Представьте себя исследователем древних тайн на экскурсии по пирамидам Гизы, Джосера, Дашура и Мемфиса.
Это уникальная возможность погрузиться в мир древнеегипетской архитектуры, узнать о загадках саркофагов, артефактах из гробниц и династиях фараонов. Вас ждет встреча с историей, культурой и бытом египтян прошлого и настоящего.
На протяжении всего пути вас сопровождает опытный русскоговорящий гид, который раскроет все секреты и ответит на любые вопросы
Это уникальная возможность погрузиться в мир древнеегипетской архитектуры, узнать о загадках саркофагов, артефактах из гробниц и династиях фараонов. Вас ждет встреча с историей, культурой и бытом египтян прошлого и настоящего.
На протяжении всего пути вас сопровождает опытный русскоговорящий гид, который раскроет все секреты и ответит на любые вопросы
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные древние памятники
- 🏛 Погружение в историю Египта
- 🧭 Индивидуальный подход
- 🚐 Комфортабельный трансфер
- 📜 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Пирамида Джосера
- Пирамида Унаса
- Серапеум Саккары
- Музей Имхотепа
- Ломаная пирамида
- Красная пирамида
- Статуи Рамзеса II
- Плато Гизы
- Сфинкс
- Великая пирамида Хеопса
Описание экскурсии
Рано утром я встречу вас у отеля — и мы отправимся исследовать египетские древности и тайны. В программе вас ждут:
- Посещение трех Великих пирамид в Гизе — визитная карточка страны. Это чудо света было возведено за несколько тысячелетий до нашей эры. Мы осмотрим 3 пирамиды: фараона Хеопса, фараона Хефрена и Менкаура.
- Погребальный комплекс Джосера. Здесь подивимся на пирамиду Джосера — первое каменное сооружение в Египте. В пирамиде Унаса вы познакомитесь с уникальными текстами на древнем египетском языке. Мы осмотрим Серапеум Саккары, некрополь с впечатляющими саркофагами — я раскрою их загадки. А после пройдем в музей Имхотепа, где находится множество любопытных артефактов, найденных в Серапеуме.
- Мемфис — первая столица древнего Египта завершает наше путешествие. Это настоящий музей под открытым небом. Особое внимание уделим статуям Рамзеса II и его сына.
В пути вы познакомитесь с историей Египта: услышите о самых знаменитых династиях и знаменитых фараонах. Отдельно поговорим об особенностях архитектуры: вы поймете, какое влияние на нее оказала религия египтян. Я объясню, какие техники и инструменты применяли зодчие — примитивные и не только! А еще обязательно обсудим, как менялся облик пирамид.
Организационные детали
В стоимость включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Трансфер из отеля в Каире или Гизе и обратно. Для группы до 3 человек на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером, для групп до 7 человек на микроавтобусе с кондиционером
- Питьевая вода
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входной билет в Саккару — 600 фунтов ($12)
- Посещение Серапеума — 380 фунтов ($8)
- Вход в Дахшур — 200 фунтов ($4)
- Входной билет на плато Гизы и Сфинкс — 700 фунтов ($14)
- Вход внутрь великой пирамиды Хеопса — 1500 фунтов ($30)
- Вход внутрь 2-й или 3-й пирамиды — 280 фунтов ($6)
- Входной билет на Мемфис 200 фунтов ($4)
- Питание и сувениры
По вашему желанию мы можем изменить или дополнить программу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договору с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 774 туристов
Работаю гидом с 2006 года. Имею лицензию на проведение экскурсий на всей территории Египта. Закончил факультет иностранных языков, получил образование в институте по египетской истории. Много лет работаю с русскоязычными
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета. каждый день ровно в назначенное время он нас встречал и мы отправлялись на экскурсии.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Благодарим Мохаммеда за прекрасный экскурсионный день! Мы посмотрели пирамиды на плато Гиза, большого Сфинкса, а так же увидели достопримечательности в Саккаре и Мемфисе. По пути Мохаммед рассказывал нам краткую историю,
Вам был полезен этот отзыв?
И
Мохамед, спасибо вам огромное за экскурсию!!! Очень понравилось! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия получилась идеальной, как мы и хотели. Гид скорректировал программу под наши пожелания. Было очень насыщенно, но в комфортном темпе. Гид очень интересно рассказывал, никогда не подгонял и не торопил,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Мохамед провел для нас отличную экскурсию и оставил очень приятное впечатление. Это был оптимальный, хорошо продуманный и действительно интересный маршрут, благодаря которому удалось увидеть самые важные и значимые места без
Вам был полезен этот отзыв?
В
Наш тур (пирамиды Гизы и Саккары) был организован очень хорошо. Организатор Мохамед отвечал на все наши вопросы и пожелания очень детально и оперативно. Наш гид Махмут замечательный рассказчики и он глубоко знает историю Египта и говорит по-русски совершенно свободно. Организация нашего тура была идеальной.
Я рекомендую Мохамеда и Махмута, для всех, кто собирается быть в Каире и ищет русскоговорящего гида.
Я рекомендую Мохамеда и Махмута, для всех, кто собирается быть в Каире и ищет русскоговорящего гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Пирамиды Гизы: сокровища Египта»
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Увидеть не только знаменитые пирамиды, но и места, где зарождалась египетская цивилизация
Завтра в 05:00
10 авг в 04:00
от $88
$125 за всё до 5 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $152
$275 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис - путешествие в мир Древнего Египта из Каира
Посетить древние поселения, увидеть необычные пирамиды и прикоснуться к их истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 6 чел.
от $250 за экскурсию