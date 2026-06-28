Представьте себя исследователем древних тайн на экскурсии по пирамидам Гизы, Джосера, Дашура и Мемфиса. Это уникальная возможность погрузиться в мир древнеегипетской архитектуры, узнать о загадках саркофагов, артефактах из гробниц и династиях фараонов. Вас ждет встреча с историей, культурой и бытом египтян прошлого и настоящего. На протяжении всего пути вас сопровождает опытный русскоговорящий гид, который раскроет все секреты и ответит на любые вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рано утром я встречу вас у отеля — и мы отправимся исследовать египетские древности и тайны. В программе вас ждут:

Посещение трех Великих пирамид в Гизе — визитная карточка страны. Это чудо света было возведено за несколько тысячелетий до нашей эры. Мы осмотрим 3 пирамиды: фараона Хеопса, фараона Хефрена и Менкаура.

Погребальный комплекс Джосера. Здесь подивимся на пирамиду Джосера — первое каменное сооружение в Египте. В пирамиде Унаса вы познакомитесь с уникальными текстами на древнем египетском языке. Мы осмотрим Серапеум Саккары, некрополь с впечатляющими саркофагами — я раскрою их загадки. А после пройдем в музей Имхотепа, где находится множество любопытных артефактов, найденных в Серапеуме.

Мемфис — первая столица древнего Египта завершает наше путешествие. Это настоящий музей под открытым небом. Особое внимание уделим статуям Рамзеса II и его сына.

В пути вы познакомитесь с историей Египта: услышите о самых знаменитых династиях и знаменитых фараонах. Отдельно поговорим об особенностях архитектуры: вы поймете, какое влияние на нее оказала религия египтян. Я объясню, какие техники и инструменты применяли зодчие — примитивные и не только! А еще обязательно обсудим, как менялся облик пирамид.

Организационные детали

В стоимость включено

Услуги профессионального русскоговорящего гида

Трансфер из отеля в Каире или Гизе и обратно. Для группы до 3 человек на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером, для групп до 7 человек на микроавтобусе с кондиционером

Питьевая вода

Дополнительные расходы (по желанию)

Входной билет в Саккару — 600 фунтов ($12)

Посещение Серапеума — 380 фунтов ($8)

Вход в Дахшур — 200 фунтов ($4)

Входной билет на плато Гизы и Сфинкс — 700 фунтов ($14)

Вход внутрь великой пирамиды Хеопса — 1500 фунтов ($30)

Вход внутрь 2-й или 3-й пирамиды — 280 фунтов ($6)

Входной билет на Мемфис 200 фунтов ($4)

Питание и сувениры

По вашему желанию мы можем изменить или дополнить программу.