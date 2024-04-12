1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Луксор на самолете
Однодневное насыщенное путешествие в один из самых интересных древних городов мира
Начало: У вашего отеля
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
€380 за человека
Индивидуальная
1 час
Полёт на частном самолёте над Каиром
Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
«В стоимость предложения включены трансфер из отеля и обратно, полёт на самолёте»
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
15 часов
Луксор с перелетом на самолете
Экскурсия с авиаперелетом, автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 05:00
от $392 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим12 апреля 2024Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо! Полёт
- ГГаяна25 марта 2024Хотим выразить огромную благодарность организатору тура Кариму, гиду Махмуду и водителю за шикарную экскурсию! Нам очень повезло с гидом, Махмуд -
- ММарина7 марта 2024Все отлично! Спасибо большое!
- ААнтонина24 марта 2023В Луксор на самолётеЛуксор просто великолепен! Экскурсия была очень комфортной и очень интересной! Очень рекомендую!
- РРита9 марта 2023Хочу от всего сердца поблагодарить организатора Карима, гида Ахмеда и водителей, за прекрасную работу! 🙏🙂 Всё очень хорошо организованно! Карим всегда
- ZZarif20 февраля 2021В Луксор на самолётеЭкскурсии (Каир на самлете - белый остров + заповедник Рас Мохамед - Мега Сафари) все прекрасны спасибо Kiwi Travel
- AAnvar5 февраля 2021В Луксор на самолётеХотим выразить благодарность Карим (kiwi travel), за ваше умения предоставить людям удовольствие. Нам все очень понравилось. Особенно Каир самолёт,мега сафари, заповедник Рас Мохамед и Белый остров. Рекомендую kiwi travel.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Полеты на самолетах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Каире на 2024 год по теме «Полеты на самолетах», 8 ⭐ отзывов, цены от €380. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август