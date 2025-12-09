Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Основная цель экскурсии — предоставить путешественнику как можно больше информации в кратчайшие сроки и постараться доказать, что российские туристы приезжают в Египет не только ради пляжей.



Вы сможете узнать о культуре Древнего Египта, откуда пришли первые египтяне, как жили и как смогли построить великую цивилизацию. Мы с радостью познакомим вас с особенностями Древнего Египта и современной жизни этой страны.

Описание экскурсии Во время экскурсии вы узнаете, как древние египтяне строили пирамиды и почему найденные саркофаги оказались пустыми. Мы поговорим о роли женщин в древнеегипетском обществе и причинах, по которым практически никто из них не смог стать фараоном. Вы услышите историю расшифровки иероглифов и поймёте, почему именно юный Тутанхамон стал самым известным правителем. Мы вместе раскроем тайну исчезновения гробницы Нефертити, узнаем больше об особенностях семейной жизни фараонов и их пристрастии к косметике. Вы узнаете, откуда египтяне добывали золото, почему в Древнем царстве запрещали рыбу и как выглядел быт разных сословий. Мы обсудим значение Рамзеса II, разберёмся в пантеоне богов и узнаем о единственной женщине-фараоне, чья гробница до сих пор не найдена. Вам станет ясно, зачем египтяне мумифицировали животных и что скрывает в себе Книга мёртвых, где находится гробница Александра Македонского и почему он выбрал Александрию своей столицей. А ещё мы проследим судьбу фараонов и попытаемся понять, почему исчезли папирусы с их секретами. Важная информация: Место встречи по договорённости с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии.

