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Сокровища Гизы и Саккары

Посетить главные пирамиды Древнего Египта за 6 часов
Мы знаем, зачем вы приехали в Каир.

Всё это время вам хотелось посмотреть на седьмое чудо света — пирамиды Гизы, так ведь? Мы вас отлично понимаем: они действительно прекрасны, и на них стоит взглянуть. Как и на Ступенчатую пирамиду в Саккаре.

Не волнуйтесь, мы всё успеем: рассмотрим каждую, поздороваемся со Сфинксом и обсудим самые интересные факты из истории Древнего Египта.
5
25 отзывов
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары
Сокровища Гизы и Саккары

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Пирамиды Гизы. Вы рассмотрите гигантские некрополи, оцените уровень мастерства древнеегипетских строителей, услышите легенды о пирамидах и узнаете секреты Сфинкса.
  • Саккара. В селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь Мемфиса — столицы Древнего царства. Вы посмотрите на первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад.
  • Древний Мемфис. Пирамиды в Гизе и других местах пустыни недалеко от Каира являются частью наследия древнего города и цивилизации, пришедших в упадок задолго до основания Каира. Эта цивилизация назвала этот район Мемфисом. Он был центром власти Древнего царства (2686–2181 гг. до н. э.), где жили фараоны, возводившие пирамиды.

Организационные детали

  • Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, возможно, её не удастся провести.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $35).
Возможно изменить программу по вашему желанию.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в пирамиды: $20 — взрослый, $9 — для детей 6-12 лет.
  • Обед (по желанию).
  • Если вас необходимо встретить в районе 6 октября, аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит $35.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1936 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Д
Понравился наш день с Мухаммедом! Хорошо продуманная программа и быстрый, беспроблемный проход везде. Без гида мы бы явно дольше разбирались с местностью, ждали автобусов, застряли в очередях и т. п. Мухаммед хорошо ориентируется и всех знает:)
Очень доброжелательный человек, под все наши нужды и запросы подстроился.
Благодарим!
Понравился наш день с Мухаммедом! Хорошо продуманная программа и быстрый, беспроблемный проход везде. Без гида мы
Понравился наш день с Мухаммедом! Хорошо продуманная программа и быстрый, беспроблемный проход везде. Без гида мы
Понравился наш день с Мухаммедом! Хорошо продуманная программа и быстрый, беспроблемный проход везде. Без гида мы
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Е
Экскурсия получилась отличная! У нас были некоторые свои пожелания - организатор полностью их учел и подстроил свою программу под нас. У Мухаммеда хороший русский язык, общаться с ним приятно и интересно. По времени - пунктуально и точно. Через год снова собираемся в Каир - определенно снова обратимся к Мухаммеду. Спасибо за отличный день в Каире.
Экскурсия получилась отличная! У нас были некоторые свои пожелания - организатор полностью их учел и подстроил
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S
Очень понравилась экскурсия проверенная Мухаммедом. Интересно, познавательно, комфортно. Удобный 7-ми местный автомобиль, максимально информативный рассказ гида на каждой локации, ответы на все вопросы, будь то история Египта или современный уклад жизни. Теперь на очереди Люксор и обязательно с Мухаммедом.
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A
Обратный билет из Шарма в Москву брали с расчетом длительной пересадки в Каире. Целью было - посмотреть пирамиды со сфинксом и Каирскую цитадель.
В качестве гида выбрали Мухаммеда и ни разу
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об этом не пожалели.
Пунктуальность: своевременно забрал из гостиницы в которой мы останавливались на ночь, четко уложился в тайминг осмотра достопримечательностей, помог докупить сувениры и сладости, вовремя доставил в аэропорт.
Наполненность экскурсии: скорректировал саму экскурсию по нашим пожеланиям, а так же информацию которую нам интересно было узнать (описал не только исторические факты, но и современную жизнь Каира и Египта вцелом).
Отношение и настроение: позитивный и доброжелательный человек, умеет найти общий язык, настроится на одну волну как со взрослыми так и с детьми.
Вывод: всем рекомендую при посещении Каира в качестве гида - Мухаммеда. Мы если еще раз выберемся в Египет хотим кроме курортной зоны посетить Александрию и обязательно для этого воспользуемся услугами Мухаммеда.

Обратный билет из Шарма в Москву брали с расчетом длительной пересадки в Каире. Целью было - посмотреть пирамиды со сфинксом и Каирскую цитадель.
Обратный билет из Шарма в Москву брали с расчетом длительной пересадки в Каире. Целью было - посмотреть пирамиды со сфинксом и Каирскую цитадель.
Обратный билет из Шарма в Москву брали с расчетом длительной пересадки в Каире. Целью было - посмотреть пирамиды со сфинксом и Каирскую цитадель.
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М
Просто лучшая экскурсия! Берите обязательно индивидуальный тур, он не намного дороже но намного круче! Водитель профи, доехали комфортно и быстро, в Каире нас встретил Мухаммед. Мы за весь день, с
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личным водителем, личным гидом и без очередей, посмотрели основные достопримечательности Каира и Гизы! куда ехать что смотреть и даже где покушать можете решать сами! Очень веселый грамотный и опытный гид! Экскурсия своих денег однозначно стоит, туроператор в отеле примерно за эти же деньги предлагал в автобусе посетить меньше мест и с толпой туристов! Однозначно РЕКОМЕНДУЕМ!

Просто лучшая экскурсия! Берите обязательно индивидуальный тур, он не намного дороже но намного круче! Водитель профи,
Просто лучшая экскурсия! Берите обязательно индивидуальный тур, он не намного дороже но намного круче! Водитель профи,
Просто лучшая экскурсия! Берите обязательно индивидуальный тур, он не намного дороже но намного круче! Водитель профи,
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Maria
Отличная персональная экскурсия к пирамидам Гизы.
Организатор пошел нам навстречу и изменил маршрут потнашему пожеланию вместо Сакары поехали в музей в Каире, тк погода была уже +32 в тени и в
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первый день отпуска было тяжело акклиматизироваться.
Гид Амур подробно все рассказал, показал и помог узнать ближе уклад жизни древних и совоеменных египтян Много приятных впечатлений от знакомства с Каиром.
Были с ребенком 7 лет. Прошло все прекрасно. По жаре много не ходили, начали утром, где можно - проезжали на машине.
Гид Амур нашел подход к ребенку. Дочь вспоминает с радостью эту экскурсию. А мы с удовольствием пообщались с разносторонним человеком.

Спасибо!

Отличная персональная экскурсия к пирамидам Гизы.
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