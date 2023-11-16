Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы

Увидеть Ступенчатую, Ломаную и Белую пирамиды - помимо Сфинкса и трёх самых знаменитых

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Люди думают, что в Египте всего три пирамиды, но это не так.

В стране более 108 пирамид, и мы отправимся в окрестности Дахшура, Гизы и Саккары к некоторым из них. Вы увидите Ступенчатую, Ломаную и Белую пирамиды. Поймёте, чем древние некрополи отличались друг от друга.

Узнаете, как проходил процесс мумификации, и послушаете интересные истории о жизни фараонов и их жён.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первая египетская пирамида была построена в районе селения Саккара, затем появился некрополь Дахшур и, наконец, в районе Гизы возвели три самые известные пирамиды со Сфинксом.

Мы провезём вас по окрестностям Гизы, Дахшура и Саккары, чтобы вы рассмотрели все расположенные там пирамиды. Объясним принципы строительства некрополей и поделимся захватывающими историями о жизни и смерти фараонов.

Программа:

  • Посещение Ступенчатой пирамиды в Саккаре
  • Район Дахшур: Ломаная, она же Красная пирамида и Белая пирамида
  • Обед
  • Гиза: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и Сфинкс. Здесь же можно покататься на верблюдах по пустыне.

Организационные детали

  • Вас заберут на комфортабельном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
  • В наших программах нет принудительного посещения магазинов

Дополнительные расходы

  • Пирамиды в Гизе — 350 египетских фунтов с человека
  • Пирамиды в Дахшуре — 100 египетских фунтов с человека
  • Пирамида в Саккаре — 300 египетских фунтов с человека.
  • Еда и напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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