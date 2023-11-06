Автобусная экскурсия в живописную бухту Абу Дабаб, расположенную на территории природного заповедника Марса-Алам.
Туристы смогут насладиться купанием в чистом море, плаванием с маской, наблюдением за морскими черепахами и, возможно, встретить дюгоней.
Туристы смогут насладиться купанием в чистом море, плаванием с маской, наблюдением за морскими черепахами и, возможно, встретить дюгоней.
6 причин купить эту экскурсию
- 🚍 Трансфер в обе стороны
- 🍽️ Обед с местными блюдами
- 🐢 Наблюдение за морскими черепахами
- 🏊 Плавание с маской
- 🌊 Чистое море и кораллы
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Морские черепахи
- Кораллы
- Дюгони
Описание экскурсии
Отдых в бухте Абу-Дабаб. Мы привезем вас в потрясающе красивую бухту, расположенную на территории природного заповедника Марса-Алам. Вы вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, познакомитесь с морскими черепахами и, если повезет, встретите дюгоней — морских коров. А еще в программу включен обед с традиционными местными блюдами.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а развлекательная поездка. С вами будет русскоязычный сопровождающий из нашей команды.
- Входит в стоимость: трансфер в обе стороны, обед, снаряжение для снорклинга
ежедневно в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 162 туристов
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили семьёй, 4 человека. Комфортный и быстрый автомобиль и очень приятный водитель -гид- Саша!!! Спасибо за компанию!!! Место -очень красивое! Все видели черепаху в её среде обитания и поплавали у 2 рифов, восторг у всех!!! Рекомендую организатора и экскурсию!!!
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