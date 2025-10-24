-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборКаир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$145
$170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
От пирамид до музея: история Египта
Погрузитесь в мир Древнего Египта, посетив знаменитые пирамиды и Египетский музей. Незабываемое путешествие в историю для всех возрастов
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
$167
$185 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Египетское комбо: Каир + пирамиды Гизы в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетите пирамиды Гизы и Большого сфинкса, прокатитесь по Нилу и узнайте больше о культуре и истории страны
Начало: В пределах Каира по договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$70 за человека
-
10%
Водная прогулка
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
$225
$250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Волшебство Каира: от деревень до пирамид
Познакомьтесь с величием пирамид и древними артефактами, погрузитесь в атмосферу традиционной жизни в египетских деревнях и насладитесь местной кухней
Начало: В пределах Каира
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 8 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Каиром
Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Гизу и Каирский музей
25 окт в 08:00
26 окт в 08:00
$147
$225 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$147
$172 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
3 в 1: Пирамиды Гизы, Национальный музей в Каире и прогулка по Нилу
Посетить пирамиды и рассмотреть артефакты Древнего Египта в историческом музее с гидом-египтянкой
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
$189
$210 за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды… ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$150
$200 за всё до 5 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$150
$200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Завтра в 07:00
25 окт в 07:00
$194 за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Завтра в 07:30
25 окт в 07:30
$220
$258 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 14:00
25 окт в 08:00
$150
$200 за всё до 8 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 5 чел.
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
25 окт в 08:00
$169
$260 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
25 окт в 08:30
27 окт в 08:30
$380
$400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$195 за всё до 3 чел.
-
45%
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборГлавное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
25 окт в 08:45
$61
$110 за человека
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
25 окт в 08:30
$270
$490 за всё до 4 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Каир и пирамиды Гизы
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 16:00
25 окт в 08:00
$180
$300 за всё до 8 чел.
Круиз
Лучшее в Каире за 1 день
Посетите главные достопримечательности Каира за один день: пирамиды Гизы, Египетский музей и прогулка по Нилу на фелуке. Всё включено в стоимость
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
25 окт в 08:30
$190 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
От старого к новому: Сокровища Египта в старом Каирском и Новом музеях
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
$200 за всё до 8 чел.
