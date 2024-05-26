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15%
Билет на борт
3 часа
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
80€68 за человека
Билет на борт
3 часа
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€50 за человека
Билеты
3 часа
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за билет
Билет на борт
3 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Билет на борт
2 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Круиз по Нилу с ужином
Расписание: Ежедневно в 17:45
$84 за экскурсию
Билеты
1 час
Шоу «Звук и свет» на пирамидах
Световое шоу
Расписание: Ежедневно в 18:00
$84 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор26 мая 2024Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
- ММарова28 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!
- ННадежда22 апреля 2024Все очень понравилось
- ЕЕлена18 марта 2024Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!
- ТТатьяна15 января 2024Хорошо организованная, четкая экскурсия. Вовремя забрали из отеля, безопасное вождения (что критично в Каире), водитель ждал на выходе с корабля. Еда вкусная, программа фольклорная, хорошо смотрится. Рекомендуем!
- ЕЕлена10 января 2024все было отлично! оперативно реагировали на нашу просьбу о круизе, благодарю!
- AAnton7 апреля 2022Экскурсия понравилась. Довезли до места, в вечернее время приятно смотреть на пирамиды, плюс световое шоу с историей этих мест и переводом на русский язык👍
- ММезенцева21 июня 2021Все прошло прекрасно, отличный гид и сама экскурсия супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Билеты»
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