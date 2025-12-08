Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Рынок ханильхалили и улица эльмоаз: это настоящий каир,центр исламского мира,построен 1000 лет назад,здесь вы увидите настоящий колорит,настоящую жизнь египтян. Это легендарный средновековый базар,самый большой базар в Африке. Здесь можно провести интересное время по лабиринту магазинов,наполненных историей и товарами. на базаре наидется то,что угодно:специи,золото,серебро,сувениры,витражные фонари,кожные изделия,сувенирны,благовония,антиквариат. На улице Эльмоаз увидите множество интересных старых мечетей,медресе,кафе. После не забываемой пешеходной по исламскому каиру и рынку ханильхалили,вас ждёт незабываемая вечерняя прогулка на корабле по Нилу с ужином. Откройте для себя магию ночного Каира во время вечернего круиза по Нилу с изысканным ужином и традиционными развлечениями. Этот круиз – идеальный способ насладиться красотой реки Нил, сиянием огней города и вкусами египетской кухни. Что вас ждет: Романтический круиз по Нилу с ужином: Проведите вечер в элегантной атмосфере пятизвездочного круизного ресторана, наслаждаясь видами на освещенный ночной Каир. Шведский стол с блюдами международной и египетской кухни: Попробуйте разнообразные блюда, приготовленные из свежих ингредиентов, и насладитесь гастрономическими изысками. Традиционные шоу и развлечения: Вас ждет танец живота, фольклорные выступления и живая музыка, которые сделают ваш вечер незабываемым. Двухчасовой круиз по Нилу: Расслабьтесь и окунитесь в атмосферу восточной сказки, любуясь берегами Нила во время неспешного путешествия. Почему выбрать круиз по Нилу? Этот вечерний круиз – отличное завершение или дополнение к вашему путешествию по Египту. Это уникальная возможность совместить дегустацию египетских блюд с видом на достопримечательности Каира, освещенные ночным светом. Подарите себе незабываемую ночь на борту, полную романтики, отличной еды и ярких впечатлений! Забронируйте ваш вечерний круиз по Нилу уже сегодня и сделайте ваше путешествие в Египет по-настоящему особенным! В стоимость экскурсии включено: Транспортное обслуживание. Все трансферы на современном автомобиле с кондиционером. Ужин шведский стол. Фольклорное шоу и западная музыка. Все налоги и плата за обслуживание. Что не входит в стоимость экскурсии: Напитки и личные расходы. Важная информация: Это уникальная экскурсия позволяет вам увидеть настоящий каир со всех аспектах. погуляете по улицам старого каира накануне заката,познакомитесь с колорит ом и с бытом города,увидите средновековый каир со своими красивыми зданиями. Все это идёт с сопровождением русскоязычного гида,который вам подробно расскажет о традициях,обычаях,об истории прошлого и настоящего Египта. Потом довезем вас в один из самых престижных кораблей по нилу. вас ждёт уникальная прогулка по великой реки Нила сна 2 часа. во время ужина наслаждаетесь красивыми танцами.

