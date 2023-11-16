Увидеть Ступенчатую, Ломаную и Белую пирамиды - помимо Сфинкса и трёх самых знаменитых
Люди думают, что в Египте всего три пирамиды, но это не так.
В стране более 108 пирамид, и мы отправимся в окрестности Дахшура, Гизы и Саккары к некоторым из них. Вы увидите Ступенчатую, Ломаную и Белую пирамиды. Поймёте, чем древние некрополи отличались друг от друга.
Узнаете, как проходил процесс мумификации, и послушаете интересные истории о жизни фараонов и их жён.
В стране более 108 пирамид, и мы отправимся в окрестности Дахшура, Гизы и Саккары к некоторым из них. Вы увидите Ступенчатую, Ломаную и Белую пирамиды. Поймёте, чем древние некрополи отличались друг от друга.
Узнаете, как проходил процесс мумификации, и послушаете интересные истории о жизни фараонов и их жён.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Первая египетская пирамида была построена в районе селения Саккара, затем появился некрополь Дахшур и, наконец, в районе Гизы возвели три самые известные пирамиды со Сфинксом.
Мы провезём вас по окрестностям Гизы, Дахшура и Саккары, чтобы вы рассмотрели все расположенные там пирамиды. Объясним принципы строительства некрополей и поделимся захватывающими историями о жизни и смерти фараонов.
Программа:
- Посещение Ступенчатой пирамиды в Саккаре
- Район Дахшур: Ломаная, она же Красная пирамида и Белая пирамида
- Обед
- Гиза: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и Сфинкс. Здесь же можно покататься на верблюдах по пустыне.
Организационные детали
- Вас заберут на комфортабельном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
- В наших программах нет принудительного посещения магазинов
Дополнительные расходы
- Пирамиды в Гизе — 350 египетских фунтов с человека
- Пирамиды в Дахшуре — 100 египетских фунтов с человека
- Пирамида в Саккаре — 300 египетских фунтов с человека.
- Еда и напитки
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Каире
Меня зовут Валид. Я — историк и лицензированный гид, провожу экскурсии по Египту почти 17 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом работы, организующие поездки в Каир и Александрию. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней много интересного.
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