Шоу «Звук и Свет» на Пирамидах

Вас ждет захватывающее дух шоу! Вы увидите, как великие египетские пирамиды освещаются в ночное...

5
3 отзыва
Вас ждет захватывающее дух шоу! Вы увидите, как великие египетские пирамиды освещаются в ночное время потрясающими аудиовизуальными проекциями.

На стенах древних сооружений появятся лазерные изображения иероглифов, планы и схемы пирамид, изображения фараонов, которые были здесь захоронены и многое другое.
Шоу «Звук и Свет» на Пирамидах
Шоу «Звук и Свет» на Пирамидах
Шоу «Звук и Свет» на Пирамидах
Шоу «Звук и Свет» на Пирамидах
Вас ждет захватывающее дух шоу! Вы увидите, как великие египетские пирамиды освещаются в ночное время потрясающими аудиовизуальными проекциями. На стенах древних сооружений появятся лазерные изображения иероглифов, планы и схемы пирамид, изображения фараонов, которые были здесь захоронены и многое другое.

Программа экскурсии:

  • Представитель «Kiwi Travel» встретит вас у отеля и доставит вас на захватывающее шоу «Звук и Свет», которое проводится на пирамидах фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе.
  • За время мероприятия вы узнаете массу интересных исторических фактов о древних египтянах и египетской культуре. Шоу начинается увлекательнейшим рассказом о Сфинксе, который был стражем города мертвых в течение пяти тысяч лет. Вы узнаете и увидите историю создания легендарных пирамид, историю жизни известных деятелей Древнего Египта, таких как Тутмос IV, Эхнатон, Нефертити и Тутанхамон Анк Амона, а также станете свидетелем других интересных моментов завораживающей программы.
  • Возвращение в отель.
Важные детали
  • Шоу доступно на разных языках (английский, русский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, польский, арабский). Зрителям предлагаются бесплатные наушники.
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, видеокамеру, деньги и теплую одежду (зимой).
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Поездка на автомобиле с кондиционером
  • Русскоязычный сопровождающий гид
  • Билет на шоу
  • Бутылка воды во время вашей поездки
  • Все налоги и плата за обслуживание.
 Что не входит
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Karim A.
Karim A.
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