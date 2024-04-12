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был на связи, отвечал на любые вопросы! Ахмед очень хороший гид, видно любит свою работу и делает её профессионально, слушать его одно удовольствие. Эрудированный, внимательный и приятный в общении молодой человек. Я путешествовала одна и немного переживала, но ребята очень хорошо работают и очень гостеприимные! Не зря говорят, что восточные люди самые гостепреимные и это действительно так! 🥰 Очень рекомендую этот тур!