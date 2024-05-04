Организационные детали: Это морская прогулка, рассказы гида не предусмотрены.
В стоимость включено: трансфер в пределах Хургады на комфортабельном седане или минивэне, снаряжение для снорклинга (ласты, маски, трубки, жилеты), обед (морепродукты, мясо,
В стоимость включено: трансфер в пределах Хургады на комфортабельном седане или минивэне, снаряжение для снорклинга (ласты, маски, трубки, жилеты), обед (морепродукты, мясо,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏝️ Уединённый отдых на райском острове
- 🐠 Снорклинг у коралловых рифов
- 🍽️ Обед из морепродуктов на борту яхты
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📸 Возможность фото и видеосъёмки
Что можно увидеть
- Коралловые рифы
- Остров Magawish
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Снорклинг и обед на борту
Мы встретим вас в отеле и на комфортабельном автомобиле довезём до пирса, где вас уже будет ждать яхта, а также приветственный комплимент из фруктов на борту. По пути на Magawish сделаем остановку у коралловых рифов: вы поплаваете с маской и исследуете подводный мир. После снорклинга организуем для вас сытный обед из морепродуктов на гриле прямо на борту (он уже включён в стоимость!).
Отдых на райском острове
После обеда мы высадимся на острове Magawish, и у вас будет 2 часа свободного времени. Это один из самых больших островов вблизи Хургады. Совсем недавно открыл свои двери для индивидуальных путешественников, а группы сюда не возят до сих пор. Здесь всё оборудовано для отдыха: есть зонтики, лежаки, бар, фотолокации и комфортный заход в море.
Организационные детали
- Это морская прогулка, рассказы гида не предусмотрены
- В стоимость включено: трансфер в пределах Хургады на комфортабельном седане или минивэне, снаряжение для снорклинга (ласты, маски, трубки, жилеты), обед (морепродукты, мясо, курица, котлеты, картофель, рис, макароны, салаты) и безалкогольные напитки на яхте в течение всей прогулки
- По желанию можем организовать для вас фото и видеосъёмку — от €20 и дайвинг (15 минут, 12 метров) — €10
- Трансфер в отдалённые районы Макади, Сафага, Эль-Гуна и Сахл-Хашиш стоит от €5 за машину туда и обратно
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Хургаде
Меня зовут Рома. Я гид и владелец туристической компании. Почти 20 лет мы организуем морские экскурсии для туристов на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 мая 2024
Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!
Мы довольны
Мы довольны
М
Марина
1 мая 2024
Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться было в достатке. Сначала была рыбалка (пойманную рыбу потом пожарили
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