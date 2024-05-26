Ф Федор Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.

М Марова Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!

Н Надежда Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу Все очень понравилось

Е Елена Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!

Т Татьяна Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой Хорошо организованная, четкая экскурсия. Вовремя забрали из отеля, безопасное вождения (что критично в Каире), водитель ждал на выходе с корабля. Еда вкусная, программа фольклорная, хорошо смотрится. Рекомендуем!

Е Елена Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой все было отлично! оперативно реагировали на нашу просьбу о круизе, благодарю!

A Anton Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер Экскурсия понравилась. Довезли до места, в вечернее время приятно смотреть на пирамиды, плюс световое шоу с историей этих мест и переводом на русский язык👍