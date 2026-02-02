Многие считают, что в Египте насчитывается всего три пирамиды, однако на самом деле их более 108.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть не только знаменитые пирамиды Гизы, но и менее известные,
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть не только знаменитые пирамиды Гизы, но и менее известные,
6 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные пирамиды вне Гизы
- 📜 Интересные истории о фараонах
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🗣 Профессиональный русскоговорящий гид
- 🍽 Обед включён в программу
- 🐪 Возможность покататься на верблюдах
Что можно увидеть
- Ступенчатая пирамида
- Ломаная пирамида
- Белая пирамида
- Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина
- Сфинкс
Описание экскурсии
Первая египетская пирамида была построена в районе селения Саккара, затем появился некрополь Дахшур и, наконец, в районе Гизы возвели три самые известные пирамиды со Сфинксом.
Мы провезём вас по окрестностям Гизы, Дахшура и Саккары, чтобы вы рассмотрели все расположенные там пирамиды. Объясним принципы строительства некрополей и поделимся захватывающими историями о жизни и смерти фараонов.
Программа:
- Посещение Ступенчатой пирамиды в Саккаре
- Район Дахшур: Ломаная, она же Красная пирамида, и Белая пирамида
- Обед
- Гиза: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и Сфинкс. Здесь же можно покататься на верблюдах по пустыне.
Организационные детали
- Вас заберут на комфортабельном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
- В наших программах нет принудительного посещения магазинов
Дополнительные расходы
- Пирамиды в Гизе — 700 египетских фунтов с человека
- Пирамиды в Дахшуре — 200 египетских фунтов с человека
- Пирамида в Саккаре — 600 египетских фунтов с человека
- Еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 259 туристов
Меня зовут Валид. Я — историк и лицензированный гид, провожу экскурсии по Египту почти 17 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом работы, организующие поездки в Каир и Александрию. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней много интересного.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень рекомендуем! С самого начала прислушались к нашему запросу, уточнили детали и подошли действительно очень внимательно и индивидуально. Все отлично просчитали по времени. У нас был один день и мы
+2
Вам был полезен этот отзыв?
V
Экскурсия очень понравилась! Нас вовремя встретили возле отеля, до пирамид доехали быстро и комфортно. Валид всё подробно и интересно объяснял, рассказал об истории строительства пирамид, подсказал, какие из них действительно
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Были с Валидом на двух экскурсиях два дня.
Валид заботливый, внимательный, доброжелательный. Встретил нас с сыном 9 лет на автомобиле у отеля, оба дня приезжал вовремя, даже немножко заранее,пунктуальный.
Посетили пирамиды Дахшура
Валид заботливый, внимательный, доброжелательный. Встретил нас с сыном 9 лет на автомобиле у отеля, оба дня приезжал вовремя, даже немножко заранее,пунктуальный.
Посетили пирамиды Дахшура
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Добрый день. Экскурсия насыщенная и скорее всего для активных туристов. мне нравиться, когда гид сам проявляет инициативу и рассказывает про все, что мы видим вокруг. информация подается скудно. после приезда увидела в интернете ракурсу красивых фото с пирамидами.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Посетили с Валидом экскурсию на пирамиды Гизы и Саккары. Отличная организация тура, начиная от бронирования, заканчивая прощанием. Валид пунктуальный, ответственный, заботливый, честный и грамотный гид. Отлично говорит по-русски. На связи
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое Валиду за экскурсию. Всё было организовано великолепно. Валид очень хорошо говорит по-русски, поэтому проблем с пониманием и я зыкового барьера не было. Рассказывает Валид всё интересно, материал знает прекрасно. Ещё раз огромное ему спасибо за знакомство с пирамидами!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы»
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Увидеть не только знаменитые пирамиды, но и места, где зарождалась египетская цивилизация
Завтра в 04:30
12 авг в 05:00
от $88
$125 за всё до 5 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $152
$275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис - путешествие в мир Древнего Египта из Каира
Посетить древние поселения, увидеть необычные пирамиды и прикоснуться к их истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 6 чел.
-10%
до 18 августа
от $180 за экскурсию