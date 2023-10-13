Если вы не любите жару, вечерняя экскурсия станет идеальным вариантом! В лучах заходящего солнца на борту парусника вы полюбуетесь достопримечательностями Каира с воды. А гуляя пешком по Старому городу, изучите архитектуру исторических зданий и узнаете о древних египетских традициях. Обязательно сделаем паузу, чтобы поужинать, выпить кофе и посмотреть шоу.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По реке — на кораблике

Из вашего отеля на комфортабельном автомобиле мы направимся в центр города, где расположены исторические здания. Начнём путешествие с круиза по Нилу. Проследим за перемещением солнца по небосводу и вспомним о древнем египетском боге, который похожим образом ездил по небу на своей колеснице.

По вечернему городу — пешком

Затем мы отправимся исследовать закоулки, знакомиться с вечерними обычаями египтян и гулять по рынку Хан Аль-Халили, старейшем на Ближнем Востоке. Наш маршрут будет пролегать по улице Аль-Муизз. Она вам понравится: там нет мусора, толп и вечно гудящего транспорта, как в других районах города. По дороге выпьем кофе в «Фишави» — старейшей в Каире кофейне, поужинаем в местном ресторане и посмотрим фольклорное шоу.

Организационные детали