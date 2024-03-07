1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$180 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по вечернему Каиру с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Начало: Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пирамиды древнего Египта: от простоты к совершенству
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий7 марта 2024очу поблагодарить за экскурсию по пирамидам Гиты и Саккары. Махир великолепен. Очень много интересного нам сегодня показал и рассказал. Получили массу позитивных впечатлений. Большое спасибо.
- OOlga16 сентября 2023Сама экскурсия организована по высшему классу- все пунктуально, от двери к двери, все желания относительно экскурсии выполняются, в машине удобно,
- ААлександр13 июня 2023Заказали экскурсию через Спутник продолжительностью 8 часов. У нас был замечательный гид Махир. Историк по образованию, отлично знает русский язык.
- ЕЕлена13 ноября 2020Экскурсия в город ЗаббалинЭто сказка!?? Если вы хотите необычные и яркие экскурсии,а ещё и не за все деньги мира и без обмана -
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Пешеходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 180 до 275. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Каире на 2024 год по теме «Пешеходные», 21 ⭐ отзыв, цены от $180. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август