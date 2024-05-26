1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
«Следом пересядем на верблюдов: не переживайте, вам объяснят, как управлять этим необыкновенным животным и не упасть»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €130 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
«Затем пересядете на верблюдов и неспешно отправитесь к посёлку бедуинов, где вас будет ждать чаепитие с восточными лакомствами»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
60€51 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
«Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €60 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 мая 2024Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
- ЛЛилия19 мая 2024Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
- ЕЕлена14 мая 2024Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
- ХХуршид8 мая 2024Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
- ИИлья7 мая 2024Все было круто и соответствует программе, покатались, пофоткались, 5 звезд.
- NNat31 марта 2024Прекрасный способ проводить закат в Каире. Нужно быть готовыми к поездке на верблюде - на следующий день некоторым будет неудобно ходить или сидеть 😀 Но впечатления того стоят!
- ННаталья30 марта 2024Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото
- ККатерина11 января 2024Тамер превратил наши 3 дня в Каире в сказку! Экскурсия пирамиды Гизы и катание на верблюдах: это было великолепно и колоритно. Удивило
- ННаталья11 декабря 2023Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!
- DDmitrii8 декабря 2023Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых, по пути к пирамидам
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Животные»
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