Гастрономические экскурсии Каира

Найдено 11 экскурсий в категории «Гастрономические» в Каире, цены от €50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Охота за стрит-фудом в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
199 за всё до 3 чел.
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
«Вы полюбуетесь Каиром в огнях ночной иллюминации, оцените вкусные и разнообразные блюда местной кухни, а также увидите шоу, в которое входят танец танура, танец живота и элементы фольклора»
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8068 за человека
Гастрономический Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Гастрономический Каир: тур по нетуристическим местам и круиз по Нилу
Откройте для себя вкусы Египта! Завтрак с видом на пирамиды, прогулка по Старому Каиру и ужин на 60-м этаже или круиз по Нилу с шоу-программой
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«А на ужин вы сможете выбрать один из двух вариантов: ресторан на 60-м этаже с панорамным видом на Каир или круиз по Нилу с традиционной едой и фольклорной шоу-программой»
Завтра в 09:00
10 июня в 07:00
199 за всё до 10 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Билет на борт
3 часа
14 отзывов
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
«А также продегустируете вкуснейшие блюда национальной кухни»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
50 за человека
Египет, каким его мало кто видел
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
«Ужин из блюд египетской кухни: еда готовится на огне по старинным традициям в особенной атмосфере»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
«А также сытный ужин с видами на ночные огни Каира»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 8068 за всё до 3 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
3 часа
20 отзывов
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Начало: Ваш отель
«Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за человека
Гастрономические открытия Каира
Индивидуальная
8 часов
Гастрономические открытия Каира
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
«А насладиться ужином Вы сможете либо в ресторане на 60-м этаже с панорамным видом на Каир, либо на круизе по Нилу с национальной едой и фольклорной шоу-программой»
Расписание: ежедневно (по согласованию с туристом)
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
$199 за всё до 11 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Билет на борт
2 часа
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Круиз по Нилу с ужином
«Вас ждет сказочный вечер на борту круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром»
Расписание: Ежедневно в 17:45
$84 за экскурсию
Гастрономия в глубине цивилизации
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
«А еще прямо в зелёных полях мы погрузимся в жизнь египетской деревушки, научимся выпекать хлеб, попробуем кальян, а также различные виды чая, кофе и напитков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)
Начало: Отель
«Помимо гастрономической, будет и историческая программа: первая пирамида Египта — ступенчатая, некрополь Дахшур и другое»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    26 мая 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
  • A
    Anna
    29 апреля 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Спасибо огромное гиду! Это уникальная экскурсия! Очень тёплая и гостеприимная атмосфера! Мы навсегда запомним этот день! 🥰🥰🥰
  • М
    Марова
    28 апреля 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!
  • Н
    Надежда
    22 апреля 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
    Все очень понравилось
  • И
    Илья
    18 апреля 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Спасибо огромное Махмуду за необыкновенный день в пригороде Каира. Мы успели посмотреть несколько необычных и самых древних пирамид и даже залезть
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    внутрь, узнать, как были устроены погребальни в древнем Египте и какое это оказало влияние на внутреннее строение пирамид. Дальше мы отправились в традиционную египетскую деревню, где до сих пор многие люди живут, соблюдая традиции древних. Добавил колорита оптовый овощной рынок: там собираются торговцы из разных регионов страны и очень шумно по-восточному договариваются о сделке. В конце дня мы встретили потрясающий по красоте закат на черной пирамиде и попробовали традиционные египетские блюда на ужине. Махмуд невероятно внимательный, заботливый и щедрый гид. Он постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортной, удобной, всегда был готов подстроиться под наши пожелания. Также Махмуд предложил нам остановиться переночевать в его гостевом доме, что оказалось очень удобно. Дом в восточном стиле и умиротворенном месте. Он прекрасно дополнил экскурсию. Спасибо Махмуду, мы получили удовольствие от экскурсии, да и просто от общения!

  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Прогулка по Нилу с ужином и танцами
    Интересная и увлекательная экскурсия по Нилу. Ужин замечательный. Хороший выбор. Завораживаюшие танцы. Спасибо организатору. Трансфер туда и обратно. Всё во время.
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!
  • Е
    Евгений
    8 марта 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Получил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечер. Вот твой отзыв возьмите пожалуйста копию
    Получил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечер
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    Хорошо организованная, четкая экскурсия. Вовремя забрали из отеля, безопасное вождения (что критично в Каире), водитель ждал на выходе с корабля. Еда вкусная, программа фольклорная, хорошо смотрится. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    10 января 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    все было отлично! оперативно реагировали на нашу просьбу о круизе, благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Гастрономические»

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  5. Египет, каким его мало кто видел
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 50 до 230 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Каира, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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