Развлечения в Хургаде

Найдено 6 экскурсий в категории «Развлечения» в Хургаде, цены от $16. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
27 отзывов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
«Заключительный аккорд нашего тура это развлечения на водных аттракционах — бананах и тюбингах»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Аквапарк Jungle
Групповая
8 часов
Аквапарк Jungle
«На территории аквапарка расположено более 30 аттракционов на любой вкус и возраст»
Расписание: Ежедневно в 09:30
от $91 за человека
Посещение Гранд Аквариума
Групповая
4.5 часа
Посещение Гранд Аквариума
Расписание: Ежедневно в 09:00, 14:00
от $48 за человека
Дельфинарий
Билеты
2.5 часа
Дельфинарий
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 13:00
от $21 за билет
Аквапарк Джунгли в Хургаде
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Расположенный на территории четырехзвездочного отеля, аквапарк Джунгли предлагает своим гостям комфортный и веселый отдых»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за человека
Аквапарк в Хургаде на весь день
Групповая
7 часов
Аквапарк в Хургаде на весь день
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Что вас ждет Проведите веселый день в одном из крупнейших аквапарков Египта»
Расписание: Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
от $55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
    читать дальше

    достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола, фанта, спрайт, чай и кофе. Однако было намного больше 30 человек на яхте (в описании было указано до 30), а также следить за перемещениями нужно самим - никто не организовывает, не пересчитывает людей (лодка уплывет без вас - ваши проблемы, но мы вроде никого не забыли).

  • N
    Na.tu.si
    23 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
  • Ю
    Юрий
    16 апреля 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Все прошло супер! Увидели дельфинов, рыбок, покатались на таблетке, поели вкусный обед. Команда молодцы, веселые зажигательные ребята!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
  2. Аквапарк Jungle
  3. Посещение Гранд Аквариума
  4. Дельфинарий
  5. Аквапарк Джунгли в Хургаде
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 16 до 91. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Хургаде на 2024 год по теме «Развлечения», 27 ⭐ отзывов, цены от $16. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам