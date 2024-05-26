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гид рассказал много интересного о городе и его достопримечательностях, ответив на все мои вопросы. Во-вторых, понравилось управлять верблюдом даже несмотря на то, что тот поначалу резко двигался. Не смотря на смог, закат посмотреть удалось, понравился бедуинский чай. Человек готовивший чай попросил чаевые, я его выслал. Погонщик верблюдов попытался провернуть трюк, взяв с меня все деньги за поездку, которые я по дурости ему и отдал, но позвонил Тамеру(имя моего гида) и Тамер все порешал (ещё один его плюс). Обратное путешествие от пирамид на верблюде было ещё более приятным, потому что под горку и верблюд меня слушался. Ну и тайминг - 3 часа, как раз то время, на которое я рассчитывал. В общем экскурсии большой лайк