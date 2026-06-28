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Пирамиды Гизы: сокровища Египта

Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Представьте себя исследователем древних тайн на экскурсии по пирамидам Гизы, Джосера, Дашура и Мемфиса.

Это уникальная возможность погрузиться в мир древнеегипетской архитектуры, узнать о загадках саркофагов, артефактах из гробниц и династиях фараонов. Вас ждет встреча с историей, культурой и бытом египтян прошлого и настоящего.

На протяжении всего пути вас сопровождает опытный русскоговорящий гид, который раскроет все секреты и ответит на любые вопросы
5
86 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные древние памятники
  • 🏛 Погружение в историю Египта
  • 🧭 Индивидуальный подход
  • 🚐 Комфортабельный трансфер
  • 📜 Профессиональный гид
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
Пирамиды Гизы: сокровища Египта

Что можно увидеть

  • Пирамида Джосера
  • Пирамида Унаса
  • Серапеум Саккары
  • Музей Имхотепа
  • Ломаная пирамида
  • Красная пирамида
  • Статуи Рамзеса II
  • Плато Гизы
  • Сфинкс
  • Великая пирамида Хеопса

Описание экскурсии

Рано утром я встречу вас у отеля — и мы отправимся исследовать египетские древности и тайны. В программе вас ждут:

  • Посещение трех Великих пирамид в Гизе — визитная карточка страны. Это чудо света было возведено за несколько тысячелетий до нашей эры. Мы осмотрим 3 пирамиды: фараона Хеопса, фараона Хефрена и Менкаура.
  • Погребальный комплекс Джосера. Здесь подивимся на пирамиду Джосера — первое каменное сооружение в Египте. В пирамиде Унаса вы познакомитесь с уникальными текстами на древнем египетском языке. Мы осмотрим Серапеум Саккары, некрополь с впечатляющими саркофагами — я раскрою их загадки. А после пройдем в музей Имхотепа, где находится множество любопытных артефактов, найденных в Серапеуме.
  • Мемфис — первая столица древнего Египта завершает наше путешествие. Это настоящий музей под открытым небом. Особое внимание уделим статуям Рамзеса II и его сына.

В пути вы познакомитесь с историей Египта: услышите о самых знаменитых династиях и знаменитых фараонах. Отдельно поговорим об особенностях архитектуры: вы поймете, какое влияние на нее оказала религия египтян. Я объясню, какие техники и инструменты применяли зодчие — примитивные и не только! А еще обязательно обсудим, как менялся облик пирамид.

Организационные детали

В стоимость включено

  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
  • Трансфер из отеля в Каире или Гизе и обратно. Для группы до 3 человек на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером, для групп до 7 человек на микроавтобусе с кондиционером
  • Питьевая вода

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входной билет в Саккару — 600 фунтов ($12)
  • Посещение Серапеума — 380 фунтов ($8)
  • Вход в Дахшур — 200 фунтов ($4)
  • Входной билет на плато Гизы и Сфинкс — 700 фунтов ($14)
  • Вход внутрь великой пирамиды Хеопса — 1500 фунтов ($30)
  • Вход внутрь 2-й или 3-й пирамиды — 280 фунтов ($6)
  • Входной билет на Мемфис 200 фунтов ($4)
  • Питание и сувениры

По вашему желанию мы можем изменить или дополнить программу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договору с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 774 туристов
Работаю гидом с 2006 года. Имею лицензию на проведение экскурсий на всей территории Египта. Закончил факультет иностранных языков, получил образование в институте по египетской истории. Много лет работаю с русскоязычными
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путешественниками, легко нахожу общий язык с самыми разными людьми — в том числе с детьми. Собрал команду таких же увлечённых профессионалов. Мы приложим тот максимум внимания и сил, который сделает вашу остановку в Каире незабываемой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
2
3
2
1
А
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета. каждый день ровно в назначенное время он нас встречал и мы отправлялись на экскурсии.
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мы были в июне со слов Мохаммеда не сезон и везде было очень мало туристов. Но погода была шикарная, влажности нет и их 33 ошушалось как наши 25, очень комфортно и мы это сильно ощутили когда вернулись в наши 16:) Экскурсии хорошие, и главное не утомительные. нам все понравилось. пять звезд!

большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета.
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета.
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета.
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета.
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета.
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета.
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета.
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета.+1
большое спасибо Мохаммеду, за организацию нашего тура. начиная от встречи в аэропорту и до нашего отлета.
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Ю
Благодарим Мохаммеда за прекрасный экскурсионный день! Мы посмотрели пирамиды на плато Гиза, большого Сфинкса, а так же увидели достопримечательности в Саккаре и Мемфисе. По пути Мохаммед рассказывал нам краткую историю,
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отвечал на вопросы, помог нам сделать совместные фото и в целом очень приветливый и лёгкий в общении, отлично говорит по-русски! Было приятно пообщаться, не задумываясь об издержках перевода 🙂 Отдельное спасибо за то, что не ставил нам каких-то жёстких временных ограничений и давал достаточно времени осмотреть пирамиды в своём собственном темпе 🙂 Помимо осмотра пирамид мы успели прокатиться на верблюдах и зайти в сувенирный. Спасибо за незабываемые впечатления!

Благодарим Мохаммеда за прекрасный экскурсионный день! Мы посмотрели пирамиды на плато Гиза, большого Сфинкса, а так
Благодарим Мохаммеда за прекрасный экскурсионный день! Мы посмотрели пирамиды на плато Гиза, большого Сфинкса, а так
Благодарим Мохаммеда за прекрасный экскурсионный день! Мы посмотрели пирамиды на плато Гиза, большого Сфинкса, а так
Благодарим Мохаммеда за прекрасный экскурсионный день! Мы посмотрели пирамиды на плато Гиза, большого Сфинкса, а так
Благодарим Мохаммеда за прекрасный экскурсионный день! Мы посмотрели пирамиды на плато Гиза, большого Сфинкса, а так
Благодарим Мохаммеда за прекрасный экскурсионный день! Мы посмотрели пирамиды на плато Гиза, большого Сфинкса, а так
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И
Мохамед, спасибо вам огромное за экскурсию!!! Очень понравилось! 🤗
Мохамед, спасибо вам огромное за экскурсию!!! Очень понравилось! 🤗
Мохамед, спасибо вам огромное за экскурсию!!! Очень понравилось! 🤗
Мохамед, спасибо вам огромное за экскурсию!!! Очень понравилось! 🤗
Мохамед, спасибо вам огромное за экскурсию!!! Очень понравилось! 🤗
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К
Экскурсия получилась идеальной, как мы и хотели. Гид скорректировал программу под наши пожелания. Было очень насыщенно, но в комфортном темпе. Гид очень интересно рассказывал, никогда не подгонял и не торопил,
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что важно. Помогал с лучшими ракурсами для фото и снимал нас. Было очень комфортно, уютно, будто со знакомым ездили. Очень ценные подсказки были со стороны гида - что стоит посмотреть, а что можно пропустить, так как не стоит усилий. Мы в полном восторге! То, что мы увидели и услышали, превзошло все ожидания! Спасибо гиду Камалю!

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Н
Мохамед провел для нас отличную экскурсию и оставил очень приятное впечатление. Это был оптимальный, хорошо продуманный и действительно интересный маршрут, благодаря которому удалось увидеть самые важные и значимые места без
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спешки и усталости. Во время экскурсии Мохамед обращал наше внимание на самые интересные детали, делился увлекательными фактами, показывал самые удачные места и ракурсы для фото, и создавал живую атмосферу. Благодаря его профессионализму наша поездка к Пирамидам и другим сокровищам получилась познавательной, комфортной и запоминающейся. С удовольствием рекомендую!

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В
Наш тур (пирамиды Гизы и Саккары) был организован очень хорошо. Организатор Мохамед отвечал на все наши вопросы и пожелания очень детально и оперативно. Наш гид Махмут замечательный рассказчики и он глубоко знает историю Египта и говорит по-русски совершенно свободно. Организация нашего тура была идеальной.
Я рекомендую Мохамеда и Махмута, для всех, кто собирается быть в Каире и ищет русскоговорящего гида.
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