Мы знаем, зачем вы приехали в Каир.



Всё это время вам хотелось посмотреть на седьмое чудо света — пирамиды Гизы, так ведь? Мы вас отлично понимаем: они действительно прекрасны, и на них стоит взглянуть. Как и на Ступенчатую пирамиду в Саккаре.



Не волнуйтесь, мы всё успеем: рассмотрим каждую, поздороваемся со Сфинксом и обсудим самые интересные факты из истории Древнего Египта.