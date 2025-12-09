Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на экскурсию в знаменитый старый Египетский национальный музей и грандиозный новый Большой Египетский музей.



Вы узнаете историю Древнего Египта, поймете, в чем отличия музеев, увидите редкие экспонаты, услышите интересные факты о стране и завершите день прогулкой по восточному базару. Это идеальный маршрут, чтобы за один день познакомиться с главными достопримечательностями города.

Описание экскурсии Эта экскурсия покажет вам, как сильно отличается новый музей от старого. Наш маршрут начнется со старого Египетского национального музея, построенного в 1901 году. Затем мы отправимся в новый — Большой Египетский музей, который открыли в 2022 году. И вы сами увидите, какая большая разница между ними! Я — лицензированный гид, умеющий читать древние египетские иероглифы. Расскажу об истории Древнего Египта, мы осмотрим уникальные экспонаты, узнаем интересные факты о стране, а также прогуляемся по прилегающие территории. Также заглянем на восточный базар, чтобы купить сувениры, а заодно почувствовать дух старого Каира. Эта экскурсия идеально подойдет для тех, кто приезжает в Каир впервые и хочет за один день увидеть главные достопримечательности. А для опытных путешественников этот день станет хорошим временем для акклиматизации или спокойного отдыха. Важная информация: По запросу возможна встреча в аэропорту за доплату — $35

