Экскурсия «3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара» раскрывает тайны древнеегипетской цивилизации. В Саккаре вы увидите ступенчатую пирамиду Джосера и тексты из Книги мертвых. В Дахшуре осмотрите Ломаную и Розовую пирамиды фараона Снофру. Мемфис, первая столица Египта, предложит руины, статуи Рамзеса II и храм Птаха. Этот тур расширит ваше представление о Египте и подарит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Саккара: погружение в прошлое

Саккара — гигантский древний некрополь в Западной пустыне. Здесь вы посетите ступенчатую пирамиду Джосера, построенную в 27 веке до н. э. и ставшую первой пирамидой в истории Египта. Расшифруете тексты из Книги мертвых на стенах пирамиды фараона Унаса и полюбуетесь рельефами, украшающими гробницу принцессы Идут. Кроме того, мы зайдем в музей Имхотепа, где вы увидите интересные археологические находки Саккары.

Мемфис и Дахшур

В Дахшуре вы осмотрите две пирамиды фараона Снофру: Ломаную и Розовую. Я расскажу их историю и поясню, с чем связаны их названия. В завершение мы отправимся в древний город Мемфис — первую столицу Египта. Погуляем по руинам в окружении пальмовых рощ, увидим грандиозные статуи Рамзеса II, полуразрушенный храм Птаха и специальный стол для мумификации животных.

Организационные детали