3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара

Посетить величественные пирамиды, погулять по руинам древних городов и узнать о жизни фараонов

История Египта не ограничивается Большим Сфинксом и пирамидами Гизы.

Предлагаю отправиться в менее популярные, но ничуть не менее интересные места: в Саккару, Мемфис и Дахшур! Вы увидите необычные пирамиды: Ломаную, «ступенчатую» и Розовую.

Раскроете тайны Книги мертвых, заглянете в археологический музей и расширите представление о древнеегипетской цивилизации.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара

Что вас ожидает

Саккара: погружение в прошлое

Саккара — гигантский древний некрополь в Западной пустыне. Здесь вы посетите ступенчатую пирамиду Джосера, построенную в 27 веке до н. э. и ставшую первой пирамидой в истории Египта. Расшифруете тексты из Книги мертвых на стенах пирамиды фараона Унаса и полюбуетесь рельефами, украшающими гробницу принцессы Идут. Кроме того, мы зайдем в музей Имхотепа, где вы увидите интересные археологические находки Саккары.

Мемфис и Дахшур

В Дахшуре вы осмотрите две пирамиды фараона Снофру: Ломаную и Розовую. Я расскажу их историю и поясню, с чем связаны их названия. В завершение мы отправимся в древний город Мемфис — первую столицу Египта. Погуляем по руинам в окружении пальмовых рощ, увидим грандиозные статуи Рамзеса II, полуразрушенный храм Птаха и специальный стол для мумификации животных.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Саккара — 12$ взрослые, 6$ дети 6-12 лет; Дахшур — 4$ взрослые, 2$ дети 6-12 лет; Мемфис — 5$ взрослые, 3$ дети 6-12 лет
  • Обед оплачивается дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ахмёд
Ахмёд
Приветствую вас из солнечного Каира! Меня зовут Ахмёд, я лицензированный гид. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Экскурсии провожу более 10 лет. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней намного интереснее, чем Википедия. )
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