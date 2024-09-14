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Все краски Каира

Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Многие считают, что в Каире мало интересного, но это далеко не так.

Каир - это город с богатой историей и культурой, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.

Предлагаем вам отправиться в
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индивидуальное путешествие по этому удивительному городу, где вы увидите не только древние базары и величественные дворцы, но и современные районы с небоскребами.

Вас ждет увлекательная прогулка по Нилу на парусной лодке фелюк, посещение знаменитого рынка Хан-эль-Халили, осмотр Каирского нилометра и дворца Маниал. Эта экскурсия станет настоящим открытием для тех, кто хочет узнать Каир с новой стороны

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические достопримечательности
  • 🛍️ Аутентичные базары и рынки
  • 🚤 Прогулка по Нилу на фелюке
  • 🏰 Роскошные дворцы с богатой историей
  • 🌆 Современные районы с небоскрёбами
  • 🌍 Эклектичная архитектура центра города
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира

Что можно увидеть

  • Улица Муиз
  • Рынок Хан-эль-Халили
  • Каирский нилометр
  • Дворец Маниал
  • Площадь Тахрир

Описание экскурсии

Улица Аль-Муизз и рынок Хан-эль-Халили. Вы посетите древнейший и самый большой рынок современной Африки, первые упоминания о котором датируются эпохой Раннего Средневековья.

Каирский нилометр. Мы покажем вам удивительное древнее сооружение — глубокий квадратный колодец с восьмиугольной колонной для измерения воды в Ниле. Расскажем, как он работает и используется ли он сегодня.

Дворец Маниал. Османский, мавританский, персидский, рококо — каирский дворец сочетает все эти стили. Построенный в 1903 году для принца Мухаммеда Али, он поразит вас роскошью и изяществом интерьеров.

Прогулка по Нилу. Вы прокатитесь на парусной лодке фелюк, наслаждаясь панорамами современного Каира.

Даунтаун и площадь Тахрир. Самый центр города с эклектичной архитектурой, объединяющей восточные и европейские мотивы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером и 30-минутная прогулка на лодке включены в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Каирский нилометр — 100 фунтов с человека, дворец Маниал — 120 фунтов с человека
  • По запросу мы готовы скорректировать маршрут

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаль
Камаль — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 139 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Каира! Меня зовут Камаль, я представляю дружную команду лицензированных гидов. Каир — яркий многогранный город. Величественный и утончённый, консервативный и светский. Мы раскроем его для вас с разных сторон. Учтём все ваши пожелания и проведём экскурсию на высшем уровне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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K
Первый раз пользовалась услугами сайта Tripster, среди многих гидов и долгих переписок выбрала именно Камаля, т. к. только он согласился на мою безумную авантюру - посмотреть 6 локаций всего за
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7,5 часов. И я так рада, что не ошиблась в выборе!!! Все было как мы договорились: забрали от отеля, провезли по всем локациям, интересные рассказы и просто разговоры по душам! Много интересного узнала об этом городе и стране. Очень отзывчивый и приятный в общении человек! Интересный и насыщенный день получился!
Хочу еще раз поблагодарить от всего сердца за проведенную экскурсию! Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым, думаю следующая поездка не заставит себя ждать! Александрия ждет нас!!! 😁

Первый раз пользовалась услугами сайта Tripster, среди многих гидов и долгих переписок выбрала именно Камаля, т.
Первый раз пользовалась услугами сайта Tripster, среди многих гидов и долгих переписок выбрала именно Камаля, т.
Первый раз пользовалась услугами сайта Tripster, среди многих гидов и долгих переписок выбрала именно Камаля, т.
Первый раз пользовалась услугами сайта Tripster, среди многих гидов и долгих переписок выбрала именно Камаля, т.
Первый раз пользовалась услугами сайта Tripster, среди многих гидов и долгих переписок выбрала именно Камаля, т.
Первый раз пользовалась услугами сайта Tripster, среди многих гидов и долгих переписок выбрала именно Камаля, т.
Первый раз пользовалась услугами сайта Tripster, среди многих гидов и долгих переписок выбрала именно Камаля, т.
Первый раз пользовалась услугами сайта Tripster, среди многих гидов и долгих переписок выбрала именно Камаля, т.
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Олег
Прекрасный гид, интересный маршрут, очень гибкое планирование и интересные предложения по всем нашим пожеланиям. Ребята молодцы, крайне рекомендую.
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Входит в следующие категории Каира

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