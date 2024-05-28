1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
«А чтобы прочувствовать мир пустыни изнутри, переночуете в кемпинге, наслаждаясь волшебной природой и звенящей тишиной»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€460 за всё до 3 чел.
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
«Отправляемся на плато Гиза — за порцией адреналина, фантастическими пейзажами пустыни и видами трех Великих пирамид»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
76€50 за человека
Индивидуальная
10 часов
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
«По пути к Долине китов мы заедем полюбоваться на водопад Вади аль-Райан»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €130 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
«Белая пустыня встретит вас уникальными чудесами природы, образовавшимися миллионы лет назад на месте дна океана»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
500€350 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
60€51 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
296€178 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Так называют огромный некрополь у подножия горы Мукаттам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
«Вы откроете инопланетные пейзажи Чёрной пустыни, где сохранились следы вулканической деятельности»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
450€383 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: у вашего отеля
«Вы полюбуетесь голубыми водами озера Карун и каменными домами с куполами, построенными в исламском стиле»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
«Парк Азхар: когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Каира в оазис Эль Файюм: от древних руин до природных чудес
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии из Каира в оазис Эль Файюм. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: по месту вашего проживания
«природный заповедник Вади-эль-Райан, где мы полюбуемся водопадами и совершим прогулку на деревянной парусной лодке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за человека
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€145 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
«Мы заберём вас из отеля рано утром и уже через 3 часа будем в сафари-парке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
«Единственный древний водопад в Египте»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или Гизе
«Единственный древний водопад в Египте»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ТТатьяна26 мая 2024Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
- ММарина22 мая 2024Полная впечатлений экскурсия с Мохамедом - это было что-то. Потрясающие по красоте природные ландшафты, купание в чистейшем прохладном озере, сафари
- ММарина21 мая 2024Мы действительно побывали на другой планете. Хамада большой умница - принял как дорогих гостей. Рассказал нам все, показал разные пустыни,
- ЮЮлия19 мая 2024Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине. Условия на одну ночь приемлемы, размещение было в палатках, вкусный национальный ужин.
- ММарина17 мая 2024Наш день в замечательной Александрии потрясающе сделал Саид. Посетили с ним главные достопримечательности Александрии, посмотрели город со всех сторон -
- ААндрей16 мая 2024За два дня побывали на двух больших экскурсиях по Каиру, с 10 до 16 часов каждый день. По отзывам хотели
- ААнастасия11 мая 2024Экскурсия нам понравилась! Все было комфортно. Удобная машина, место для ночевки. Палатка полностью оснащена. Теплые спальники и матрасы, но даже
- ММаксим10 мая 2024Очень необычная активность в пустыне, для нас был организован трансфер из Каира в оазис Бахария, дорога занимает 4-5 часов в
- ХХуршид8 мая 2024Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Природа и пейзажи»
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