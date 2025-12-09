Мои заказы

Город мёртвых Саккара, древняя столица Мемфис и пирамиды Гизы

Основная цель экскурсии — предоставить путешественнику как можно больше информации в кратчайшие сроки и постараться доказать, что российские туристы приезжают в Египет не только ради пляжей.

Вы сможете узнать о культуре Древнего Египта, откуда пришли первые египтяне, как жили и как смогли построить великую цивилизацию. Мы с радостью познакомим вас с особенностями Древнего Египта и современной жизни этой страны.
Описание экскурсии

Во время экскурсии вы узнаете, как древние египтяне строили пирамиды и почему найденные саркофаги оказались пустыми. Мы поговорим о роли женщин в древнеегипетском обществе и причинах, по которым практически никто из них не смог стать фараоном. Вы услышите историю расшифровки иероглифов и поймёте, почему именно юный Тутанхамон стал самым известным правителем. Мы вместе раскроем тайну исчезновения гробницы Нефертити, узнаем больше об особенностях семейной жизни фараонов и их пристрастии к косметике. Вы узнаете, откуда египтяне добывали золото, почему в Древнем царстве запрещали рыбу и как выглядел быт разных сословий. Мы обсудим значение Рамзеса II, разберёмся в пантеоне богов и узнаем о единственной женщине-фараоне, чья гробница до сих пор не найдена. Вам станет ясно, зачем египтяне мумифицировали животных и что скрывает в себе Книга мёртвых, где находится гробница Александра Македонского и почему он выбрал Александрию своей столицей. А ещё мы проследим судьбу фараонов и попытаемся понять, почему исчезли папирусы с их секретами. Важная информация: Место встречи по договорённости с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии.

Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 14:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пирамида Джосера - самая первая пирамида в истории древнего Египта
  • Музей инженера Имхотепа, первого инженера в истории
  • Южная гробница фараона Джосера
  • Могила первого в истории Древнего Египта врача
  • Пирамида царя Унаса
  • Первая женская статуя в образе сфинкса
  • Пирамиды Хуфу, Хафра и Менкаура
  • Крупнейшая статуя фараона Рамзеса
Что включено
  Услуги русскоговорящего гида
  Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 14:00 до 22:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Место встречи по договорённости с гидом
  • Вы сможете обсудить его при заказе экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

