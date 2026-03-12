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2 дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни

Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Отправляемся покорять пустыню! В первый день вас ждёт Белая пустыня с её снежными песками и известняковыми образованиями. Вечером - ужин и ночёвка под звёздами. На второй день - Чёрная пустыня
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с её вулканическими холмами и чёрным песком. В стоимость включены обед и ужин в первый день, завтрак во второй. Трансфер из отеля в Каире на комфортабельном автомобиле, передвижение по пустыне на джипе. Англоговорящий водитель будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия. Забронируйте сейчас и отправляйтесь в незабываемое приключение

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌌 Ночёвка под звёздами
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 📸 Уникальные фото
  • 🍽 Включённое питание
  • 🌋 Вулканические пейзажи
2 дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
2 дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
2 дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни

Что можно увидеть

  • Белая пустыня
  • Чёрная пустыня
  • Вулкан Туфу

Описание экскурсии

День 1. Белая пустыня

  • Рано утром (07:00) отправляемся из Каира на комфортабельном автомобиле в восточную часть Сахары, в нацпарк «Белая пустыня». Путь туда займёт примерно 4–5 часов.
  • Белая пустыня встретит вас уникальными чудесами природы, образовавшимися миллионы лет назад на месте дна океана. Здесь песок напоминает снег, а известняковые образования похожи на причудливые фигуры.
  • Вечером вас будет ждать ужин посреди инопланетных пейзажей, невероятный закат, а затем ночь под звёздами пустыни в кемпинге.

День 2. Чёрная пустыня

  • Вы позавтракаете, и на джипе мы отправимся в Чёрную пустыню. Это ещё один заповедник Египта, где миллионы лет назад располагались горы и вулкан Туфу.
  • Сегодня это место с его вулканическими холмами и чёрным песком напоминает другую планету.

По окончании программы вас отвезут обратно в Каир. В отеле вы будете ближе к вечеру.

Организационные детали

  • В стоимость входят обед и ужин в первый день, завтрак во второй. Если вам нужен дополнительный приём пищи, мы можем организовать его за отдельную плату.
  • По запросу тур может быть проведён и для большего количества людей с доплатой 150€/чел.

Как проходит экскурсия

  • Трансфер из отеля в Каире — на комфортабельном автомобиле 2022 года выпуска с кондиционером
  • Передвижение по пустыне — на джипе
  • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. Это видовая поездка без информационной составляющей.
  • В кемпинге будет всё для вашего комфорта: туалет, палатки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 4254 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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К
Восторг! Восхищение! Что-то космическое! Давно планировала поездку в Белую и Черную пустыни, и вот наконец реализовала свою мечту. Частичка моего сердца осталась в Белой пустыне. Не возможно поверить, что такая красота существует в реальности! Саид, огромное Вам спасибо за организацию этого тура. Все было безупречно!
Восторг! Восхищение! Что-то космическое! Давно планировала поездку в Белую и Черную пустыни, и вот наконец реализовала
Восторг! Восхищение! Что-то космическое! Давно планировала поездку в Белую и Черную пустыни, и вот наконец реализовала
Восторг! Восхищение! Что-то космическое! Давно планировала поездку в Белую и Черную пустыни, и вот наконец реализовала
Восторг! Восхищение! Что-то космическое! Давно планировала поездку в Белую и Черную пустыни, и вот наконец реализовала
Восторг! Восхищение! Что-то космическое! Давно планировала поездку в Белую и Черную пустыни, и вот наконец реализовала
Восторг! Восхищение! Что-то космическое! Давно планировала поездку в Белую и Черную пустыни, и вот наконец реализовала
Восторг! Восхищение! Что-то космическое! Давно планировала поездку в Белую и Черную пустыни, и вот наконец реализовала
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Анна
Поездка 10 из 10. Виды просто фантастические, действительно другая планета. Берите обязательно Powerbank. Мы привезли сотню фоток с поездки. То что мне кажется нужно знать перед поездкой.
1. Это не экскурсия
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с объяснение. Больше сопровождение. Но нам это и нужно было. Уже устали от экскурсий, туристических переполненных мест. Тут можно насладиться тишиной, отдохнуть от информационного шума. Связи не будет, но это даже плюс 2. Поездка полностью безопасная. Переживала из-за опасного трафика в Египте, а ехать 5-6 часов в одну сторону. Но водители профи, машина большая, даже удалось поспать и не укачивало 3. Если едите зимой берите термобелье, жилетку. Ребята ставят палатку, дают спальники и ооооочень теплое верблюжье одеяло. Моему парню было жарко, а мне нормально. Тут кто как температуру чувствует 4. Не ждите шведский стол и туалет на открытом воздухе будет, обычные походные условия. Вечером накормят сытным ужином, все чистое, готовят при вас, так что 100% не отравитесь, в вечером послушаете классные песни под барабаны и увидите красивое звездное небо Вообщем если есть возможность, то вместо нескольких экскурсий на пирамиду, я бы посоветовала съездить в пустыню + посмотреть жизнь обычных людей в деревне, их быт

Поездка 10 из 10. Виды просто фантастические, действительно другая планета. Берите обязательно Powerbank. Мы привезли сотню
Поездка 10 из 10. Виды просто фантастические, действительно другая планета. Берите обязательно Powerbank. Мы привезли сотню
Поездка 10 из 10. Виды просто фантастические, действительно другая планета. Берите обязательно Powerbank. Мы привезли сотню
Поездка 10 из 10. Виды просто фантастические, действительно другая планета. Берите обязательно Powerbank. Мы привезли сотню
Поездка 10 из 10. Виды просто фантастические, действительно другая планета. Берите обязательно Powerbank. Мы привезли сотню
Поездка 10 из 10. Виды просто фантастические, действительно другая планета. Берите обязательно Powerbank. Мы привезли сотню
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И
Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид старался выполнять все пожелания. С нами еще был молодой парнишка Мохаммад, я не понял
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кто он) похоже что то типа стажера, но тоже во всем помогал, с удовольствием ползал со мной по скалам и делал фото, за что ему спасибо. Советую выезжать как можно раньше, пока мы были в белой пустыне и ходили по горам в пустыне с кристаллами, незаметно настал вечер. . в итоге в черную пустыню мы заскочили уже после заката и посмотрели буквально одну гору. Зато на следующий день, мы съездили еще на горячие источники, на соленое озеро, а по дороге остановились на финиковых плантациях где можно было нарвать фиников прямо с пальмы) Вечером в пустыне, ребята устроили нам импровизированное шоу с арабскими песнями, а пока мы слушали, пустынные собаки стащили наш мусор и доели еду из тарелок) Однозначно 5 баллов.

Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид
Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид
Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид
Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид
Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид
Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид
Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид
Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид
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Эльмира
Благодарим за экскурсию!)
И организация Саидом и сама экскурсия были очень комфортные, все были очень доброжелательны, еда вкусная виды неземные) ночь в пустыне- это невероятно!) видели пустынную лису и маленького скорпиончика - очень понравилось) впервые видела как растут финики) все было сделано для нашего комфорта и счастья) желаем процветания Вашему бизнесу!)
Благодарим за экскурсию!)
Благодарим за экскурсию!)
Благодарим за экскурсию!)
Благодарим за экскурсию!)
Благодарим за экскурсию!)
Благодарим за экскурсию!)
Благодарим за экскурсию!)
Благодарим за экскурсию!)+2
Благодарим за экскурсию!)
Благодарим за экскурсию!)
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A
Экскурсия полностью оправдала мои ожидания, которые были очень высоки.
Договориться с Саидом было легко. Автомобиль приехал к отелю в оговоренное время, водитель купил нам горячий завтрак. Остановок на пути было достаточно,
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сама поездка очень комфортная.
Затем нас передали водителю и гиду, и мы поехали в пустыню. Перед пустыней заехали на пустынное озеро, очень красиво. Про виды в пустынях и говорить нечего, это восторг! Гид и водитель веселые ребята, рассказывали, подсказывали, шутили, фотографировали, скучно не было, хоть поездка и указана, как без экскурсионной программы.
Отдельно спасибо водителю за крутые виражи по пустыне! Захватывало дух, очень весело!
Ночевали в палатке. Ужин выше всяких похвал! Суп, рис, курица и картошка. Всё не съесть, но мы попробовали хотя бы по чуть-чуть — очень вкусно. После ужина пели песни, очень понравилось. Звёзды просто ошеломительные, мы попали как раз на новолуние.
Мы ездили 16 января, ночью в палатке не замёрзли. Курток и ничего такого с собой у нас не было, только худи с длинным рукавом.
Большое спасибо за организацию!

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Людмила
Перед тем как поехать прочитали все отзывы конечно, и вроде были готовы ко всему, но зимой ночью одним термобельём не обойтись, я одела всё, и что брала "на всякий случай"
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и еще легкий пуховик- но было очень зябко) С нами были дети подростки, дорогу перенесли нормально, были остановки. Белая пустыня - просто космические пейзажи, мы выехали пораньше- и у нас было достаточно времени побродить среди фантастических зефирных фигур до заката. Ночью круглая яркая луна не дала в полной мере увидеть звездное небо - но ощущения от пустыни были незабываемые. Вкусный горячий ужин из нескольких блюд (супчик, рагу из картошки и овощей, рис, курица запеченная на решетке, свежие огурцы помидоры, лепешки, сладости), потом горячий чай у костра и песни под барабаны, наш гид еще и показывал основные движения арабского танца- было очень классно! Палатки - туристические, на 2 чел, с матрасиками, спальными мешками и еще дополнительно верблюжье одеяло - тяжелое, тёплое. Утром был завтрак,(горячий чай, вареные яйца джем булочки), Спасибо огромное за поездку, было супер!

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