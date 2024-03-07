Пешие экскурсии-прогулки в Каире с экскурсоводом

Найдено 8 экскурсий в категории «Пешеходные» в Каире, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
🚶 Пешая
На лимузине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$180 за всё до 11 чел.
Коптский (Христианский) Каир
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Каир без стереотипов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Начало: Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 7 чел.
Гастрономия в глубине цивилизации
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
Пирамиды древнего Египта: от простоты к совершенству
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пирамиды древнего Египта: от простоты к совершенству
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    7 марта 2024
    Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
    очу поблагодарить за экскурсию по пирамидам Гиты и Саккары. Махир великолепен. Очень много интересного нам сегодня показал и рассказал. Получили массу позитивных впечатлений. Большое спасибо.
  • O
    Olga
    16 сентября 2023
    Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
    Сама экскурсия организована по высшему классу- все пунктуально, от двери к двери, все желания относительно экскурсии выполняются, в машине удобно,
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    чисто и есть вода. Гид помогает выгоднее спланировать график…. Но самое сокровище - это гид и его знания!!!! Hossam человек увлеченный и постоянно изучающий историю Египта. Почти на каждый исторически-сложный вопрос у него также есть и альтернативные версии происходящего, то есть у него не книжные, а живые знания! отлично говорит по русски!

  • А
    Александр
    13 июня 2023
    Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
    Заказали экскурсию через Спутник продолжительностью 8 часов. У нас был замечательный гид Махир. Историк по образованию, отлично знает русский язык.
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    В один день посетили пирамиды Гизы, сфинкс, пирамиду Джосера. Больше мы бы не вынесли на жаре в 36 градусов. Нам понравилось работать с Махиром, поэтому мы заказали у него экскурсию и на второй день, по другому маршруту. Рекомендую данного гида и сайт Спутник.

  • Е
    Елена
    13 ноября 2020
    Экскурсия в город Заббалин
    Это сказка!?? Если вы хотите необычные и яркие экскурсии,а ещё и не за все деньги мира и без обмана -
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    это@poshkn2002. Несколько лет - только тут беру экскурсии. Очень контактный,добрый и отзывчивый экскурсовод,звонить можно с любым вопросом в любое время суток, а главное - в любом городе Египта и с любого отеля, где бы вы не остановились. Тут ценят своих клиентов!?SayedTour - Саед Тур

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пешеходные»

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  1. Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
  2. Коптский (Христианский) Каир
  3. Каир без стереотипов
  4. Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
  5. Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Пешеходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 180 до 275. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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