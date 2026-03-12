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сама поездка очень комфортная.

Затем нас передали водителю и гиду, и мы поехали в пустыню. Перед пустыней заехали на пустынное озеро, очень красиво. Про виды в пустынях и говорить нечего, это восторг! Гид и водитель веселые ребята, рассказывали, подсказывали, шутили, фотографировали, скучно не было, хоть поездка и указана, как без экскурсионной программы.

Отдельно спасибо водителю за крутые виражи по пустыне! Захватывало дух, очень весело!

Ночевали в палатке. Ужин выше всяких похвал! Суп, рис, курица и картошка. Всё не съесть, но мы попробовали хотя бы по чуть-чуть — очень вкусно. После ужина пели песни, очень понравилось. Звёзды просто ошеломительные, мы попали как раз на новолуние.

Мы ездили 16 января, ночью в палатке не замёрзли. Курток и ничего такого с собой у нас не было, только худи с длинным рукавом.

Большое спасибо за организацию!