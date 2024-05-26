1 чел.
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скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
76€50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
60€51 за человека
Индивидуальная
3 часа
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Насладитесь захватывающей поездкой на квадроцикле по пустыне Каира. Уникальный опыт, который подарит вам незабываемые впечатления и адреналин
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€55 за человека
Индивидуальная
1 час
Полёт на частном самолёте над Каиром
Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: у вашего отеля
€600 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 мая 2024Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
- ХХуршид8 мая 2024Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
- ММаксим7 мая 2024Все было отлично. Гид встретил в том месте, где мы попросили. Накатались по песчаными горкам около пирамид. Все катание заняло
- ИИлья7 мая 2024Все было круто и соответствует программе, покатались, пофоткались, 5 звезд.
- ВВадим12 апреля 2024Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо! Полёт
- ZZhasmin26 декабря 2023Это было потрясающе. Отлично покатались по пескам с видом на пирамиды. Единственное - мне бы не понравилось, если бы на
- ААнна17 ноября 2023Спасибо большое за эту поездку, комфортное сопровождение, трансфер, организовано все на высшем уровне, нас забрала из отеля гид Инна, и
- HHelena18 июня 2023Отлично съездили - забрали прямо от отеля, привезли на место, там тоже все здорово - квадроцикл хороший, инструктор тоже, очень хорошо покатались, потом так же довезли до самого отеля!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Активный отдых»
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