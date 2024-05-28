1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Деревня Фараонов: обязательно заглянем в тематический парк, где ребята познакомятся с жизнью древних египтян в театрально-игровой форме»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Вы погуляете по «городу мёртвых» и «городу мусорщиков», посетите великолепный парк Аль-Азхар и побываете в грандиозном пещерном монастыре»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: у вашего отеля
«Это один из самых живописных парков Египта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
«Парк Азхар: когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
«16:00 — завершение экскурсии в парке Аль-Азхар — в одном из местных заведений вы сможете пообедать блюдами национальной кухни»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€145 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
«Мы заберём вас из отеля рано утром и уже через 3 часа будем в сафари-парке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ММарина22 мая 2024Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в чистейшем прохладном озере, сафари
- ААндрей16 мая 2024За два дня побывали на двух больших экскурсиях по Каиру, с 10 до 16 часов каждый день. По отзывам хотели
- ННаталия5 мая 2024Очень интересная экскурсия, прекрасный гид. Одна из немногих экскурсий, которые возят в долину китов - посмотреть на останки древних китов
- MMarina1 мая 2024Замечательный гид нас сопровождал. Заехал за нами в отель вовремя, учел все наши пожелания, интересно рассказывал, отлично знает историю, хорошо
- EElena25 апреля 2024Экскурсия на пирамиды супер! Интересно, четко организовано, гид учитывает все пожелания. Очень правильно нам посоветовали ехать с самого утра -
- ППавел2 апреля 2024Отличная экскурсия. Постелили деревню Тунис, где нам показали гончарное дело местных жителей. Далее на джиппе рассекали просторы пустыни,постели далину китов,водопады,искупались
- ООльга31 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
- РРада7 марта 2024Это был фантастический день! Благодаря Камалю и Мохаммаду. Нас было 6 человек. Организация путешествия, ответы на вопросы до тура очень
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Парки»
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