входит в стоимость: трансфер в обе стороны, обед, снаряжение для снорклинга

ежедневно в 05:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 162 туристов
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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любовь
Ездили семьёй, 4 человека. Комфортный и быстрый автомобиль и очень приятный водитель -гид- Саша!!! Спасибо за компанию!!! Место -очень красивое! Все видели черепаху в её среде обитания и поплавали у 2 рифов, восторг у всех!!! Рекомендую организатора и экскурсию!!!
Ездили семьёй, 4 человека. Комфортный и быстрый автомобиль и очень приятный водитель -гид- Саша!!! Спасибо за
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