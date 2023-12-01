Посетить главные пирамиды Древнего Египта за 5 часов
Мы знаем, зачем вы приехали в Каир.
Всё это время вам хотелось посмотреть на седьмое чудо света — пирамиды Гизы, так ведь? Мы вас отлично понимаем: они действительно прекрасны, и на них стоит взглянуть. Как и на Ступенчатую пирамиду в Саккаре.
Не волнуйтесь, мы всё успеем: рассмотрим каждую, поздороваемся со Сфинксом и обсудим самые интересные факты из истории Древнего Египта.
Всё это время вам хотелось посмотреть на седьмое чудо света — пирамиды Гизы, так ведь? Мы вас отлично понимаем: они действительно прекрасны, и на них стоит взглянуть. Как и на Ступенчатую пирамиду в Саккаре.
Не волнуйтесь, мы всё успеем: рассмотрим каждую, поздороваемся со Сфинксом и обсудим самые интересные факты из истории Древнего Египта.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Пирамиды Гизы. Вы рассмотрите гигантские некрополи, оцените уровень мастерства древнеегипетских строителей, услышите легенды о пирамидах и узнаете секреты Сфинкса.
- Саккара. В селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь Мемфиса — столицы Древнего царства. Вы посмотрите на первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад.
Организационные детали
- Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для 3 человек. Для большего числа людей (до 8) арендуется микроавтобус, оснащённый кондиционером и всем необходимым — доплата за него €16 с группы.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в пирамиды: €13 — взрослый, €7 — для детей 6-12 лет.
- Обед (по желанию).
- Возможен трансфер из аэропорта и/или обратно — €20.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!
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