Вас ждет захватывающее дух шоу! Вы увидите, как великие египетские пирамиды освещаются в ночное время потрясающими аудиовизуальными проекциями.



На стенах древних сооружений появятся лазерные изображения иероглифов, планы и схемы пирамид, изображения фараонов, которые были здесь захоронены и многое другое.