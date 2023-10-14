Перезагрузиться среди неземных пейзажей с ночёвкой в комфортабельном кемпинге
Отправляемся покорять пустыню! Да не одну: Белую — в первый день и Чёрную — во второй. Уникальный ландшафт каждой из них впечатляет. Днём вы рассмотрите всё в деталях и сделаете эффектные фото. А вечером полюбуетесь закатом, после которого небо наполнится мириадами звёзд. Где ещё, как не в пустыне без светового шума, наслаждаться этим зрелищем?
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День 1. Белая пустыня
- Рано утром (07:00) отправляемся из Каира на комфортабельном автомобиле в восточную часть Сахары, в нацпарк «Белая пустыня». Путь туда займёт примерно 4–5 часов.
- Белая пустыня встретит вас уникальными чудесами природы, образовавшимися миллионы лет назад на месте дна океана. Здесь песок напоминает снег, а известняковые образования похожи на причудливые фигуры.
- Вечером вас будет ждать ужин посреди инопланетных пейзажей, невероятный закат, а затем ночь под звёздами пустыни в кемпинге.
День 2. Чёрная пустыня
- Вы позавтракаете, и на джипе мы отправимся в Чёрную пустыню. Это ещё один заповедник Египта, где миллионы лет назад располагались горы и вулкан Туфу.
- Сегодня это место с его вулканическими холмами и чёрным песком напоминает другую планету.
По окончании программы вас отвезут обратно в Каир. В отеле вы будете ближе к вечеру.
Организационные детали
- В стоимость входят обед и ужин в первый день, завтрак во второй. Если вам нужен дополнительный приём пищи, мы можем организовать его за отдельную плату.
- По запросу тур может быть проведён и для большего количества людей с доплатой 150€/чел.
Как проходит экскурсия
- Трансфер из отеля в Каире — на комфортабельном автомобиле 2022 года выпуска с кондиционером
- Передвижение по пустыне — на джипе
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. Это видовая поездка без информационной составляющей.
- В кемпинге будет всё для вашего комфорта: туалет, палатки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 1325 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
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