Сафари и дикая природа в Каире

Найдено 6 экскурсий в категории «Сафари» в Каире, цены от €51, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
24 отзыва
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
«В стоимость все включено: билеты на автобус из Каира и обратно, джип-сафари по пустыне на индивидуальном внедорожнике Land Cruiser, питание по маршруту, ночевка в пустыне, билеты в заповедник»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
460 за всё до 3 чел.
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
6051 за человека
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
«В стоимость всё включено: индивидуальный трансфер на микроавтобусе из Каира и обратно, джип-сафари по пустыне на внедорожнике Land Cruiser, питание по маршруту (обед, ужин и завтрак), ночёвка в лагере, билеты в заповедник»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
450383 за всё до 6 чел.
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
«Мы заберём вас из отеля рано утром и уже через 3 часа будем в сафари-парке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300 за всё до 4 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или Гизе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине. Условия на одну ночь приемлемы, размещение было в палатках, вкусный национальный ужин.
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
    Экскурсия нам понравилась! Все было комфортно. Удобная машина, место для ночевки. Палатка полностью оснащена. Теплые спальники и матрасы, но даже
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    без спальников в мае было тепло. Еда очень вкусная, все блюда понравились, а их было немало! Понравилось кататься на доске по дюнам. Команда о нас заботилась.

  • Х
    Хуршид
    8 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Все было круто и соответствует программе, покатались, пофоткались, 5 звезд.
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все трансферы были вовремя. Гиды настоящие профессионалы! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Вернемся еще раз!
    Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все
  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Спасибо большое Мухаммеду. Прекрасный маршрут, за которой успели множество всего: мы посетили пустыню, покатались на барханах на внедорожнике, пили чай у
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    озера, ужинали в уютном кемпинге, пили у костра бедуинский чай! Чудесные выходные, эту поездку запомним надолго! Все было безопасно и интересно. Спасибо команде. PS: лучше брать с собой средство от насекомых. Оказывается в пустыне очень много Комаров;)

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Сафари»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
  2. Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
  3. Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
  4. Из Каира - в сафари-парк «Африка»
  5. Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Сафари" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 51 до 460 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Цены на сафари в Каире, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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