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мы отправились на точку, где мы пересели на квадроциклы. Мы с сестрой очень довольны, так как кататься возле пирамид это тот еще экстрим, а закат какой, это не передать словами. Нам подарили подарки и угостили манговым фрэшем. Спасибо вам за оперативную организацию, это были чудесные 2 часа благодаря вашей команде, и до новых встреч.