1 чел.
По популярности
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
78€43 за человека
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
80€68 за человека
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
60€48 за человека
Мини-группа
7.5 часов
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€63 за человека
Мини-группа
2 часа
Катание на квадрациклах возле пирамид
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно с 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$60 за человека
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€60 за человека
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: у вашего отеля
€600 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор28 мая 2024Это было просто круто. Спасибо организаторам.
- ФФедор26 мая 2024Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
- ЕЕвгений22 мая 2024Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит этих денег! Гидом у
- ВВиталий22 мая 2024Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день! Это уже вторая экскурсия от команды Ахмеда, и второй
- ААнтон10 мая 2024Отличный гид. С высшим специальным образованием (египтолог). Сын профессора.
- ЕЕкатерина6 апреля 2024Сегодня были на экскурсии. Экскурсия началась в 9:00. Как мы и договаривались, за нами подъехали прямо в отель в районе
- RRufina27 марта 2024Организованно хорошо, по желанию последовательность точек можно корректировать. Встреча в отеле как и заявлено в описании, без опозданий. Экскурсовод с юмором, отвечал на все вопросы.
- ЕЕлена18 марта 2024Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!
- ААлександр6 ноября 2023Отличная поездка, великолепные виды. Общительные и отзывчивые организатор и инструктор. Поездка прошла на высшем уровне, пообщались, пофоткались, попили чаю. Рекомендую. Единственное что хотелось бы предложить, поездку сделать чуть подольше по времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Групповые»
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