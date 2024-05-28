Экскурсии по паркам Каира

Найдено 6 экскурсий в категории «Парки» в Каире, цены от €132, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем Каир с детьми
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Деревня Фараонов: обязательно заглянем в тематический парк, где ребята познакомятся с жизнью древних египтян в театрально-игровой форме»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Вы погуляете по «городу мёртвых» и «городу мусорщиков», посетите великолепный парк Аль-Азхар и побываете в грандиозном пещерном монастыре»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: у вашего отеля
«Это один из самых живописных парков Египта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Каир без стереотипов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
«Парк Азхар: когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
«16:00 — завершение экскурсии в парке Аль-Азхар — в одном из местных заведений вы сможете пообедать блюдами национальной кухни»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
145 за всё до 8 чел.
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
«Мы заберём вас из отеля рано утром и уже через 3 часа будем в сафари-парке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Нетуристический Каир
    Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Из Каира - в оазис Эль-Файюм
    Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в чистейшем прохладном озере, сафари
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    по дюнам… ах. Интереснейший рассказ про гончарную деревню Тунис. Ну и долина окаменелых китов вообще из области фантастики. Большое спасибо за прекрасный день!!!

    Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в
  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Исследуем Каир с детьми
    За два дня побывали на двух больших экскурсиях по Каиру, с 10 до 16 часов каждый день. По отзывам хотели
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    именно гида Хоссама и не пожалели, он старался. Микроавтобус комфортный, водитель в сложных местных условиях был молодец. Наиболее интересны пирамиды Саккары, Серапиум, ну, и Гиза. Национальный музей тоже достоен осмотра, хотя и ветшает. К сожалению, не попали в цитадель Каира, не хватило времени. Прогулка по Нилу (25 минут на лодке километр и обратно за 70 долларов), на наш взгляд не нужна - ничем не отличается от проезда на машине по набережным.

  • Н
    Наталия
    5 мая 2024
    Из Каира - в оазис Эль-Файюм
    Очень интересная экскурсия, прекрасный гид. Одна из немногих экскурсий, которые возят в долину китов - посмотреть на останки древних китов
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    в пустыне по-настоящему восхищает. Никаких дополнительных доплат и все спланировано прекрасным образом. Экскурсия на весь день, поэтому стоит запастись водой, spf, лучше взять что-то на голову и закрыть плечи от палящего солнца. В пустыне ветрено, поэтому жара не сильно ощущается, плюс передвижение проходит в комфортном автомобиле с кондиционером.

  • M
    Marina
    1 мая 2024
    Исследуем Каир с детьми
    Замечательный гид нас сопровождал. Заехал за нами в отель вовремя, учел все наши пожелания, интересно рассказывал, отлично знает историю, хорошо
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    говорит на русском. Водитель вел авто аккуратно, учитывал пожелания (кондиционер, стиль вождения). Машина в хорошем состоянии (важно в Каире). Всем рекомендую) я была с ребенком 7 лет - дочке все понравилось, информация была интересной и понятной для нее) посетили пирамиды и каирский музей.

  • E
    Elena
    25 апреля 2024
    Исследуем Каир с детьми
    Экскурсия на пирамиды супер! Интересно, четко организовано, гид учитывает все пожелания. Очень правильно нам посоветовали ехать с самого утра -
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    не так жарко и людей немного. Потом мы поехали не по программе, так как накануне уже сами сходили в каирский музей. Но сейчас я думаю зря, с гидом в музее было бы интереснее и в прохладном помещении лучше чем в жару гулять. У нас была прогулка по старому Каиру: церковь, синагога, мечеть. Тоже очень интересно, но в +40 тяжеловато, поэтому конец экскурсии получился смазанным. Всем советую учитывать погодные условия и расчитывать свои силы)

  • П
    Павел
    2 апреля 2024
    Из Каира - в оазис Эль-Файюм
    Отличная экскурсия. Постелили деревню Тунис, где нам показали гончарное дело местных жителей. Далее на джиппе рассекали просторы пустыни,постели далину китов,водопады,искупались
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    в озере. Мухамед всю дорогу рассказывал про быт местных жителей(египтян,бедуинов),про религию и влияние религии на жизнь людей. Накормил очень вкусным обедом, угостил кофе, гуавой и тростниковыми соком. Вернулись уставшие,но довольные.

  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Нетуристический Каир
    Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
  • Р
    Рада
    7 марта 2024
    Нетуристический Каир
    Это был фантастический день! Благодаря Камалю и Мохаммаду. Нас было 6 человек. Организация путешествия, ответы на вопросы до тура очень
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    оперативные и четкие. Во время путешествия все круто. Чувство юмора Мохаммада, харизма, знание мест, преподнесение информации - все на высшем уровне. Это волшебный день. Спасибо вам! Водитель Рамадан также очень круто водит авто и аккуратно. Мы счастливы!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Парки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 132 до 275 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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