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внутрь, узнать, как были устроены погребальни в древнем Египте и какое это оказало влияние на внутреннее строение пирамид. Дальше мы отправились в традиционную египетскую деревню, где до сих пор многие люди живут, соблюдая традиции древних. Добавил колорита оптовый овощной рынок: там собираются торговцы из разных регионов страны и очень шумно по-восточному договариваются о сделке. В конце дня мы встретили потрясающий по красоте закат на черной пирамиде и попробовали традиционные египетские блюда на ужине. Махмуд невероятно внимательный, заботливый и щедрый гид. Он постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортной, удобной, всегда был готов подстроиться под наши пожелания. Также Махмуд предложил нам остановиться переночевать в его гостевом доме, что оказалось очень удобно. Дом в восточном стиле и умиротворенном месте. Он прекрасно дополнил экскурсию. Спасибо Махмуду, мы получили удовольствие от экскурсии, да и просто от общения!