Познавательные экскурсии на природе в Каире

Найдено 16 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Каире, цены от €50, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем Каир с детьми
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
24 отзыва
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
«А чтобы прочувствовать мир пустыни изнутри, переночуете в кемпинге, наслаждаясь волшебной природой и звенящей тишиной»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
460 за всё до 3 чел.
К Великим пирамидам - на квадроцикле
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
«Отправляемся на плато Гиза — за порцией адреналина, фантастическими пейзажами пустыни и видами трех Великих пирамид»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7650 за человека
Долина китов и оазис Фаюм
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
«По пути к Долине китов мы заедем полюбоваться на водопад Вади аль-Райан»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 130 за человека
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
«Белая пустыня встретит вас уникальными чудесами природы, образовавшимися миллионы лет назад на месте дна океана»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
500350 за всё до 3 чел.
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
6051 за человека
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
296178 за всё до 3 чел.
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Так называют огромный некрополь у подножия горы Мукаттам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
«Вы откроете инопланетные пейзажи Чёрной пустыни, где сохранились следы вулканической деятельности»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
450383 за всё до 6 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: у вашего отеля
«Вы полюбуетесь голубыми водами озера Карун и каменными домами с куполами, построенными в исламском стиле»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Каир без стереотипов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
«Парк Азхар: когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Из Каира - к оазису Эль Файюм
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Каира в оазис Эль Файюм: от древних руин до природных чудес
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии из Каира в оазис Эль Файюм. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: по месту вашего проживания
«природный заповедник Вади-эль-Райан, где мы полюбуемся водопадами и совершим прогулку на деревянной парусной лодке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за человека
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
145 за всё до 8 чел.
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
«Мы заберём вас из отеля рано утром и уже через 3 часа будем в сафари-парке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
«Единственный древний водопад в Египте»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300 за всё до 4 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или Гизе
«Единственный древний водопад в Египте»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Нетуристический Каир
    Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Из Каира - в оазис Эль-Файюм
    Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в чистейшем прохладном озере, сафари
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    по дюнам… ах. Интереснейший рассказ про гончарную деревню Тунис. Ну и долина окаменелых китов вообще из области фантастики. Большое спасибо за прекрасный день!!!

    Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание вПолная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в
  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
    Мы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал нам все, показал разные пустыни,
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    вкусно накормил, сам готовил, устроил бедуинский лагерь прямо пустыне. Мы получили прекраснейшие впечатления, вкусную еду, ещё и музыку. Было потрясающе, огромное вам спасибо!!!!

    Мы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал намМы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал нам
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине. Условия на одну ночь приемлемы, размещение было в палатках, вкусный национальный ужин.
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине
  • М
    Марина
    17 мая 2024
    Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
    Наш день в замечательной Александрии потрясающе сделал Саид. Посетили с ним главные достопримечательности Александрии, посмотрели город со всех сторон -
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    и новые постройки и старинные кварталы. А какими вкусностями наш гид нас угощал! Дорогой наш друг Саид, огромное спасибо за прекрасно проведённый день!!!!

  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Исследуем Каир с детьми
    За два дня побывали на двух больших экскурсиях по Каиру, с 10 до 16 часов каждый день. По отзывам хотели
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    именно гида Хоссама и не пожалели, он старался. Микроавтобус комфортный, водитель в сложных местных условиях был молодец. Наиболее интересны пирамиды Саккары, Серапиум, ну, и Гиза. Национальный музей тоже достоен осмотра, хотя и ветшает. К сожалению, не попали в цитадель Каира, не хватило времени. Прогулка по Нилу (25 минут на лодке километр и обратно за 70 долларов), на наш взгляд не нужна - ничем не отличается от проезда на машине по набережным.

  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
    Экскурсия нам понравилась! Все было комфортно. Удобная машина, место для ночевки. Палатка полностью оснащена. Теплые спальники и матрасы, но даже
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    без спальников в мае было тепло. Еда очень вкусная, все блюда понравились, а их было немало! Понравилось кататься на доске по дюнам. Команда о нас заботилась.

  • М
    Максим
    10 мая 2024
    Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
    Очень необычная активность в пустыне, для нас был организован трансфер из Каира в оазис Бахария, дорога занимает 4-5 часов в
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    каждую сторону. По прибытии нас ожидал гид с машиной, на ней мы посетили черную пустыню, белая пустыня была на тот момент закрыта. Кроме основной программы гид показывал как живут местные, что в целом похоже на жизнь в российской глубинке с поправкой на климат. Еда была простая но вкусная. После разбития лагеря в пустыне гид приготовил шашлык, суп, салаты и рис, все было вкусно. Ночью мы смотрели на звёзды, сидели у костра, слушали бедуинские песни под традиционные музыкальные инструменты. В целом все выглядело необычно и стоит посещения, уникальный опыт - как сама пустыня, оазисы с финиковыми пальмами, так и ночь в пустыне в палатке. Отлично провели время на природе. Перед поездкой надо иметь ввиду что нужна будет однозначно сменная одежда. Душ и цивилизованный туалет будет только в поселении, то есть в момент приезда и выезда по программе. Спасибо водителю, гиду и Саиду за организацию нашего путешествия.

  • Х
    Хуршид
    8 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Исследуем Каир с детьми
  2. Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
  3. К Великим пирамидам - на квадроцикле
  4. Долина китов и оазис Фаюм
  5. Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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