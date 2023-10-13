Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле

Поужинать в приятной атмосфере и оценить красочное фольклорное шоу

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Ответы на вопросы
Мы рады предложить уникальную возможность провести вечер на роскошном корабле! Вас ожидает впечатляющая атмосфера Востока, в которой вы сможете насладиться красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу в исполнении талантливых артистов. А ещё вас ждёт ужин с заказом по меню из блюд национальной кухни.
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Ближайшие даты:
13
окт
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Романтика в ночи

Вы полюбуетесь Каиром в огнях ночной иллюминации, оцените вкусные и разнообразные блюда местной кухни, а также увидите шоу, в которое входят танец танура, танец живота и элементы фольклора. На верхней палубе можно устроить фотосессию и полюбоваться изумительным видом вечернего Нила.

Организационные детали

  • Мы организуем для вас индивидуальное сопровождение из отеля до корабля и обратно.
  • Выезд из отеля в 19:00, продолжительность речной прогулки около 2 часов.
  • В стоимость включены: трансфер, двухчасовая речная прогулка, ужин с заказом по меню, шоу-программа. Напитки оплачиваются отдельно.

в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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