Экскурсии с ужином в Каире

Найдено 5 экскурсий в категории «С ужином» в Каире, цены от €50, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
«В стоимость включены: трансфер, двухчасовая речная прогулка, ужин с заказом по меню, шоу-программа»
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8068 за человека
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Билет на борт
3 часа
14 отзывов
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены: трансфер, двухчасовая речная прогулка, ужин в формате шведского стола, шоу-программа»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
50 за человека
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
«А также сытный ужин с видами на ночные огни Каира»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 8068 за всё до 3 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
3 часа
20 отзывов
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
«Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
2 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Круиз по Нилу с ужином
«Вас ждет сказочный вечер на борту круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 17:45
$84 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
  2. Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
  3. Прогулка по Нилу с ужином и танцами
  4. Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
  5. Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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