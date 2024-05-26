1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Либо совершить двухчасовой круиз на большом корабле: вас ждет ужин и фольклорная программа с египетскими танцами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
80€68 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический Каир: тур по нетуристическим местам и круиз по Нилу
Откройте для себя вкусы Египта! Завтрак с видом на пирамиды, прогулка по Старому Каиру и ужин на 60-м этаже или круиз по Нилу с шоу-программой
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«А на ужин вы сможете выбрать один из двух вариантов: ресторан на 60-м этаже с панорамным видом на Каир или круиз по Нилу с традиционной едой и фольклорной шоу-программой»
Завтра в 09:00
10 июня в 07:00
€199 за всё до 10 чел.
Билет на борт
3 часа
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
«Начнём путешествие с круиза по Нилу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
«Приглашаем вас в круиз по Нилу на корабле вместимостью до 50 человек»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 80€68 за всё до 3 чел.
Билет на борт
3 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
«Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Билет на борт
2 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Круиз по Нилу с ужином
«Вас ждет сказочный вечер на борту круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 17:45
$84 за экскурсию
Круиз
8 часов
Лучшее в Каире за 1 день
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор26 мая 2024Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
- ЮЮрий20 мая 2024Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
- ЕЕлена30 апреля 2024Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
- ММарова28 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!
- ААнастасия27 апреля 2024Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Очень понравился старый город.
- ННадежда22 апреля 2024Все очень понравилось
- ИИрина19 марта 2024Интересная и увлекательная экскурсия по Нилу. Ужин замечательный. Хороший выбор. Завораживаюшие танцы. Спасибо организатору. Трансфер туда и обратно. Всё во время.
- ЕЕлена18 марта 2024Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!
- ЮЮлия11 марта 2024Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю экскурсию по Каиру у
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Круизы»
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