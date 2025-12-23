Хургада часто остаётся городом отелей, а настоящая пустыня, где тишина, простор и живое движение, проходит мимо.
Эта прогулка откроет другой опыт: вас ждут индивидуальные маршруты верхом на лошадях или верблюдах, закаты, пески и море. Вы замедлитесь, расслабитесь и ощутите внутреннее равновесие.
Описание экскурсии
Здесь, среди египетских песков, мы предлагаем не просто верховые прогулки, а уникальный опыт с лошадьми и верблюдами, которые станут проводниками в мир спокойствия и свободы. Это момент полного умиротворения и единения с природой, животным и собой.
Во время прогулки вы:
- Прослушаете инструктаж от профессионального тренера
- Сможете выбрать любой аллюр — шаг, рысь, галоп
- Почувствуете связь с животным и его энергией
- Насладитесь захватывающими видами пустыни, моря и гор в лучах заката
- Увезёте с собой памятные фото и видео, чтобы сохранить эти моменты
Организационные детали
- На маршруте вас будет сопровождать тренер с 20-летним стажем из нашей команды
- Дети до 6 лет едут только с пешим сопровождающим. С 10 лет, если позволяет подготовка, можно ехать верхом самостоятельно
- Доступен трансфер за дополнительную плату — от $10 в зависимости от локации
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Хургаде
Мы не просто конюшня! Мы — ваша встреча с самим собой, с настоящей свободой и внутренней гармонией. Здесь нет суеты, только вы, лошади и песчаные просторы. Добро пожаловать в мир, где каждый момент ценится, а каждый шаг — это путь к себе! Бережно к вам и нашим лошадям.
