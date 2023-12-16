Все краски Каира

Индивидуальная экскурсия в Каире

Посетить знаковые места города и прокатиться по Нилу в компании профессионального гида

Многие путешественники уверены, что в Каире нечего смотреть. Мы докажем вам, что это не так! Каир — древний, яркий, колоритный и многогранный город.

Чего здесь только нет: старинные оживлённые базары, современные районы с небоскрёбами, восточные дворцы и здания в европейском стиле. Всё это вы увидите! А ещё прокатитесь по Нилу на парусной лодочке фелюк.
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира
Все краски Каира
Ближайшие даты:
16
дек
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Описание

Что вас ожидает

Улица Муиз и рынок Хан-эль-Халили. Вы посетите древнейший и самый большой рынок современной Африки, первые упоминания о котором датируются эпохой Раннего Средневековья.

Каирский нилометр. Мы покажем вам удивительное древнее сооружение — глубокий квадратный колодец с восьмиугольной колонной для измерения воды в Ниле. Расскажем, как он работает и используется ли он сегодня.

Дворец Маниал. Османский, мавританский, персидский, рококо — каирский дворец сочетает все эти стили. Построенный в 1903 году для принца Мухаммеда Али, он поразит вас роскошью и изяществом интерьеров.

Прогулка по Нилу. Вы прокатитесь на парусной лодке фелюк, наслаждаясь панорамами современного Каира.

Даунтаун и площадь Тахрир. Самый центр города с эклектичной архитектурой, объединяющей восточные и европейские мотивы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером и 30-минутная прогулка на лодке включены в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Каирский нилометр — 100 фунтов с человека, дворец Маниал — 120 фунтов с человека
  • По запросу мы готовы скорректировать маршрут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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