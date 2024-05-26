1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
«Вы полюбуетесь Каиром в огнях ночной иллюминации, оцените вкусные и разнообразные блюда местной кухни, а также увидите шоу, в которое входят танец танура, танец живота и элементы фольклора»
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
80€68 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический Каир: тур по нетуристическим местам и круиз по Нилу
Откройте для себя вкусы Египта! Завтрак с видом на пирамиды, прогулка по Старому Каиру и ужин на 60-м этаже или круиз по Нилу с шоу-программой
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«А на ужин вы сможете выбрать один из двух вариантов: ресторан на 60-м этаже с панорамным видом на Каир или круиз по Нилу с традиционной едой и фольклорной шоу-программой»
Завтра в 09:00
10 июня в 07:00
€199 за всё до 10 чел.
Билет на борт
3 часа
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
«А также продегустируете вкуснейшие блюда национальной кухни»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
«Ужин из блюд египетской кухни: еда готовится на огне по старинным традициям в особенной атмосфере»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€100 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
«А также сытный ужин с видами на ночные огни Каира»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 80€68 за всё до 3 чел.
Билет на борт
3 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
«Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гастрономические открытия Каира
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«А насладиться ужином Вы сможете либо в ресторане на 60-м этаже с панорамным видом на Каир, либо на круизе по Нилу с национальной едой и фольклорной шоу-программой»
Расписание: ежедневно (по согласованию с туристом)
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
$199 за всё до 11 чел.
Билет на борт
2 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Круиз по Нилу с ужином
«Вас ждет сказочный вечер на борту круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 17:45
$84 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
«А еще прямо в зелёных полях мы погрузимся в жизнь египетской деревушки, научимся выпекать хлеб, попробуем кальян, а также различные виды чая, кофе и напитков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)
Начало: Отель
«Помимо гастрономической, будет и историческая программа: первая пирамида Египта — ступенчатая, некрополь Дахшур и другое»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200€160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор26 мая 2024Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
- AAnna29 апреля 2024Спасибо огромное гиду! Это уникальная экскурсия! Очень тёплая и гостеприимная атмосфера! Мы навсегда запомним этот день! 🥰🥰🥰
- ММарова28 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!
- ННадежда22 апреля 2024Все очень понравилось
- ИИлья18 апреля 2024Спасибо огромное Махмуду за необыкновенный день в пригороде Каира. Мы успели посмотреть несколько необычных и самых древних пирамид и даже залезть
- ИИрина19 марта 2024Интересная и увлекательная экскурсия по Нилу. Ужин замечательный. Хороший выбор. Завораживаюшие танцы. Спасибо организатору. Трансфер туда и обратно. Всё во время.
- ЕЕлена18 марта 2024Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!
- ЕЕвгений8 марта 2024Получил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечер. Вот твой отзыв возьмите пожалуйста копию
- ТТатьяна15 января 2024Хорошо организованная, четкая экскурсия. Вовремя забрали из отеля, безопасное вождения (что критично в Каире), водитель ждал на выходе с корабля. Еда вкусная, программа фольклорная, хорошо смотрится. Рекомендуем!
- ЕЕлена10 января 2024все было отлично! оперативно реагировали на нашу просьбу о круизе, благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 50 до 230 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Каира, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024