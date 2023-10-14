Отправляемся покорять пустыню! Да не одну: Белую — в первый день и Чёрную — во второй. Уникальный ландшафт каждой из них впечатляет. Днём вы рассмотрите всё в деталях и сделаете эффектные фото. А вечером полюбуетесь закатом, после которого небо наполнится мириадами звёзд. Где ещё, как не в пустыне без светового шума, наслаждаться этим зрелищем?