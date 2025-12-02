Уникальная возможность провести вечер на роскошном корабле, наслаждаясь красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу. В программе: танец танура, танец живота и элементы фольклора. На верхней палубе можно устроить
5 причин купить этот билет
- 🚢 Роскошный корабль
- 🌟 Впечатляющая атмосфера Востока
- 🍽 Ужин с блюдами национальной кухни
- 🎭 Захватывающее фольклорное шоу
- 📸 Фотосессия на верхней палубе
Что можно увидеть
- Каир
- Нил
Описание билета
Романтика в ночи
Вы полюбуетесь Каиром в огнях ночной иллюминации, оцените вкусные и разнообразные блюда местной кухни, а также увидите шоу, в которое входят танец танура, танец живота и элементы фольклора. На верхней палубе можно устроить фотосессию и полюбоваться изумительным видом вечернего Нила.
Организационные детали
- Мы организуем для вас индивидуальное сопровождение из отеля до корабля и обратно.
- Выезд из отеля в 19:00, продолжительность речной прогулки около 2 часов.
- В стоимость включены: трансфер, двухчасовая речная прогулка, ужин с заказом по меню, шоу-программа. Напитки оплачиваются отдельно.
в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1080 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-переводчик, египтолог. Закончил факультет туризма (4 года) и Иероглифический Институт (2 года). Не перестаю восхищаться и открывать для себя новые уголки волшебного Каира
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Хотела написать отзыв о прекрасном вечернем времяпровождении на прекрасном двухпалубном корабле по Нилу. Ахмед забрал нас с сыном от отеля и доставил в аккурат к кораблю. Прекрасный собеседник, вежливый и
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Н
Ахмед, спасибо огромное за организованный отдых! Всё прошло отлично, очень понравилось! Отдельное спасибо за поддержку и внимание, за телые куртки, в этот необычно прохладный вечер для Каира. Рекомендую!
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Дорогие туристы!
Отзыв будет пространным так как катание на лодке это всего лишь один из эпизодов нашего 4-х дневного пребывания в Каире и 4-х дней экскурсий.
Для тех кому некогда читать, коротко
Отзыв будет пространным так как катание на лодке это всего лишь один из эпизодов нашего 4-х дневного пребывания в Каире и 4-х дней экскурсий.
Для тех кому некогда читать, коротко
+2
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Ж
Всё было круто! Отвезли на корабль, купили билеты, забрали с корабля и отвезли в отель. Всё было отлично! Еда, музыка, развлечения.
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А
Замечательно провели время на теплоходе, плавающему по Нилу. Вроде Фараос называется. Прекрасная программа, хорошая еда. Особая благодарность организатору Ахмеду, который, зная все нюансы, посадил нас на отличные места. Опыт есть опыт!
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С
Покатались на корабле по Нилу с ужином и шоу-программой. Всё было отлично, нас на машине забрали из отеля, отвезли на пристань, Ахмед провел нас на корабль, усадил на хорошие места,
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