Групповые экскурсии Каира

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Каире, цены от €43, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8068 за человека
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6048 за человека
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7.5 часов
2 отзыва
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за человека
Катание на квадрациклах возле пирамид
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Катание на квадрациклах возле пирамид
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно с 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$60 за человека
Сокровища фараонов
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 за человека
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: у вашего отеля
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • Ф
    Федор
    26 мая 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит этих денег! Гидом у
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    нас был Мухаммад - это просто выше похвал, настолько знать историю Египта от самого начала и уметь правильно приподнести информацию для людей это действительно круто! Маршрутом доволен, никто не торопил и сам не торопился, а на просьбу проехать в аптеку по пути сказал «без проблем все сделаем» за что тоже хочу передать большое спасибо! Ахмеду тоже спасибо! Быстро отвечает на сообщения и также заинтересован чтобы экскурсия прошла хорошо 💪🏼 На счет самой экскурсии хочу сказать что пирамиды это действительно чудеса света неописуемые и желаю каждому приехать и посмотреть на это! Достопримечательности Каира красивы по своему 🙌 рекомендую

    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит
  • В
    Виталий
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день! Это уже вторая экскурсия от команды Ахмеда, и второй
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    раз мы с женой остались в полном восторге. Время экскурсии грамотно распланировано: все достопримечательности посетили не в момент пиковой загруженности туристами, благодаря чему знакомство с древними артефактами прошло комфортно. Да, на улице жарко, но мы же в Африке:) Места, которые удалось посетить, вызывают восторг и трепет своим величием. Ахмед - прекрасный гид и историк, который своими рассказами словно переносит нас в древний Египет. Я однозначно рекомендую эту экскурсию и команду Ахмеда, ведь понять и прикоснуться к древности намного интереснее, чем только увидеть ее наследие (которое, к слову, прекрасно). Благодарю команду Ахмеда, ведь, благодаря ей, мы действительно полюбили Каир, Египет, и с удовольствием посетим его в будущем снова. P.S. Возможно, для кого-то будет полезно, другая экскурсия, на которой мы были, была индивидуальная, что позволяет при желании корректировать маршрут. Экскурсии друг друга отлично дополняют, так что если как и мы хотите объять необъятное, то оно того однозначно стоит.

    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!
  • А
    Антон
    10 мая 2024
    Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
    Отличный гид. С высшим специальным образованием (египтолог). Сын профессора.
  • Е
    Екатерина
    6 апреля 2024
    Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
    Сегодня были на экскурсии. Экскурсия началась в 9:00. Как мы и договаривались, за нами подъехали прямо в отель в районе
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    Замалек. Сначала поехали к пирамидам Гизы, чтобы успеть посмотреть на Пирамиды и Сфинкса до того как станет жарко и избежать большого скопления туристов. Затем вернулись в центр Каира, съездили на прогулку по Нилу с видом на La Maison Plasa, Cairo Tower - прикоснулись к великой реке. Потом сразу отправились в музей, побывали в "золотом" и "серебряном" зале, где я просто не могла оторвать глаз от мастерски изготовленных саркофагов, обошли с гидом все наиболее интересные экспонаты. И по окончании экскурсии нас довезли до нашего отеля, усталых, но очень довольных прогулкой.

  • R
    Rufina
    27 марта 2024
    Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
    Организованно хорошо, по желанию последовательность точек можно корректировать. Встреча в отеле как и заявлено в описании, без опозданий. Экскурсовод с юмором, отвечал на все вопросы.
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!
  • А
    Александр
    6 ноября 2023
    Катание на квадрациклах возле пирамид
    Отличная поездка, великолепные виды. Общительные и отзывчивые организатор и инструктор. Поездка прошла на высшем уровне, пообщались, пофоткались, попили чаю. Рекомендую. Единственное что хотелось бы предложить, поездку сделать чуть подольше по времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Групповые»

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  3. Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
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  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
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Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 43 до 600 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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