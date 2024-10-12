Насладиться морепродуктами, отдохнуть на пляжах Хургады и увидеть мираж в пустыне
Вы увидите пирамиду Хеопса и Асуанскую плотину, подниметесь на Каирскую телебашню за лучшими видами вечерней столицы и пройдётесь по атмосферному рынку в поисках необычных сувениров и вкусностей.
Мы окунёмся в волшебный подводный мир, занимаясь снорклингом, прокатимся по пустыне на квадроциклах и проведём 6 дней, наслаждаясь размеренным пляжным отдыхом. За одно путешествие вы побываете в Каире, Гизе, Асуане, Луксоре и Хургаде!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 647
Описание
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1700 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Каира и отвезём в отель. На сегодня не запланировано никаких активностей — вы сможете хорошенько отдохнуть после перелёта и настроиться на завтрашний день.
Египетский музей, прогулка по Каиру
Позавтракаем и отправимся в Египетский музей — идеальное место для знакомства с удивительной историей страны. Будем рассматривать мумий и роскошные саркофаги. Затем посетим дворец Абдин — официальную резиденцию правительства, и осмотрим крепость Саладина 12 века.
Погуляем по аллеям городского парка, пройдёмся по шумным торговым рядам рынка в поиске сувениров и местных вкусняшек, а вечером поднимемся на Каирскую телебашню за головокружительными видами на город.
Пиирамиды Гизы
Сегодня вас ждёт встреча с единственным сохранившимся чудом света — пирамидами Гизы. Будем осматривать древние сооружения, фотографироваться и погружаться во времена фараонов.
Перелёт в Асуан, острова Элефантина и Китченер
Рано утром полетим в Асуан. После заселения в отель погуляем по набережной, а затем отправимся в мини-круиз по Нилу. Сплаваем на остров Элефантина, где увидим нилометр — сооружение для измерения уровня реки. А ещё полюбуемся храмом Хнума.
Следующая остановка — остров Китченер. Здесь насладимся прогулкой по ботаническому саду. Вечером пройдёмся по рынку и поужинаем.
Асуанская плотина, остров Филе и начало круиза
После завтрака поедем к Асуанской плотине — гордости Египта, спроектированной в 20 веке советскими инженерами. На острове Филе посетим храмовый комплекс, а затем взойдём на борт нашего роскошного корабля с бассейном. Круиз начинается!
Храмы Абу-Симбел и Ком-Омбо
Утром побываем в уникальном храм Абу-Симбел, высеченном в скале. Дальше поплывём к городу Ком-Омбо и осмотрим древний храм. Держим курс в сторону Эдфу.
Эдфу и храм Гора
В городке Эдфу сойдём, чтобы полюбоваться храмом Гора, посвящённому богу с головой сокола. Святыня была возведена в эпоху Птолемеев и хорошо сохранилась до наших дней.
Долина Царей, колоссы Мемнона и Луксор
Наш круиз подошёл к концу, после завтрака мы сойдём на землю. На машине доберёмся до Долины Царей. Будем осматривать гробницы фараонов в скалистом ущелье. Посетим Заупокойный храм Хатшепсут и увидим колоссы Мемнона — статуи, изображающие фараона Аменхотепа III.
С запада двигаемся на восток. Посетим храмы Карнака и Луксора. Заселимся в отель Луксора. По желанию можем побывать на рынке, заглянуть в музей или пройтись по набережной.
Прибытие в Хургаду
Отправляемся в Хургаду. Заселимся в отель, а затем сможем весь день провести на пляже, ловя солнышко и получая идеальный загар.
Хургада
Продолжаем наслаждаться пляжным отдыхом.
Покатушки на квадроциклах
Сегодня разнообразим релакс — устроим сафари на квадроциклах.
Хургада
Продолжаем наслаждаться пляжным отдыхом.
Снорклинг
Вас ждёт снорклинг в открытом море — будем нырять с маской и трубкой и наслаждаться волшебством подводного мира.
Прощальный ужин с морепродуктами
Продолжаем пляжный отдых и будем собирать вещи. Вечером устроим прощальный ужин из морепродуктов.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Хургады.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Каира, время зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Хургады, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 15 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.