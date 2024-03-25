Услуги трансфера по Каиру

Мы вам организуем комфортабельный трансфер, встречаем вас в аэропорту и довезем вас в отели, которые находятся в Каире и Гизе.
5
1 оценка
Услуги трансфера по Каиру
Услуги трансфера по Каиру
Услуги трансфера по Каиру
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание трансфер

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аэропорт
  • Отель
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги водителя
  • Парковка
Что не входит в цену
  • Ожидание больше 1, 5 часа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле выхода из терминала с табличкой
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Когда забронировать
  • Очень важно нам прислать авиабилет
  • Чтобы правильно вас ждали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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25 мар 2024

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