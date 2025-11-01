История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Экскурсия «3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара» раскрывает тайны древнеегипетской цивилизации. В Саккаре вы увидите ступенчатую пирамиду Джосера и тексты из Книги мертвых. В Дахшуре осмотрите Ломаную и Розовую пирамиды фараона Снофру. Мемфис, первая столица Египта, предложит руины, статуи Рамзеса II и храм Птаха. Этот тур расширит ваше представление о Египте и подарит незабываемые впечатления
Саккара — гигантский древний некрополь в Западной пустыне. Здесь вы посетите ступенчатую пирамиду Джосера, построенную в 27 веке до н. э. и ставшую первой пирамидой в истории Египта. Расшифруете тексты из Книги мертвых на стенах пирамиды фараона Унаса и полюбуетесь рельефами, украшающими гробницу принцессы Идут. Кроме того, мы зайдем в музей Имхотепа, где вы увидите интересные археологические находки Саккары.
Мемфис и Дахшур
В Дахшуре вы осмотрите две пирамиды фараона Снофру: Ломаную и Розовую. Я расскажу их историю и поясню, с чем связаны их названия. В завершение мы отправимся в древний город Мемфис — первую столицу Египта. Погуляем по руинам в окружении пальмовых рощ, увидим грандиозные статуи Рамзеса II, полуразрушенный храм Птаха и специальный стол для мумификации животных.
Организационные детали
Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата — $18/группа)
Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии — доплата $30
Входные билеты не включены в стоимость: Саккара — 12$ взрослые, 6$ дети 6-12 лет; Дахшур — 4$ взрослые, 2$ дети 6-12 лет; Мемфис — 5$ взрослые, 3$ дети 6-12 лет
Обед оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмёд — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 998 туристов
Приветствую вас из солнечного Каира! Меня зовут Ахмёд, я лицензированный гид. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Экскурсии провожу более 10 лет. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней намного интереснее, чем Википедия!)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
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Ю
Юлия
Очень рекомендую каждому любителю древней истории! Ахмед невероятный рассказчик и прекрасно владеет русским языком. Этого мы и хотели — не просто экскурсия, а погружение в историю древнего Египта. Вместе с читать дальшеуменьшить
Ахмедом исследовали всю Саккару, побывали в пирамидах и древних гробницах, а также в Мемфисе!
Нам очень понравилось, столько всего интересного увидели и услышали и так много! Успели и исследовать все, и крутые фотографии сделать!
Большое спасибо, Ахмед!
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Павел
Экскурсия просто отличная! Из всех что брали, пожалуй одна из лучших. Оочень атмосферная Саккара, однозначно надо посещать - гид отличный, доброжелательный, наши пожелания были все учтены. Были с детьми 8 и 13 лет. Детям очень понравилось! Рекомендую 100%
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А
Андрей
Ахмед очень позитивный гид и видно что любит свою работу, всегда можно подкорректировать маршрут по пожеланиям группы, комфортабельный автобус (мы специально просили по-больше), хорошо говорит по русски. Очень его рекомендую.
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Сергей
Экскурсия по древностям Саккары, Мемфиса и Дахшура превзошла все наши ожидания. В выборе маршрута мы полностью положились на Ахмеда и ни разу об этом не пожалели: все было продумано идеально читать дальшеуменьшить
и очень удобно. Ахмед - настоящий профессионал: эрудированный, внимательный и искренне увлеченный своим делом. Он учитывал все наши пожелания и при этом очень интересно рассказывал, делая историю живой и захватывающей. Отдельно хочется отметить его прекрасное владение русским языком - общение было легким и комфортным. Экскурсия подарила нам массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Огромное спасибо Ахмеду за незабываемый день! С удовольствием будем рекомендовать его всем, кто планирует путешествие по Египту.
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О
Ольга
Хотим выразить огромную благодарность за идеально организованную экскурсию! Нас сопровождал гид Ахмед. Прежде всего хотелось бы отметить его русский язык: он безупречен. Это сделало общение и восприятие информации невероятно комфортным. читать дальшеуменьшить
Ахмед — не просто гид, а настоящий энтузиаст и знаток истории Древнего Египта. Чувствовалось, что он любит свою работу и хочет донести до нас самые интересные детали и истории. Несмотря на насыщенную программу (три ключевых археологических комплекса!), мы спокойно и без суеты успели абсолютно всё: подробно посмотрели Саккару, увидели величественного Колосса Рамсеса II в Мемфисе, спустились в Розовую пирамиду и пофотографировались на фоне Ломаной пирамиды в Дахшуре. Рекомендуем эту экскурсию и особенно гида Ахмеда всем, кто хочет за один день увидеть самое главное.
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Rostislav
Замечательная экскурсия для тех, кто хочет познакомиться не только с пирамидами Гизы. В Саккара вы увидите потрясающую ступенчатую пирамиду Джосера. это самая древняя пирамида. в эту экскурсию стоит ехать только читать дальшеуменьшить
ради этого! также вы можете зайти внутрь пирамиды и нескольких гробниц вельмож с очень красивыми росписями. после экскурсия продолжается у красной пирамиды и ломаной пирамиды Дахшур. они тоже грандиозные, хоть и не так раскручены. вокруг пустыня. очень аутентично. после пирамид вы посещаете руины города Мемфис, древней столицы Египта. там ничего не осталось, кроме нескольких очень интересных статуй, которые обязательно необходимо увидеть. это огромный колосс Рамзеса второго, второй по величине сфинкс и статуя предположительно сына Рамзеса. На экскурсии нашим гидом была Дина, очень приятная спокойная и доброжелательная. Хорошо владеет русским языком. Рекомендую к посещению любителям небанальных туристических мест и тем, кто влюблён в древнеегипетскую культуру!
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