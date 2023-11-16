Люди думают, что в Египте всего три пирамиды, но это не так. В стране более 108 пирамид, и мы отправимся в окрестности Дахшура, Гизы и Саккары к некоторым из них. Вы увидите Ступенчатую, Ломаную и Белую пирамиды. Поймёте, чем древние некрополи отличались друг от друга. Узнаете, как проходил процесс мумификации, и послушаете интересные истории о жизни фараонов и их жён.

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Описание

Что вас ожидает

Первая египетская пирамида была построена в районе селения Саккара, затем появился некрополь Дахшур и, наконец, в районе Гизы возвели три самые известные пирамиды со Сфинксом.

Мы провезём вас по окрестностям Гизы, Дахшура и Саккары, чтобы вы рассмотрели все расположенные там пирамиды. Объясним принципы строительства некрополей и поделимся захватывающими историями о жизни и смерти фараонов.

Программа:

Посещение Ступенчатой пирамиды в Саккаре

Район Дахшур: Ломаная, она же Красная пирамида и Белая пирамида

Обед

Гиза: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и Сфинкс. Здесь же можно покататься на верблюдах по пустыне.

Организационные детали

Вас заберут на комфортабельном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды

В наших программах нет принудительного посещения магазинов

Дополнительные расходы