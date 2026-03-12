Отправляемся покорять пустыню! В первый день вас ждёт Белая пустыня с её снежными песками и известняковыми образованиями. Вечером - ужин и ночёвка под звёздами. На второй день - Чёрная пустыня
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Ночёвка под звёздами
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📸 Уникальные фото
- 🍽 Включённое питание
- 🌋 Вулканические пейзажи
Что можно увидеть
- Белая пустыня
- Чёрная пустыня
- Вулкан Туфу
Описание экскурсии
День 1. Белая пустыня
- Рано утром (07:00) отправляемся из Каира на комфортабельном автомобиле в восточную часть Сахары, в нацпарк «Белая пустыня». Путь туда займёт примерно 4–5 часов.
- Белая пустыня встретит вас уникальными чудесами природы, образовавшимися миллионы лет назад на месте дна океана. Здесь песок напоминает снег, а известняковые образования похожи на причудливые фигуры.
- Вечером вас будет ждать ужин посреди инопланетных пейзажей, невероятный закат, а затем ночь под звёздами пустыни в кемпинге.
День 2. Чёрная пустыня
- Вы позавтракаете, и на джипе мы отправимся в Чёрную пустыню. Это ещё один заповедник Египта, где миллионы лет назад располагались горы и вулкан Туфу.
- Сегодня это место с его вулканическими холмами и чёрным песком напоминает другую планету.
По окончании программы вас отвезут обратно в Каир. В отеле вы будете ближе к вечеру.
Организационные детали
- В стоимость входят обед и ужин в первый день, завтрак во второй. Если вам нужен дополнительный приём пищи, мы можем организовать его за отдельную плату.
- По запросу тур может быть проведён и для большего количества людей с доплатой 150€/чел.
Как проходит экскурсия
- Трансфер из отеля в Каире — на комфортабельном автомобиле 2022 года выпуска с кондиционером
- Передвижение по пустыне — на джипе
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. Это видовая поездка без информационной составляющей.
- В кемпинге будет всё для вашего комфорта: туалет, палатки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 4254 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Восторг! Восхищение! Что-то космическое! Давно планировала поездку в Белую и Черную пустыни, и вот наконец реализовала свою мечту. Частичка моего сердца осталась в Белой пустыне. Не возможно поверить, что такая красота существует в реальности! Саид, огромное Вам спасибо за организацию этого тура. Все было безупречно!
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Поездка 10 из 10. Виды просто фантастические, действительно другая планета. Берите обязательно Powerbank. Мы привезли сотню фоток с поездки. То что мне кажется нужно знать перед поездкой.
1. Это не экскурсия
1. Это не экскурсия
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И
Отличное путешествие, не смотря на то, что нет русскоговорящих гидов, все максимально удобно и дружелюбно. Водитель-гид старался выполнять все пожелания. С нами еще был молодой парнишка Мохаммад, я не понял
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Благодарим за экскурсию!)
И организация Саидом и сама экскурсия были очень комфортные, все были очень доброжелательны, еда вкусная виды неземные) ночь в пустыне- это невероятно!) видели пустынную лису и маленького скорпиончика - очень понравилось) впервые видела как растут финики) все было сделано для нашего комфорта и счастья) желаем процветания Вашему бизнесу!)
И организация Саидом и сама экскурсия были очень комфортные, все были очень доброжелательны, еда вкусная виды неземные) ночь в пустыне- это невероятно!) видели пустынную лису и маленького скорпиончика - очень понравилось) впервые видела как растут финики) все было сделано для нашего комфорта и счастья) желаем процветания Вашему бизнесу!)
+2
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A
Экскурсия полностью оправдала мои ожидания, которые были очень высоки.
Договориться с Саидом было легко. Автомобиль приехал к отелю в оговоренное время, водитель купил нам горячий завтрак. Остановок на пути было достаточно,
Договориться с Саидом было легко. Автомобиль приехал к отелю в оговоренное время, водитель купил нам горячий завтрак. Остановок на пути было достаточно,
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Перед тем как поехать прочитали все отзывы конечно, и вроде были готовы ко всему, но зимой ночью одним термобельём не обойтись, я одела всё, и что брала "на всякий случай"
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Входит в следующие категории Каира
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