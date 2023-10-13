Поужинать в приятной атмосфере и оценить красочное фольклорное шоу
Мы рады предложить уникальную возможность провести вечер на роскошном корабле! Вас ожидает впечатляющая атмосфера Востока, в которой вы сможете насладиться красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу в исполнении талантливых артистов. А ещё вас ждёт ужин с заказом по меню из блюд национальной кухни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Романтика в ночи
Вы полюбуетесь Каиром в огнях ночной иллюминации, оцените вкусные и разнообразные блюда местной кухни, а также увидите шоу, в которое входят танец танура, танец живота и элементы фольклора. На верхней палубе можно устроить фотосессию и полюбоваться изумительным видом вечернего Нила.
Организационные детали
- Мы организуем для вас индивидуальное сопровождение из отеля до корабля и обратно.
- Выезд из отеля в 19:00, продолжительность речной прогулки около 2 часов.
- В стоимость включены: трансфер, двухчасовая речная прогулка, ужин с заказом по меню, шоу-программа. Напитки оплачиваются отдельно.
в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваш гид в Каире
Провёл экскурсии для 708 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-переводчик, египтолог. Закончил факультет туризма (4 года) и Иероглифический Институт (2 года). Не перестаю восхищаться и открывать для себя новые уголки волшебного Каира — моего дома, который я люблю всем сердцем. Этот город, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура, полон тайн, которыми я с удовольствием поделюсь с вами, дорогие путешественники! До скорой встречи в Каире!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании