Многие путешественники уверены, что в Каире нечего смотреть. Мы докажем вам, что это не так! Каир — древний, яркий, колоритный и многогранный город. Чего здесь только нет: старинные оживлённые базары, современные районы с небоскрёбами, восточные дворцы и здания в европейском стиле. Всё это вы увидите! А ещё прокатитесь по Нилу на парусной лодочке фелюк.

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Описание

Что вас ожидает

Улица Муиз и рынок Хан-эль-Халили. Вы посетите древнейший и самый большой рынок современной Африки, первые упоминания о котором датируются эпохой Раннего Средневековья.

Каирский нилометр. Мы покажем вам удивительное древнее сооружение — глубокий квадратный колодец с восьмиугольной колонной для измерения воды в Ниле. Расскажем, как он работает и используется ли он сегодня.

Дворец Маниал. Османский, мавританский, персидский, рококо — каирский дворец сочетает все эти стили. Построенный в 1903 году для принца Мухаммеда Али, он поразит вас роскошью и изяществом интерьеров.

Прогулка по Нилу. Вы прокатитесь на парусной лодке фелюк, наслаждаясь панорамами современного Каира.

Даунтаун и площадь Тахрир. Самый центр города с эклектичной архитектурой, объединяющей восточные и европейские мотивы.

Организационные детали