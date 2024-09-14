Многие считают, что в Каире мало интересного, но это далеко не так.Каир - это город с богатой историей и культурой, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.Предлагаем вам отправиться в

индивидуальное путешествие по этому удивительному городу, где вы увидите не только древние базары и величественные дворцы, но и современные районы с небоскребами. Вас ждет увлекательная прогулка по Нилу на парусной лодке фелюк, посещение знаменитого рынка Хан-эль-Халили, осмотр Каирского нилометра и дворца Маниал. Эта экскурсия станет настоящим открытием для тех, кто хочет узнать Каир с новой стороны

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $248 за экскурсию

Описание экскурсии

Улица Аль-Муизз и рынок Хан-эль-Халили. Вы посетите древнейший и самый большой рынок современной Африки, первые упоминания о котором датируются эпохой Раннего Средневековья.

Каирский нилометр. Мы покажем вам удивительное древнее сооружение — глубокий квадратный колодец с восьмиугольной колонной для измерения воды в Ниле. Расскажем, как он работает и используется ли он сегодня.

Дворец Маниал. Османский, мавританский, персидский, рококо — каирский дворец сочетает все эти стили. Построенный в 1903 году для принца Мухаммеда Али, он поразит вас роскошью и изяществом интерьеров.

Прогулка по Нилу. Вы прокатитесь на парусной лодке фелюк, наслаждаясь панорамами современного Каира.

Даунтаун и площадь Тахрир. Самый центр города с эклектичной архитектурой, объединяющей восточные и европейские мотивы.

Организационные детали