Морское путешествие на остров Парадайз

Прокатиться на яхте по Красному морю, поплавать с маской и отдохнуть на райском острове

Красное море — одно из самых красивых в мире.

Приглашаем вас в этом убедиться! В группе до 25 человек вы отправитесь на яхте к идиллическому острову Парадайз, делая по пути остановки для снорклинга.

Полюбуетесь кораллами, рифами и цветными рыбками, искупаетесь в теплой воде и позагораете на белоснежном песке.
Морское путешествие на остров Парадайз
Морское путешествие на остров Парадайз
Морское путешествие на остров Парадайз
Морское путешествие на остров Парадайз
Морское путешествие на остров Парадайз
Морское путешествие на остров Парадайз

Что вас ожидает

Прогулка на яхте. Вы поедете бороздить просторы Красного моря на белоснежной комфортабельной яхте, наслаждаясь солнцем, свежим воздухом и сказочной синевой воды. Если пожелаете, можно устроить мини-рыбалку.
Остановки для снорклинга. Мы предложим вам поплавать с маской у рифа в открытом море. Местный подводный мир поразит вас насыщенными цветами и разнообразием обитателей.
Отдых на острове Парадайз. Мы высадимся на райском острове, оборудованном зонтиками и циновками, и проведем на нем два часа. За это время вы успеете вдоволь позагорать и поплавать в море.

Организационные детали

  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий
  • В стоимость включены: транспортное обслуживание, оборудование для снорклинга, обед с безалкогольными напитками на яхте
  • Доплата за трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш и Сафаги составляет 20$

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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