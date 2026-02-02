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Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы

Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Многие считают, что в Египте насчитывается всего три пирамиды, однако на самом деле их более 108.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть не только знаменитые пирамиды Гизы, но и менее известные,
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но не менее впечатляющие пирамиды Саккары и Дахшура.

Вы познакомитесь с различиями между древними некрополями, узнаете о сложном процессе мумификации и послушаете увлекательные истории о жизни фараонов. Это путешествие по времени позволит вам ощутить дух древнего Египта и его загадочную атмосферу

4.9
53 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные пирамиды вне Гизы
  • 📜 Интересные истории о фараонах
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🗣 Профессиональный русскоговорящий гид
  • 🍽 Обед включён в программу
  • 🐪 Возможность покататься на верблюдах
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы

Что можно увидеть

  • Ступенчатая пирамида
  • Ломаная пирамида
  • Белая пирамида
  • Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина
  • Сфинкс

Описание экскурсии

Первая египетская пирамида была построена в районе селения Саккара, затем появился некрополь Дахшур и, наконец, в районе Гизы возвели три самые известные пирамиды со Сфинксом.

Мы провезём вас по окрестностям Гизы, Дахшура и Саккары, чтобы вы рассмотрели все расположенные там пирамиды. Объясним принципы строительства некрополей и поделимся захватывающими историями о жизни и смерти фараонов.

Программа:

  • Посещение Ступенчатой пирамиды в Саккаре
  • Район Дахшур: Ломаная, она же Красная пирамида, и Белая пирамида
  • Обед
  • Гиза: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и Сфинкс. Здесь же можно покататься на верблюдах по пустыне.

Организационные детали

  • Вас заберут на комфортабельном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
  • В наших программах нет принудительного посещения магазинов

Дополнительные расходы

  • Пирамиды в Гизе — 700 египетских фунтов с человека
  • Пирамиды в Дахшуре — 200 египетских фунтов с человека
  • Пирамида в Саккаре — 600 египетских фунтов с человека
  • Еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 259 туристов
Меня зовут Валид. Я — историк и лицензированный гид, провожу экскурсии по Египту почти 17 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом работы, организующие поездки в Каир и Александрию. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней много интересного.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
3
2
1
1
С
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно и индивидуально. Все отлично просчитали по времени. У нас был один день и мы
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успели не только посмотреть главные достопримечательности, но увидеть даже больше. Знание местности, всех нюансов перемещений и местоположения объектов (а также наилучших обзорных точек для фото) выше всяких похвал.

Нас забрали из отеля в 8 утра и вернули в 8 вечера. Саккара (пирамиды Джосера и спуск в пирамиду Униса, Серапиум), Дахшур (обе пирамиды Снофру и спуск в Красную пирамиду) и Гиза (все три пирамиды, сфинкс, мастаба возле Хеопса и спуск в малую пирамиду спутницу пирамиды Хеопса, которая идеальна для детей по глубине), плюс Новый Египетский музей (общая экспозиция, Тутанхамон и лодка Хеопса), где устроили перекус в Старбакс.

Для гостей из России особенно приятно и комфортно будет общение на прекрасном русском языке. Самые восхитительные воспоминания о пребывании в Египте гарантированы!

Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно+2
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно
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V
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё подробно и интересно объяснял, рассказал об истории строительства пирамид, подсказал, какие из них действительно
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стоит посетить и куда лучше заходить внутрь. Он всегда следил за безопасностью, давал время спокойно пофотографироваться и показывал лучшие точки обзора. В итоге седьмое чудо света мы увидели с самых красивых сторон. Остались очень довольны экскурсией и впечатлениями, рекомендую!

Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё+2
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё
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Надежда
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Валид заботливый, внимательный, доброжелательный. Встретил нас с сыном 9 лет на автомобиле у отеля, оба дня приезжал вовремя, даже немножко заранее,пунктуальный.

Посетили пирамиды Дахшура
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и Гизы.
Везде рассказывал про пирамиды, отвечал на наши вопросы.
Фотографировал, в первый день очень помог с отелями, найти другой, потому, что тот, что мы заселились нам не подошёл.
В канун НГ трудно было найти отель, но Валид очень активно помог, спасибо большое.

Транспорт везде нас ждал вовремя, Валид всё организовывал, потом был обед, уже проверенное место, еда шведский стол,тоже обед организовал Валид и покатались по нашей просьбе на парусной лодке. Это было дополнительно к экскурсии.

Во второй день посетили Гранд музей (большой музей) Валид рассказал очень интересно про иероглифы, какой иероглиф какую букву обозначает, а также много информации про гробницы и всё объекты в музее. Саи музей очень впечатлил, большой, красивый, архитектура музея превосходная, всё намекает на пирамидальную форму, даже посажен папирус, про любую богиню и предмет в музее, который я спрашивала Валид всё рассказал.

Далее поехали в Коптский квартал, тоже автомобиль был всегда на связи и приезжал за нами вовремя, благодаря гиду Валиду.
Коптский квартал очень сильное место, там место соединения нескольких религиозных конфессий- христианства, иудаизма и ислама.
Посетили пещеру, где три месяца жили Мария и Иосиф с младенцем. Уникальный опыт соприкоснуться с божественным и такой древней историей.
И попали на службу в Греческий православный женский монастырь Георгия Победоносца. Очень сильное место с особенной энергетикой.
Потом зашли по моей просьбе на рынок и в кафе, Валид даже угостил меня каркаде. Везде договаривался и переводил с арабского про цены, еду на ужин в отеле.

Спасибо большое Валиду🙏💕 за два дня и первое знакомство с Каиром, безопасно, надёжно, интересно.

Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.+2
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
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А
Добрый день. Экскурсия насыщенная и скорее всего для активных туристов. мне нравиться, когда гид сам проявляет инициативу и рассказывает про все, что мы видим вокруг. информация подается скудно. после приезда увидела в интернете ракурсу красивых фото с пирамидами.
Добрый день. Экскурсия насыщенная и скорее всего для активных туристов. мне нравиться, когда гид сам проявляет
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Ю
Посетили с Валидом экскурсию на пирамиды Гизы и Саккары. Отличная организация тура, начиная от бронирования, заканчивая прощанием. Валид пунктуальный, ответственный, заботливый, честный и грамотный гид. Отлично говорит по-русски. На связи
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в любой момент. Материал экскурсии прекрасно структурирован и понятен. Лишние услуги не навязывает. Более того, Валид помог приобрести билеты в музеи и на автобусы для продолжения нашего путешествия по Египту. Большое спасибо!

Посетили с Валидом экскурсию на пирамиды Гизы и Саккары. Отличная организация тура, начиная от бронирования, заканчивая
Посетили с Валидом экскурсию на пирамиды Гизы и Саккары. Отличная организация тура, начиная от бронирования, заканчивая
Посетили с Валидом экскурсию на пирамиды Гизы и Саккары. Отличная организация тура, начиная от бронирования, заканчивая
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Евгений
Спасибо большое Валиду за экскурсию. Всё было организовано великолепно. Валид очень хорошо говорит по-русски, поэтому проблем с пониманием и я зыкового барьера не было. Рассказывает Валид всё интересно, материал знает прекрасно. Ещё раз огромное ему спасибо за знакомство с пирамидами!
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