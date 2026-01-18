Вечерняя экскурсия по Каиру - идеальный выбор для тех, кто предпочитает избегать жары. На борту парусника, в лучах заходящего солнца, можно насладиться видами города с воды.
Пешая прогулка по Старому городу позволит изучить архитектуру исторических зданий и узнать о древних египетских традициях. В программе ужин, кофе и фольклорное шоу, что сделает вечер незабываемым
Пешая прогулка по Старому городу позволит изучить архитектуру исторических зданий и узнать о древних египетских традициях. В программе ужин, кофе и фольклорное шоу, что сделает вечер незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Вечерняя прохлада
- 🚤 Круиз по Нилу
- 🏛 Прогулка по Старому городу
- 🍽 Ужин в местном ресторане
- ☕ Кофе в старейшей кофейне
- 🎭 Фольклорное шоу
Что можно увидеть
- Нил
- Старый город
- Рынок Хан Аль-Халили
- Улица Аль-Муизз
- Кофейня «Фишави»
Описание экскурсии
По реке — на кораблике
Из вашего отеля на комфортабельном автомобиле мы направимся в центр города, где расположены исторические здания. Начнём путешествие с круиза по Нилу. Проследим за перемещением солнца по небосводу и вспомним о древнем египетском боге, который похожим образом ездил по небу на своей колеснице.
По вечернему городу — пешком
Затем мы отправимся исследовать закоулки, знакомиться с вечерними обычаями египтян и гулять по рынку Хан Аль-Халили, старейшему на Ближнем Востоке. Наш маршрут будет пролегать по улице Аль-Муизз. Она вам понравится: там нет мусора, толп и вечно гудящего транспорта, как в других районах города. По дороге выпьем кофе в «Фишави» — старейшей в Каире кофейне, поужинаем в местном ресторане и посмотрим фольклорное шоу.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид-историк на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Часть маршрута пройдёт по воде и пешком.
- Дополнительные расходы 15 $ с человека (оплата гиду на месте): ужин + восточное фольклорное шоу + кофе/чай в кофейне «Фишави»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1212 туристов
Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия. Гид супер. Очень рекомендую всем. Гид показал нам классные места, где можно поесть местной еды, научил есть, как Египтяне. Мы покатались по Нилу, под приятную музыку. Очень сильная историческая база экскурсии. А также много разговор по душам 🧡 спасибо огромное за такую возможность, так классно и продуктивно отдохнуть в Каире.
Очень много приятных воспоминаний останется. Обязательно к посещению 🧡
Очень много приятных воспоминаний останется. Обязательно к посещению 🧡
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Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту экскурсию, так как ночной базар очень большой и разнообразный - тут есть, что приобрести на память о Египте. Шоу в ресторане под открытым небом наверно самая запоминающаяся часть. Очень ярко, экзотично, впечатляюще! Спасибо!
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Г
Столько раз была в Каире и первый раз увидела, какой он настоящий. Прекрасный рассказ, большая лодка только для нас, интересный и незабываемый старый город, хорошие фото. Все понравилось!
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К
Были в Каире на новогодние праздники. Останавливались в отеле Four Seasons at first residence. Все три дня провели с Моххамедом! И благодаря ему поездка прошла просто великолепно. Мохаммед организовал встречу
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Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю экскурсию по Каиру у Мухаммеда и остались очень довольны и программой и гидом! Катались
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Начну с того, что при заказе трансфера нам подарили услугу Fast track, встретили в аэропорту и за 5 минут мы покончили со всеми формальностями. Мы были в Каире и Луксоре
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