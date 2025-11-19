Описание экскурсииЕсли у вас пересадка в Каире от 3 часов, этого достаточно, чтобы побывать в столице. Мы выстроим маршрут в зависимости от того, сколько у вас свободного времени и были ли вы здесь прежде. Пирамиды Гизы, коптский квартал, церкви и мечети, аутентичный рынок на старинных улочках — выбор большой. Мы поможем вам определиться, заберём из аэропорта и погрузим в историю. Важная информация: Перед вами 8-часовая программа, из которой мы можем посетить только некоторые места, если вы ограничены по времени. А если у вас всего 3 свободных часа, то советуем посвятить их пирамидам (стоимость экскурсии будет меньше). Во время экскурсии мы будем не только показывать достопримечательности, но и делиться любопытными фактами из прошлого. Старый город, или коптский квартал — историческая часть Каира на юге. Здесь вы увидите древнеримские сооружения, Вавилон Египетский — крепость, построенную в 30 веке до н. э., древние церкви — Святой Марии и Абу Серга, старейшую мечеть Египта — Амр Ибн эль-Ас (642 г.). Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс. Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды. Улица Муиз и рынок «Хан эль-Халили» — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- В стоимость включено/n/nЭкскурсионная программа/nТранспорт и все транспортные расходы/nУслуги водителя (не гид) /nПитьевая вода в неограниченном количестве. /n/nУслуги русскоговорящего профессионального гида.
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются:/n/nвходной билет на плато Гизы - 540 египетских фунтов ($12) /взрослый и 270 фунтов ($6) /детский (до 14 лет) /nвход в пирамиду Хеопса - 900 фунтов ($20) /взрослый и 450 фунтов ($10) /детский (до 14 лет) /nвход внутрь 2-й и 3-й пирамиды Гизы - 220 фунтов ($6) /чел. /nпоездка на фелуке, стоимость зависит от количества человек и длительности
Место начала и завершения?
Отель, аэропорт, или место, определённое туристо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Перед вами 8-часовая программа, из которой мы можем посетить только некоторые места, если вы ограничены по времени. А если у вас всего 3 свободных часа, то советуем посвятить их пирамидам (стоимость экскурсии будет меньше). Во время экскурсии мы будем не только показывать достопримечательности, но и делиться любопытными фактами из прошлого
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каира
