Приглашаю вас на экскурсию в знаменитый старый Египетский национальный музей и грандиозный новый Большой Египетский музей.
Вы узнаете историю Древнего Египта, поймете, в чем отличия музеев, увидите редкие экспонаты, услышите интересные факты о стране и завершите день прогулкой по восточному базару. Это идеальный маршрут, чтобы за один день познакомиться с главными достопримечательностями города.
Описание экскурсииЭта экскурсия покажет вам, как сильно отличается новый музей от старого. Наш маршрут начнется со старого Египетского национального музея, построенного в 1901 году. Затем мы отправимся в новый — Большой Египетский музей, который открыли в 2022 году. И вы сами увидите, какая большая разница между ними! Я — лицензированный гид, умеющий читать древние египетские иероглифы. Расскажу об истории Древнего Египта, мы осмотрим уникальные экспонаты, узнаем интересные факты о стране, а также прогуляемся по прилегающие территории. Также заглянем на восточный базар, чтобы купить сувениры, а заодно почувствовать дух старого Каира. Эта экскурсия идеально подойдет для тех, кто приезжает в Каир впервые и хочет за один день увидеть главные достопримечательности. А для опытных путешественников этот день станет хорошим временем для акклиматизации или спокойного отдыха. Важная информация: По запросу возможна встреча в аэропорту за доплату — $35
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский национальный музей (DMG El Mathaf El Masri)
- Большой Египетский музей (Grand Egyptian Museum, GEM)
- Каирский Восточный базар
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Встреча в аэропорту (по желанию)
- Входные билеты
- Прочие личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Входит в следующие категории Каира
