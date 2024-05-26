Круизы и туры по воде в Каире

Найдено 9 экскурсий в категории «Круизы» в Каире, цены от €50, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Либо совершить двухчасовой круиз на большом корабле: вас ждет ужин и фольклорная программа с египетскими танцами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8068 за человека
Гастрономический Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Гастрономический Каир: тур по нетуристическим местам и круиз по Нилу
Откройте для себя вкусы Египта! Завтрак с видом на пирамиды, прогулка по Старому Каиру и ужин на 60-м этаже или круиз по Нилу с шоу-программой
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«А на ужин вы сможете выбрать один из двух вариантов: ресторан на 60-м этаже с панорамным видом на Каир или круиз по Нилу с традиционной едой и фольклорной шоу-программой»
Завтра в 09:00
10 июня в 07:00
199 за всё до 10 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Билет на борт
3 часа
14 отзывов
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
50 за человека
Каир в вечерних огнях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
«Начнём путешествие с круиза по Нилу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
180 за всё до 6 чел.
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
«Приглашаем вас в круиз по Нилу на корабле вместимостью до 50 человек»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 8068 за всё до 3 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
3 часа
20 отзывов
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
«Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
2 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Круиз по Нилу с ужином
«Вас ждет сказочный вечер на борту круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 17:45
$84 за экскурсию
Лучшее в Каире за 1 день
🚗 На машине
Круиз
8 часов
Лучшее в Каире за 1 день
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    26 мая 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
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    Ахмеда. Он нас встретил в аэропорту, сразу же отвез на завтрак и по дороге начал погружать в историю города и страны. Безумно понравилась экскурсия, одна из лучших моих экскурсий. Всем рекомендую этого гида. Он отлично знает историю, хорошо говорит на русском, делает все для вашего комфорта, подстраивает маршрут под ваши пожелания. Ужинали мы в рыбном ресторане, где попробовали самую вкусную рыбу и морепродукты. Обязательно вернемся снова в Каир и составим новый маршрут с Ахмедом. Спасибо за экскурсию ☺️

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  • М
    Марова
    28 апреля 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!
  • А
    Анастасия
    27 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
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    на то, что некоторые локации (квартал мусорщиков) труднодоступные и не все готовы туда ехать - Ахмед согласился! Для удобства и нашего комфорта скорректировал маршрут, чтоб мы всё успели и не толкались с другими людьми в очередях. До экскурсии всегда был на связи, встретил нас вовремя в гостинице, возил на комфортной машине! Ахмед показал нам пирамиды, Сфинкса, договорился о том, чтобы мы прокатились на верблюдах, провел экскурсию в музее, свозил в квартал мусорщиков и показал монастырь Святого Симеона! Всё то, что мы хотели посмотреть - Ахмед нам показал, а также предлагал другие интересные локации о которых мы и не задумывались. С Ахмедом мы чувствовали себя спокойно и в безопасности! Также очень важно, что он не перегружал нас информацией, рассказывал очень интересно и весело, делал акцент на важном и отвечал на все наши вопросы. По итогу, наша экскурсия была не скучной и занудной, а очень интересной, насыщенной и оставила прекрасные впечатления! Всем рекомендую провести экскурсию с Ахмедом!

    Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!
  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Каир в вечерних огнях
    Очень понравился старый город.
  • Н
    Надежда
    22 апреля 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
    Все очень понравилось
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Прогулка по Нилу с ужином и танцами
    Интересная и увлекательная экскурсия по Нилу. Ужин замечательный. Хороший выбор. Завораживаюшие танцы. Спасибо организатору. Трансфер туда и обратно. Всё во время.
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Каир в вечерних огнях
    Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю экскурсию по Каиру у
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    Мухаммеда и остались очень довольны и программой и гидом! Катались по Нилу на большой лодке только вдвоем, гуляли по супер колоритному восточному базару, посетили очень атмосферное кафе. Мухаммед еще и отличный фотограф. С гидом мы чувствовали себя в полной безопасности, заходили в такие потаенные уголки базара, куда бы сами побоялись идти, еще один неоспоримый плюс - он помогал покупать сувениры. Охотно отвечал на все вопросы, был терпелив и вежлив. Мухаммед отлично говорит по-русски. Он - египтолог, историк, участник археологических экспедиций, очень открытый и доброжелательный человек, с чувством юмора. С удовольствием рассказывает как про историю Египта, так и про быт и нравы современных египтян. В итоге провели с ним и ребятами из его команды весь мини-отпуск. Крайне довольны! Всем рекомендую Мухаммеда и его эксклюзивные экскурсионные программы по городу и по пустыне!

    Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернююДобрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернююДобрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернююДобрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Многоликий Каир
  2. Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
  3. Гастрономический Каир
  4. Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
  5. Каир в вечерних огнях
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Круизы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 50 до 199 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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