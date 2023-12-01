Сокровища Гизы и Саккары

Индивидуальная экскурсия в Каире

Посетить главные пирамиды Древнего Египта за 5 часов

Мы знаем, зачем вы приехали в Каир.

Всё это время вам хотелось посмотреть на седьмое чудо света — пирамиды Гизы, так ведь? Мы вас отлично понимаем: они действительно прекрасны, и на них стоит взглянуть. Как и на Ступенчатую пирамиду в Саккаре.

Не волнуйтесь, мы всё успеем: рассмотрим каждую, поздороваемся со Сфинксом и обсудим самые интересные факты из истории Древнего Египта.
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Пирамиды Гизы. Вы рассмотрите гигантские некрополи, оцените уровень мастерства древнеегипетских строителей, услышите легенды о пирамидах и узнаете секреты Сфинкса.
  • Саккара. В селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь Мемфиса — столицы Древнего царства. Вы посмотрите на первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад.

Организационные детали

  • Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для 3 человек. Для большего числа людей (до 8) арендуется микроавтобус, оснащённый кондиционером и всем необходимым — доплата за него €16 с группы.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в пирамиды: €13 — взрослый, €7 — для детей 6-12 лет.
  • Обед (по желанию).
  • Возможен трансфер из аэропорта и/или обратно — €20.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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