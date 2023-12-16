Посетить знаковые места города и прокатиться по Нилу в компании профессионального гида
Чего здесь только нет: старинные оживлённые базары, современные районы с небоскрёбами, восточные дворцы и здания в европейском стиле. Всё это вы увидите! А ещё прокатитесь по Нилу на парусной лодочке фелюк.
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Описание
Что вас ожидает
Улица Муиз и рынок Хан-эль-Халили. Вы посетите древнейший и самый большой рынок современной Африки, первые упоминания о котором датируются эпохой Раннего Средневековья.
Каирский нилометр. Мы покажем вам удивительное древнее сооружение — глубокий квадратный колодец с восьмиугольной колонной для измерения воды в Ниле. Расскажем, как он работает и используется ли он сегодня.
Дворец Маниал. Османский, мавританский, персидский, рококо — каирский дворец сочетает все эти стили. Построенный в 1903 году для принца Мухаммеда Али, он поразит вас роскошью и изяществом интерьеров.
Прогулка по Нилу. Вы прокатитесь на парусной лодке фелюк, наслаждаясь панорамами современного Каира.
Даунтаун и площадь Тахрир. Самый центр города с эклектичной архитектурой, объединяющей восточные и европейские мотивы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и 30-минутная прогулка на лодке включены в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Каирский нилометр — 100 фунтов с человека, дворец Маниал — 120 фунтов с человека
- По запросу мы готовы скорректировать маршрут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.