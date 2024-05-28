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раз мы с женой остались в полном восторге. Время экскурсии грамотно распланировано: все достопримечательности посетили не в момент пиковой загруженности туристами, благодаря чему знакомство с древними артефактами прошло комфортно. Да, на улице жарко, но мы же в Африке:) Места, которые удалось посетить, вызывают восторг и трепет своим величием. Ахмед - прекрасный гид и историк, который своими рассказами словно переносит нас в древний Египет. Я однозначно рекомендую эту экскурсию и команду Ахмеда, ведь понять и прикоснуться к древности намного интереснее, чем только увидеть ее наследие (которое, к слову, прекрасно). Благодарю команду Ахмеда, ведь, благодаря ей, мы действительно полюбили Каир, Египет, и с удовольствием посетим его в будущем снова. P.S. Возможно, для кого-то будет полезно, другая экскурсия, на которой мы были, была индивидуальная, что позволяет при желании корректировать маршрут. Экскурсии друг друга отлично дополняют, так что если как и мы хотите объять необъятное, то оно того однозначно стоит.