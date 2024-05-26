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скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
«За 1 час на легкоуправляемых квадроциклах вы пронесетесь по песку, насладитесь скоростью, проверите свои силы и выносливость, и всё это — на фоне визитных карточек Древнего Египта, подсвеченных заходящим солнцем»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
76€50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
«Сначала вы прокатитесь по пустыне на квадроциклах с профессиональным инструктором»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
60€51 за человека
Индивидуальная
3 часа
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Насладитесь захватывающей поездкой на квадроцикле по пустыне Каира. Уникальный опыт, который подарит вам незабываемые впечатления и адреналин
«Это не экскурсия в классическом понимании, а поездка на квадроцикле»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 мая 2024Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
- ХХуршид8 мая 2024Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
- ММаксим7 мая 2024Все было отлично. Гид встретил в том месте, где мы попросили. Накатались по песчаными горкам около пирамид. Все катание заняло
- ИИлья7 мая 2024Все было круто и соответствует программе, покатались, пофоткались, 5 звезд.
- ZZhasmin26 декабря 2023Это было потрясающе. Отлично покатались по пескам с видом на пирамиды. Единственное - мне бы не понравилось, если бы на
- ААнна17 ноября 2023Спасибо большое за эту поездку, комфортное сопровождение, трансфер, организовано все на высшем уровне, нас забрала из отеля гид Инна, и
- HHelena18 июня 2023Отлично съездили - забрали прямо от отеля, привезли на место, там тоже все здорово - квадроцикл хороший, инструктор тоже, очень хорошо покатались, потом так же довезли до самого отеля!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На квадроциклах»
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