1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
«Заключительный аккорд нашего тура это развлечения на водных аттракционах — бананах и тюбингах»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Групповая
8 часов
Аквапарк Jungle
«На территории аквапарка расположено более 30 аттракционов на любой вкус и возраст»
Расписание: Ежедневно в 09:30
от $91 за человека
Групповая
4.5 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00, 14:00
от $48 за человека
Билеты
2.5 часа
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 13:00
от $21 за билет
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Расположенный на территории четырехзвездочного отеля, аквапарк Джунгли предлагает своим гостям комфортный и веселый отдых»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за человека
Групповая
7 часов
Аквапарк в Хургаде на весь день
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Что вас ждет Проведите веселый день в одном из крупнейших аквапарков Египта»
Расписание: Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
от $55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman29 мая 2024Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
- NNa.tu.si23 мая 2024Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
- ЮЮрий16 апреля 2024Все прошло супер! Увидели дельфинов, рыбок, покатались на таблетке, поели вкусный обед. Команда молодцы, веселые зажигательные ребята!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Развлечения»
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