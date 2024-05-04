курица, котлеты, картофель, рис, макароны, салаты) и безалкогольные напитки на яхте в течение всей прогулки. По желанию можем организовать для вас фото и видеосъёмку - от €20 и дайвинг (15 минут, 12 метров) - €10. Трансфер в отдалённые районы Макади, Сафага, Эль-Гуна и Сахл-Хашиш стоит от €5 за машину туда и обратно. С вами поедет один из гидов нашей команды

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Снорклинг и обед на борту

Мы встретим вас в отеле и на комфортабельном автомобиле довезём до пирса, где вас уже будет ждать яхта, а также приветственный комплимент из фруктов на борту. По пути на Magawish сделаем остановку у коралловых рифов: вы поплаваете с маской и исследуете подводный мир. После снорклинга организуем для вас сытный обед из морепродуктов на гриле прямо на борту (он уже включён в стоимость!).

Отдых на райском острове

После обеда мы высадимся на острове Magawish, и у вас будет 2 часа свободного времени. Это один из самых больших островов вблизи Хургады. Совсем недавно открыл свои двери для индивидуальных путешественников, а группы сюда не возят до сих пор. Здесь всё оборудовано для отдыха: есть зонтики, лежаки, бар, фотолокации и комфортный заход в море.

Организационные детали