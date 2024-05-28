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не так жарко и людей немного. Потом мы поехали не по программе, так как накануне уже сами сходили в каирский музей. Но сейчас я думаю зря, с гидом в музее было бы интереснее и в прохладном помещении лучше чем в жару гулять. У нас была прогулка по старому Каиру: церковь, синагога, мечеть. Тоже очень интересно, но в +40 тяжеловато, поэтому конец экскурсии получился смазанным. Всем советую учитывать погодные условия и расчитывать свои силы)