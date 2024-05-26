Активный отдых в Каире

Найдено 6 экскурсий в категории «Активный отдых» в Каире, цены от €50, скидки до 34%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Великим пирамидам - на квадроцикле
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7650 за человека
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
6051 за человека
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Насладитесь захватывающей поездкой на квадроцикле по пустыне Каира. Уникальный опыт, который подарит вам незабываемые впечатления и адреналин
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
55 за человека
Полёт на частном самолёте над Каиром
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Полёт на частном самолёте над Каиром
Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
700 за всё до 3 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300 за всё до 4 чел.
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: у вашего отеля
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
  • Х
    Хуршид
    8 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
  • М
    Максим
    7 мая 2024
    К Великим пирамидам - на квадроцикле
    Все было отлично. Гид встретил в том месте, где мы попросили. Накатались по песчаными горкам около пирамид. Все катание заняло
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    около 40-50 минут, далее гид отвез нас в отель. Все понравилось. Больше часа особо не покатаешься, т. к. устают руки) Инструктор был с нами

  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Все было круто и соответствует программе, покатались, пофоткались, 5 звезд.
  • В
    Вадим
    12 апреля 2024
    Полёт на частном самолёте над Каиром
    Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо! Полёт
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    проходил на высоте около 300 метров, что позволило увидеть город с высоты птичьего полёта. Знаменитые пирамиды Гизы, Сфинкс, Карская телебашня, а также другие достопримечательности Каира, то что стоит увидеть с высоты. Вид был просто потрясающий! В целом, мы остались очень довольны этой экскурсией. Рекомендую всем, кто хочет испытать что-то новое и интересное!

    Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!
  • Z
    Zhasmin
    26 декабря 2023
    На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
    Это было потрясающе. Отлично покатались по пескам с видом на пирамиды. Единственное - мне бы не понравилось, если бы на
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    моем квадроцикле сидел бы "гид", но моему компаньону было нормально, так что тоже понравилось. Вдоволь накатались, всё посмотрели, гид нас пофотографировал отлично! В общем, рекомендую точно

  • А
    Анна
    17 ноября 2023
    На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
    Спасибо большое за эту поездку, комфортное сопровождение, трансфер, организовано все на высшем уровне, нас забрала из отеля гид Инна, и
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    мы отправились на точку, где мы пересели на квадроциклы. Мы с сестрой очень довольны, так как кататься возле пирамид это тот еще экстрим, а закат какой, это не передать словами. Нам подарили подарки и угостили манговым фрэшем. Спасибо вам за оперативную организацию, это были чудесные 2 часа благодаря вашей команде, и до новых встреч.

    Спасибо большое за эту поездку, комфортное сопровождение, трансфер, организовано все на высшем уровне, нас забрала из
  • H
    Helena
    18 июня 2023
    К Великим пирамидам - на квадроцикле
    Отлично съездили - забрали прямо от отеля, привезли на место, там тоже все здорово - квадроцикл хороший, инструктор тоже, очень хорошо покатались, потом так же довезли до самого отеля!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. К Великим пирамидам - на квадроцикле
  2. Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
  3. На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
  4. Полёт на частном самолёте над Каиром
  5. Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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