Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Путешествие в мир Африки
Всем нам с детства знакома песенка о приключениях в Африке, где упоминаются реки, горы и удивительные животные. Эта мелодия наполняет нас радостью и желанием исследовать далекие страны. Теперь у вас есть возможность стать героями этой песни!
Приглашаем в “Африка-сафари парк”
Мальчишки и девчонки, а также их родители, приглашаем вас в “Африка-сафари парк”! Здесь вас ждут яркие впечатления и незабываемые эмоции. Вы сможете увидеть множество удивительных животных, узнать о них интересные факты и насладиться атмосферой настоящего африканского сафари.
Что вас ждет в парке?
- Захватывающие экскурсии по парку;
- Возможность увидеть крокодилов, бегемотов и обезьян в их естественной среде;
- Увлекательные мастер-классы и интерактивные программы;
- Яркие фотозоны для создания незабываемых воспоминаний.
Соберите семью и друзей!
Не упустите шанс провести время с близкими и создать новые яркие воспоминания. “Африка-сафари парк” ждет вас с открытыми объятиями! Откройте для себя мир приключений и удивительных открытий вместе с нами!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|На легковом авто
|$125
|На микроавтобусе
|$175
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «диснеевских» оленей
- Семейство короля льва
- Бегемотов, которых вы сможете покормить
- Дружелюбных гиен
- Черепах, медведей, экзотических птиц (попугаев, павлинов), верблюдов и тд
Что включено
- ✔трансфер от отеля в Каире и обратно, ✔водитель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место и время встречи после бронирования
Завершение: Место окончания после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Очень важная информация
- Подготовьте память телефона - вам точно захочется сделать классные кадры на память
- И возьмите с собой панаму/шляпу - такой головной убор точно Вам пригодится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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