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каждую сторону. По прибытии нас ожидал гид с машиной, на ней мы посетили черную пустыню, белая пустыня была на тот момент закрыта. Кроме основной программы гид показывал как живут местные, что в целом похоже на жизнь в российской глубинке с поправкой на климат. Еда была простая но вкусная. После разбития лагеря в пустыне гид приготовил шашлык, суп, салаты и рис, все было вкусно. Ночью мы смотрели на звёзды, сидели у костра, слушали бедуинские песни под традиционные музыкальные инструменты. В целом все выглядело необычно и стоит посещения, уникальный опыт - как сама пустыня, оазисы с финиковыми пальмами, так и ночь в пустыне в палатке. Отлично провели время на природе. Перед поездкой надо иметь ввиду что нужна будет однозначно сменная одежда. Душ и цивилизованный туалет будет только в поселении, то есть в момент приезда и выезда по программе. Спасибо водителю, гиду и Саиду за организацию нашего путешествия.