Вас ждет захватывающее дух шоу! Вы увидите, как великие египетские пирамиды освещаются в ночное время потрясающими аудиовизуальными проекциями. На стенах древних сооружений появятся лазерные изображения иероглифов, планы и схемы пирамид, изображения фараонов, которые были здесь захоронены и многое другое.
Программа экскурсии:
- Представитель «Kiwi Travel» встретит вас у отеля и доставит вас на захватывающее шоу «Звук и Свет», которое проводится на пирамидах фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе.
- За время мероприятия вы узнаете массу интересных исторических фактов о древних египтянах и египетской культуре. Шоу начинается увлекательнейшим рассказом о Сфинксе, который был стражем города мертвых в течение пяти тысяч лет. Вы узнаете и увидите историю создания легендарных пирамид, историю жизни известных деятелей Древнего Египта, таких как Тутмос IV, Эхнатон, Нефертити и Тутанхамон Анк Амона, а также станете свидетелем других интересных моментов завораживающей программы.
- Возвращение в отель.
Важные детали
- Шоу доступно на разных языках (английский, русский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, польский, арабский). Зрителям предлагаются бесплатные наушники.
- Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, видеокамеру, деньги и теплую одежду (зимой).