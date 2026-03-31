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об этом не пожалели.

Пунктуальность: своевременно забрал из гостиницы в которой мы останавливались на ночь, четко уложился в тайминг осмотра достопримечательностей, помог докупить сувениры и сладости, вовремя доставил в аэропорт.

Наполненность экскурсии: скорректировал саму экскурсию по нашим пожеланиям, а так же информацию которую нам интересно было узнать (описал не только исторические факты, но и современную жизнь Каира и Египта вцелом).

Отношение и настроение: позитивный и доброжелательный человек, умеет найти общий язык, настроится на одну волну как со взрослыми так и с детьми.

Вывод: всем рекомендую при посещении Каира в качестве гида - Мухаммеда. Мы если еще раз выберемся в Египет хотим кроме курортной зоны посетить Александрию и обязательно для этого воспользуемся услугами Мухаммеда.