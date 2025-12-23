Ксения — ваша команда гидов в Хургаде

Мы не просто конюшня! Мы — ваша встреча с самим собой, с настоящей свободой и внутренней гармонией. Здесь нет суеты, только вы, лошади и песчаные просторы. Добро пожаловать в мир, где каждый момент ценится, а каждый шаг — это путь к себе! Бережно к вам и нашим лошадям.