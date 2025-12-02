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Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле

Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Уникальная возможность провести вечер на роскошном корабле, наслаждаясь красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу. В программе: танец танура, танец живота и элементы фольклора. На верхней палубе можно устроить
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фотосессию и полюбоваться изумительным видом вечернего Нила. В стоимость включены трансфер, двухчасовая речная прогулка, ужин с заказом по меню и шоу-программа. Напитки оплачиваются отдельно. Индивидуальное сопровождение из отеля до корабля и обратно обеспечит комфорт и удобство

5
15 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🚢 Роскошный корабль
  • 🌟 Впечатляющая атмосфера Востока
  • 🍽 Ужин с блюдами национальной кухни
  • 🎭 Захватывающее фольклорное шоу
  • 📸 Фотосессия на верхней палубе
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле

Что можно увидеть

  • Каир
  • Нил

Описание билета

Романтика в ночи

Вы полюбуетесь Каиром в огнях ночной иллюминации, оцените вкусные и разнообразные блюда местной кухни, а также увидите шоу, в которое входят танец танура, танец живота и элементы фольклора. На верхней палубе можно устроить фотосессию и полюбоваться изумительным видом вечернего Нила.

Организационные детали

  • Мы организуем для вас индивидуальное сопровождение из отеля до корабля и обратно.
  • Выезд из отеля в 19:00, продолжительность речной прогулки около 2 часов.
  • В стоимость включены: трансфер, двухчасовая речная прогулка, ужин с заказом по меню, шоу-программа. Напитки оплачиваются отдельно.

в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник$90
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1080 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-переводчик, египтолог. Закончил факультет туризма (4 года) и Иероглифический Институт (2 года). Не перестаю восхищаться и открывать для себя новые уголки волшебного Каира
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— моего дома, который я люблю всем сердцем. Этот город, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура, полон тайн, которыми я с удовольствием поделюсь с вами, дорогие путешественники! До скорой встречи в Каире!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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С
Хотела написать отзыв о прекрасном вечернем времяпровождении на прекрасном двухпалубном корабле по Нилу. Ахмед забрал нас с сыном от отеля и доставил в аккурат к кораблю. Прекрасный собеседник, вежливый и
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пунктуальный, с чувством юмора, время пролетело незаметно. Очень красивый интерьер, еда была вкусная (шведский стол и безалкогольные напитки), так же можно было до заказать по меню. Прекрасная шоу программа (даже моему подростку понравилось), и вечерний Каир весь в огнях был завораживающим. Рекомендую от души!!!!

Хотела написать отзыв о прекрасном вечернем времяпровождении на прекрасном двухпалубном корабле по Нилу. Ахмед забрал нас
Хотела написать отзыв о прекрасном вечернем времяпровождении на прекрасном двухпалубном корабле по Нилу. Ахмед забрал нас
Хотела написать отзыв о прекрасном вечернем времяпровождении на прекрасном двухпалубном корабле по Нилу. Ахмед забрал нас
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Н
Ахмед, спасибо огромное за организованный отдых! Всё прошло отлично, очень понравилось! Отдельное спасибо за поддержку и внимание, за телые куртки, в этот необычно прохладный вечер для Каира. Рекомендую!
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максим
Дорогие туристы!
Отзыв будет пространным так как катание на лодке это всего лишь один из эпизодов нашего 4-х дневного пребывания в Каире и 4-х дней экскурсий.
Для тех кому некогда читать, коротко
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скажу г-н Ахмет именно тот человек кто Вам поможет максимально насытить вашу поездку увлекательными и разнообразными экскурсиями. Образование, харизма,хороший русский язык все это делает его замечательным гидом. Словом вы не пожалеете!
Итак наши 3 дня в Каире и 1 в Александрии.
Сразу уточню детали мы передвигались на небольшом очень комфортном автобусе (тойота), в холодильнике всегда был запас воды на весь день, водитель Абдулатиф просто ас. (Там ездят без правил, не берите сами машину на прокат это плохая идея).
Мы смогли увидеть музеи и мечети,крепости, церкви даже немного магазинов(шопинг как без него) и это только 1 день.
На следующий день мы отправились в Александрию (если у вас поездка на 2-3 дня я бы не ехал) классные катакомбы, крепость на месте маяка музей и летний дом турецких правителей Египта с выставкой украшений.
Третий день пирамиды, нет не так Пирамиды! Ничего не буду описывать, это стоит увидеть самому! Вечером прогулка на кораблике по Нилу с ужином и шоу.
Четвёртый день,супер место пирамиды Саккара и подземные гробницы Серапиона. Затем заглянули в Мемфис поглазеть на местного колоса и в аэропорт))
Из этого всего заранее заказывали только кораблик а все остальную программу придумали непосредственно с господином Ахметом сперва по вотсап и потом детали при встрече.
Г-н Ахмет большой любитель московского горького шоколада, славянской кухни и напитков😜))).
Мы с супругой и дочками остались Очень довольны.
Отзыв не заказной,просто от души советую!
И да пишу господин Ахмет для того чтобы подчеркнуть уровень образования и его опыта как гида. А в общении очень приятный и простой, отныне мой друг Ахмет! Спасибо тебе!

Дорогие туристы!
Дорогие туристы!
Дорогие туристы!
Дорогие туристы!
Дорогие туристы!
Дорогие туристы!
Дорогие туристы!
Дорогие туристы!+2
Дорогие туристы!
Дорогие туристы!
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Ж
Всё было круто! Отвезли на корабль, купили билеты, забрали с корабля и отвезли в отель. Всё было отлично! Еда, музыка, развлечения.
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А
Замечательно провели время на теплоходе, плавающему по Нилу. Вроде Фараос называется. Прекрасная программа, хорошая еда. Особая благодарность организатору Ахмеду, который, зная все нюансы, посадил нас на отличные места. Опыт есть опыт!
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С
Покатались на корабле по Нилу с ужином и шоу-программой. Всё было отлично, нас на машине забрали из отеля, отвезли на пристань, Ахмед провел нас на корабль, усадил на хорошие места,
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столик у окна, отличный вид на сцену, где проходило шоу, и при этом никто нас не задевал, проходя мимо, как за другими столами. Для поесть был вполне приличный шведский стол, напитки можно было заказать за отдельную плату, в том числе алкогольные. Шоу, не сказать чтоб уникальное, но все было красиво, весело и ненапряжно, песни, танцы, в том числе с участием гостей, все душевно. И при этом за окном светил огоньками вечерний Каир и мимо проплывали по Нилу другие суденышки. Кораблик никуда сильно далеко не уплывает, крутится туда-обратно недалеко от пристани. По окончании нас отвезли обратно в отель. В общем вечер провели прекрасно, спасибо Ахмеду за организацию.

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