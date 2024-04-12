Полеты на самолетах – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Полеты на самолетах» в Каире, цены от €380. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каира в Луксор на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Каира в Луксор на самолете
Однодневное насыщенное путешествие в один из самых интересных древних городов мира
Начало: У вашего отеля
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
380 за человека
Полёт на частном самолёте над Каиром
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Полёт на частном самолёте над Каиром
Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
«В стоимость предложения включены трансфер из отеля и обратно, полёт на самолёте»
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
700 за всё до 3 чел.
Луксор с перелетом на самолете
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
15 часов
Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия с авиаперелетом, автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 05:00
от $392 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    12 апреля 2024
    Полёт на частном самолёте над Каиром
    Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо! Полёт
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    проходил на высоте около 300 метров, что позволило увидеть город с высоты птичьего полёта. Знаменитые пирамиды Гизы, Сфинкс, Карская телебашня, а также другие достопримечательности Каира, то что стоит увидеть с высоты. Вид был просто потрясающий! В целом, мы остались очень довольны этой экскурсией. Рекомендую всем, кто хочет испытать что-то новое и интересное!

    Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!
  • Г
    Гаяна
    25 марта 2024
    Из Каира в Луксор на самолете
    Хотим выразить огромную благодарность организатору тура Кариму, гиду Махмуду и водителю за шикарную экскурсию! Нам очень повезло с гидом, Махмуд -
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    действующий археолог и прекрасно говорит на русском. С ним экскурсия превратилась в захватывающее путешествие в историю Древнего Египта! Великолепный рассказ, грамотно построенный маршрут, минуя толпы туристов, да ещё и вкусным обедом накормили) Всем однозначно рекомендуем! 👍🏻👍🏻👍🏻

    Хотим выразить огромную благодарность организатору тура Кариму, гиду Махмуду и водителю за шикарную экскурсию!
  • М
    Марина
    7 марта 2024
    Из Каира в Луксор на самолете
    Все отлично! Спасибо большое!
  • А
    Антонина
    24 марта 2023
    В Луксор на самолёте
    Луксор просто великолепен! Экскурсия была очень комфортной и очень интересной! Очень рекомендую!
  • Р
    Рита
    9 марта 2023
    Из Каира в Луксор на самолете
    Хочу от всего сердца поблагодарить организатора Карима, гида Ахмеда и водителей, за прекрасную работу! 🙏🙂 Всё очень хорошо организованно! Карим всегда
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    был на связи, отвечал на любые вопросы! Ахмед очень хороший гид, видно любит свою работу и делает её профессионально, слушать его одно удовольствие. Эрудированный, внимательный и приятный в общении молодой человек. Я путешествовала одна и немного переживала, но ребята очень хорошо работают и очень гостеприимные! Не зря говорят, что восточные люди самые гостепреимные и это действительно так! 🥰 Очень рекомендую этот тур!

    Хочу от всего сердца поблагодарить организатора Карима, гида Ахмеда и водителей, за прекрасную работу! 🙏🙂Хочу от всего сердца поблагодарить организатора Карима, гида Ахмеда и водителей, за прекрасную работу! 🙏🙂Хочу от всего сердца поблагодарить организатора Карима, гида Ахмеда и водителей, за прекрасную работу! 🙏🙂Хочу от всего сердца поблагодарить организатора Карима, гида Ахмеда и водителей, за прекрасную работу! 🙏🙂
  • Z
    Zarif
    20 февраля 2021
    В Луксор на самолёте
    Экскурсии (Каир на самлете - белый остров + заповедник Рас Мохамед - Мега Сафари) все прекрасны спасибо Kiwi Travel
  • A
    Anvar
    5 февраля 2021
    В Луксор на самолёте
    Хотим выразить благодарность Карим (kiwi travel), за ваше умения предоставить людям удовольствие. Нам все очень понравилось. Особенно Каир самолёт,мега сафари, заповедник Рас Мохамед и Белый остров. Рекомендую kiwi travel.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Полеты на самолетах»

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  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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