Экскурсия в Луксор на самолете: посетите Долину Царей и Храм царицы Хатшепсут
Луксор — жемчужина в истории Древнего Египта и уникальный объект архитектуры.

Вы посетите Карнакский храм, Храм царицы Хатшепсут, Долину Царей или Долину Цариц (на выбор) и громадные Колоссы Мемнона. Экскурсию дополнит прогулка по Нилу на лодке. Авиаперелет включен.
1 отзыв
Время начала: 04:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Древня столица египетских фараонов Всего 60 минут в полете, и вы уже в столице древнего Египта – Фивах (старое название Луксора). Луксор разделен на две части: правый берег Нила называют «Городом живых» — здесь проживало рядовое население, левый берег носит название «Город мертвых», здесь находились царская резиденция и огромный некрополь — погребальные храмы и гробницы. В «Городе мертвых» располагается знаменитая Долина Царей, место погребения фараонов, именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона. Рядом расположен погребальный Храм царицы Хатшепсут — единственной женщины-фараона. Также вы увидите величественные статуи – Колоссы Мемнона и узнаете их легенду. После посещения левого берега Нила вас ожидает отдых и обед в местном ресторане (шведский стол, напитки за отдельную плату). Далее по желанию вы можете отправиться на речную прогулку по Нилу (за дополнительную плату). В «Городе живых» вы посетите величественный Карнакский храм и его главную часть — храм Амона. Последняя остановка — магазин изделий из алебастра. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Бронирование авиабилетов осуществляется после внесения предоплаты напрямую организатору как минимум за 5 дней до проведения экскурсии.
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию переводом на российскую карту.

По вторникам или средам в 04:00. Могут быть добавлены дополнительные даты. Можете уточнить в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина Царей или Долина Цариц (на выбор)
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Карнакский храм
Что включено
  • Трансфер в/из аэропорт (а) Каира
  • Авиабилеты в Луксор (бронируются после полной оплаты)
  • Транспортное обслуживание в Луксоре
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Обед (напитки за доп. плату).
Что не входит в цену
  • Напитки во время обеда
  • Прогулка по Нилу
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: У шлагбаума вашего отеля в Каире
Завершение: У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам или средам в 04:00. Могут быть добавлены дополнительные даты. Можете уточнить в личном сообщении.
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Е
Екатерина
2 сен 2023
Оценка складывается из следующих показателей: организация и обратная связь от менеджера; трансфер; работа гида и экскурсия.
Менеджер попросила перенести поездку, билетов на самолет не осталось, в итоге назначили другую дату. Трансфер
читать дальше

из аэропорта до отеля опоздал на час. Водители не говорили по-русски, плохо изъяснялись по-английски, возникло недопонимание. Гид Акрам и трансфер в Луксоре на высоте (10/10). Лучшая часть поездки. Гид знает много нюансов, ему можно доверять, круто фотографирует!

