Ф Федор Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.

М Марова Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!

Н Надежда Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу Все очень понравилось

И Ирина Прогулка по Нилу с ужином и танцами Интересная и увлекательная экскурсия по Нилу. Ужин замечательный. Хороший выбор. Завораживаюшие танцы. Спасибо организатору. Трансфер туда и обратно. Всё во время.

Е Елена Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!

Т Татьяна Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой Хорошо организованная, четкая экскурсия. Вовремя забрали из отеля, безопасное вождения (что критично в Каире), водитель ждал на выходе с корабля. Еда вкусная, программа фольклорная, хорошо смотрится. Рекомендуем!