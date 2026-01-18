Вечерняя экскурсия по Каиру - идеальный выбор для тех, кто предпочитает избегать жары. На борту парусника, в лучах заходящего солнца, можно насладиться видами города с воды. Пешая прогулка по Старому городу позволит изучить архитектуру исторических зданий и узнать о древних египетских традициях. В программе ужин, кофе и фольклорное шоу, что сделает вечер незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По реке — на кораблике

Из вашего отеля на комфортабельном автомобиле мы направимся в центр города, где расположены исторические здания. Начнём путешествие с круиза по Нилу. Проследим за перемещением солнца по небосводу и вспомним о древнем египетском боге, который похожим образом ездил по небу на своей колеснице.

По вечернему городу — пешком

Затем мы отправимся исследовать закоулки, знакомиться с вечерними обычаями египтян и гулять по рынку Хан Аль-Халили, старейшему на Ближнем Востоке. Наш маршрут будет пролегать по улице Аль-Муизз. Она вам понравится: там нет мусора, толп и вечно гудящего транспорта, как в других районах города. По дороге выпьем кофе в «Фишави» — старейшей в Каире кофейне, поужинаем в местном ресторане и посмотрим фольклорное шоу.

Организационные детали