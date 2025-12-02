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скажу г-н Ахмет именно тот человек кто Вам поможет максимально насытить вашу поездку увлекательными и разнообразными экскурсиями. Образование, харизма,хороший русский язык все это делает его замечательным гидом. Словом вы не пожалеете!

Итак наши 3 дня в Каире и 1 в Александрии.

Сразу уточню детали мы передвигались на небольшом очень комфортном автобусе (тойота), в холодильнике всегда был запас воды на весь день, водитель Абдулатиф просто ас. (Там ездят без правил, не берите сами машину на прокат это плохая идея).

Мы смогли увидеть музеи и мечети,крепости, церкви даже немного магазинов(шопинг как без него) и это только 1 день.

На следующий день мы отправились в Александрию (если у вас поездка на 2-3 дня я бы не ехал) классные катакомбы, крепость на месте маяка музей и летний дом турецких правителей Египта с выставкой украшений.

Третий день пирамиды, нет не так Пирамиды! Ничего не буду описывать, это стоит увидеть самому! Вечером прогулка на кораблике по Нилу с ужином и шоу.

Четвёртый день,супер место пирамиды Саккара и подземные гробницы Серапиона. Затем заглянули в Мемфис поглазеть на местного колоса и в аэропорт))

Из этого всего заранее заказывали только кораблик а все остальную программу придумали непосредственно с господином Ахметом сперва по вотсап и потом детали при встрече.

Г-н Ахмет большой любитель московского горького шоколада, славянской кухни и напитков😜))).

Мы с супругой и дочками остались Очень довольны.

Отзыв не заказной,просто от души советую!

И да пишу господин Ахмет для того чтобы подчеркнуть уровень образования и его опыта как гида. А в общении очень приятный и простой, отныне мой друг Ахмет! Спасибо тебе!