Экскурсии с животными в Каире

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Каире, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка к закату на верблюдах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
«Следом пересядем на верблюдов: не переживайте, вам объяснят, как управлять этим необыкновенным животным и не упасть»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
45 за человека
Долина китов и оазис Фаюм
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 130 за человека
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
«Затем пересядете на верблюдов и неспешно отправитесь к посёлку бедуинов, где вас будет ждать чаепитие с восточными лакомствами»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
6051 за человека
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
«Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 60 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
  • Л
    Лилия
    19 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
    Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅
  • Х
    Хуршид
    8 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Все было круто и соответствует программе, покатались, пофоткались, 5 звезд.
  • N
    Nat
    31 марта 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Прекрасный способ проводить закат в Каире. Нужно быть готовыми к поездке на верблюде - на следующий день некоторым будет неудобно ходить или сидеть 😀 Но впечатления того стоят!
    Прекрасный способ проводить закат в Каире. Нужно быть готовыми к поездке на верблюде - на следующий день некоторым будет неудобно ходить или сидеть 😀
  • Н
    Наталья
    30 марта 2024
    Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
    Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото
  • К
    Катерина
    11 января 2024
    Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
    Тамер превратил наши 3 дня в Каире в сказку! Экскурсия пирамиды Гизы и катание на верблюдах: это было великолепно и колоритно. Удивило
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    то насколько оперативно и профессионально сработано! Нас забрали из отеля, рассказали столько истории! Тамер замечательно говорит по-русски и знает Каир как свои 5 пальцев. Поездка на верблюдах, на фоне заходящего солнца, сверкающей панорамы древнего города и загадочных пирамид Хеопса. Верблюды это прямо экстремально и незабываемо! Я уже каталась на верблюдах в Ливии и Йемене, но тут было интересно, мы шли караваном, я ощущала себя в сказке!! А после мы пили чай по-бедуински, жгли костер и смотрели на звёзды. На обратной дороге было безумно романтично. Пирамиды после захода солнца, верблюды, кони, кареты, арабский язык. Все времена слились в одно. Тамер, благодарю тебя за эту экскурсию и за потрясающие фотографии! желаю вам много клиентов!

  • Н
    Наталья
    11 декабря 2023
    Долина китов и оазис Фаюм
    Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!
  • D
    Dmitrii
    8 декабря 2023
    Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
    Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых, по пути к пирамидам
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    гид рассказал много интересного о городе и его достопримечательностях, ответив на все мои вопросы. Во-вторых, понравилось управлять верблюдом даже несмотря на то, что тот поначалу резко двигался. Не смотря на смог, закат посмотреть удалось, понравился бедуинский чай. Человек готовивший чай попросил чаевые, я его выслал. Погонщик верблюдов попытался провернуть трюк, взяв с меня все деньги за поездку, которые я по дурости ему и отдал, но позвонил Тамеру(имя моего гида) и Тамер все порешал (ещё один его плюс). Обратное путешествие от пирамид на верблюде было ещё более приятным, потому что под горку и верблюд меня слушался. Ну и тайминг - 3 часа, как раз то время, на которое я рассчитывал. В общем экскурсии большой лайк

    Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первыхЕсли честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первыхЕсли честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первыхЕсли честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
  4. Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
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  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 130 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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