Классическая программа туристов в Египте включает в себя обзор древних пирамид, храмов, усыпальниц фараонов, знакомство с историческими артефактами и ценными археологическими находками.
Мы же предлагаем вам неординарную программу дня, о которой некоторые туристы даже не догадываются! Побывайте в уникальной локации пустыни Сахары с чисто белым песком и необычными каменными изваяниями, и узнайте интересные факты о возникновении этого необычного места.
Мы же предлагаем вам неординарную программу дня, о которой некоторые туристы даже не догадываются! Побывайте в уникальной локации пустыни Сахары с чисто белым песком и необычными каменными изваяниями, и узнайте интересные факты о возникновении этого необычного места.
Описание экскурсииВас ждет путешествие в необычайные Черную и Белую пустыни с их нереальными пейзажами, завораживающее звездное небо и живописный оазис! Сперва, по дороге в Белую пустыню у вас будет возможность побывать в Черной, которая образовалась в результате вулканической активности и покрыта окаменелой черной лавой. Панорамные виды на пустыню весьма необычные, здесь точно не обойтись без фотопаузы! По прибытии в Белую пустыню вас ждет еще большее удивление. Контраст чисто белого и желтого песка, диковинные каменные фигуры в виде различных животных, растений и грибов, разноцветные скалы – всё это очень впечатляет! Вы сможете сполна насладиться видами на уникальные природные памятники, сделать массу эффектных фотографий и узнать немало любопытных фактов о пунктах по маршруту. Организационные детали:
- детали, в частности точное время в пути и тайминг по маршруту, гид сообщит после бронирования;
- необходимо надеть удобную одежду и обувь; взять с собой головные уборы, воду, солнцезащитные средства и очки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белая пустыня
- Черная пустыня
- Оазис
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Место начала и завершения?
Ваше место размещения в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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