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чисто и есть вода. Гид помогает выгоднее спланировать график…. Но самое сокровище - это гид и его знания!!!! Hossam человек увлеченный и постоянно изучающий историю Египта. Почти на каждый исторически-сложный вопрос у него также есть и альтернативные версии происходящего, то есть у него не книжные, а живые знания! отлично говорит по русски!