ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Прогулка на яхте. Вы поедете бороздить просторы Красного моря на белоснежной комфортабельной яхте, наслаждаясь солнцем, свежим воздухом и сказочной синевой воды. Если пожелаете, можно устроить мини-рыбалку.

Остановки для снорклинга. Мы предложим вам поплавать с маской у рифа в открытом море. Местный подводный мир поразит вас насыщенными цветами и разнообразием обитателей.

Отдых на острове Парадайз. Мы высадимся на райском острове, оборудованном зонтиками и циновками, и проведем на нем два часа. За это время вы успеете вдоволь позагорать и поплавать в море.

Организационные детали