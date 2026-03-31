Мы знаем, зачем вы приехали в Каир.
Всё это время вам хотелось посмотреть на седьмое чудо света — пирамиды Гизы, так ведь? Мы вас отлично понимаем: они действительно прекрасны, и на них стоит взглянуть. Как и на Ступенчатую пирамиду в Саккаре.
Не волнуйтесь, мы всё успеем: рассмотрим каждую, поздороваемся со Сфинксом и обсудим самые интересные факты из истории Древнего Египта.
Всё это время вам хотелось посмотреть на седьмое чудо света — пирамиды Гизы, так ведь? Мы вас отлично понимаем: они действительно прекрасны, и на них стоит взглянуть. Как и на Ступенчатую пирамиду в Саккаре.
Не волнуйтесь, мы всё успеем: рассмотрим каждую, поздороваемся со Сфинксом и обсудим самые интересные факты из истории Древнего Египта.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Пирамиды Гизы. Вы рассмотрите гигантские некрополи, оцените уровень мастерства древнеегипетских строителей, услышите легенды о пирамидах и узнаете секреты Сфинкса.
- Саккара. В селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь Мемфиса — столицы Древнего царства. Вы посмотрите на первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад.
- Древний Мемфис. Пирамиды в Гизе и других местах пустыни недалеко от Каира являются частью наследия древнего города и цивилизации, пришедших в упадок задолго до основания Каира. Эта цивилизация назвала этот район Мемфисом. Он был центром власти Древнего царства (2686–2181 гг. до н. э.), где жили фараоны, возводившие пирамиды.
Организационные детали
- Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $35).
Возможно изменить программу по вашему желанию.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в пирамиды: $20 — взрослый, $9 — для детей 6-12 лет.
- Обед (по желанию).
- Если вас необходимо встретить в районе 6 октября, аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $35.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1936 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Понравился наш день с Мухаммедом! Хорошо продуманная программа и быстрый, беспроблемный проход везде. Без гида мы бы явно дольше разбирались с местностью, ждали автобусов, застряли в очередях и т. п. Мухаммед хорошо ориентируется и всех знает:)
Очень доброжелательный человек, под все наши нужды и запросы подстроился.
Благодарим!
Очень доброжелательный человек, под все наши нужды и запросы подстроился.
Благодарим!
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Е
Экскурсия получилась отличная! У нас были некоторые свои пожелания - организатор полностью их учел и подстроил свою программу под нас. У Мухаммеда хороший русский язык, общаться с ним приятно и интересно. По времени - пунктуально и точно. Через год снова собираемся в Каир - определенно снова обратимся к Мухаммеду. Спасибо за отличный день в Каире.
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S
Очень понравилась экскурсия проверенная Мухаммедом. Интересно, познавательно, комфортно. Удобный 7-ми местный автомобиль, максимально информативный рассказ гида на каждой локации, ответы на все вопросы, будь то история Египта или современный уклад жизни. Теперь на очереди Люксор и обязательно с Мухаммедом.
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A
Обратный билет из Шарма в Москву брали с расчетом длительной пересадки в Каире. Целью было - посмотреть пирамиды со сфинксом и Каирскую цитадель.
В качестве гида выбрали Мухаммеда и ни разу
В качестве гида выбрали Мухаммеда и ни разу
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М
Просто лучшая экскурсия! Берите обязательно индивидуальный тур, он не намного дороже но намного круче! Водитель профи, доехали комфортно и быстро, в Каире нас встретил Мухаммед. Мы за весь день, с
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Отличная персональная экскурсия к пирамидам Гизы.
Организатор пошел нам навстречу и изменил маршрут потнашему пожеланию вместо Сакары поехали в музей в Каире, тк погода была уже +32 в тени и в
Организатор пошел нам навстречу и изменил маршрут потнашему пожеланию вместо Сакары поехали в музей в Каире, тк погода была уже +32 в тени и в
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Входит в следующие категории Каира
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