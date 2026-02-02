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и Гизы.

Везде рассказывал про пирамиды, отвечал на наши вопросы.

Фотографировал, в первый день очень помог с отелями, найти другой, потому, что тот, что мы заселились нам не подошёл.

В канун НГ трудно было найти отель, но Валид очень активно помог, спасибо большое.



Транспорт везде нас ждал вовремя, Валид всё организовывал, потом был обед, уже проверенное место, еда шведский стол,тоже обед организовал Валид и покатались по нашей просьбе на парусной лодке. Это было дополнительно к экскурсии.



Во второй день посетили Гранд музей (большой музей) Валид рассказал очень интересно про иероглифы, какой иероглиф какую букву обозначает, а также много информации про гробницы и всё объекты в музее. Саи музей очень впечатлил, большой, красивый, архитектура музея превосходная, всё намекает на пирамидальную форму, даже посажен папирус, про любую богиню и предмет в музее, который я спрашивала Валид всё рассказал.



Далее поехали в Коптский квартал, тоже автомобиль был всегда на связи и приезжал за нами вовремя, благодаря гиду Валиду.

Коптский квартал очень сильное место, там место соединения нескольких религиозных конфессий- христианства, иудаизма и ислама.

Посетили пещеру, где три месяца жили Мария и Иосиф с младенцем. Уникальный опыт соприкоснуться с божественным и такой древней историей.

И попали на службу в Греческий православный женский монастырь Георгия Победоносца. Очень сильное место с особенной энергетикой.

Потом зашли по моей просьбе на рынок и в кафе, Валид даже угостил меня каркаде. Везде договаривался и переводил с арабского про цены, еду на ужин в отеле.



Спасибо большое Валиду🙏💕 за два дня и первое знакомство с Каиром, безопасно, надёжно, интересно.