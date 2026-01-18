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Каир в вечерних огнях

Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Вечерняя экскурсия по Каиру - идеальный выбор для тех, кто предпочитает избегать жары. На борту парусника, в лучах заходящего солнца, можно насладиться видами города с воды.

Пешая прогулка по Старому городу позволит изучить архитектуру исторических зданий и узнать о древних египетских традициях. В программе ужин, кофе и фольклорное шоу, что сделает вечер незабываемым
4.8
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Вечерняя прохлада
  • 🚤 Круиз по Нилу
  • 🏛 Прогулка по Старому городу
  • 🍽 Ужин в местном ресторане
  • ☕ Кофе в старейшей кофейне
  • 🎭 Фольклорное шоу
Каир в вечерних огнях
Каир в вечерних огнях
Каир в вечерних огнях

Что можно увидеть

  • Нил
  • Старый город
  • Рынок Хан Аль-Халили
  • Улица Аль-Муизз
  • Кофейня «Фишави»

Описание экскурсии

По реке — на кораблике

Из вашего отеля на комфортабельном автомобиле мы направимся в центр города, где расположены исторические здания. Начнём путешествие с круиза по Нилу. Проследим за перемещением солнца по небосводу и вспомним о древнем египетском боге, который похожим образом ездил по небу на своей колеснице.

По вечернему городу — пешком

Затем мы отправимся исследовать закоулки, знакомиться с вечерними обычаями египтян и гулять по рынку Хан Аль-Халили, старейшему на Ближнем Востоке. Наш маршрут будет пролегать по улице Аль-Муизз. Она вам понравится: там нет мусора, толп и вечно гудящего транспорта, как в других районах города. По дороге выпьем кофе в «Фишави» — старейшей в Каире кофейне, поужинаем в местном ресторане и посмотрим фольклорное шоу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид-историк на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Часть маршрута пройдёт по воде и пешком.
  • Дополнительные расходы 15 $ с человека (оплата гиду на месте): ужин + восточное фольклорное шоу + кофе/чай в кофейне «Фишави»

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1212 туристов
Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Прекрасная экскурсия. Гид супер. Очень рекомендую всем. Гид показал нам классные места, где можно поесть местной еды, научил есть, как Египтяне. Мы покатались по Нилу, под приятную музыку. Очень сильная историческая база экскурсии. А также много разговор по душам 🧡 спасибо огромное за такую возможность, так классно и продуктивно отдохнуть в Каире.

Очень много приятных воспоминаний останется. Обязательно к посещению 🧡
Прекрасная экскурсия. Гид супер. Очень рекомендую всем. Гид показал нам классные места, где можно поесть местной
Прекрасная экскурсия. Гид супер. Очень рекомендую всем. Гид показал нам классные места, где можно поесть местной
Прекрасная экскурсия. Гид супер. Очень рекомендую всем. Гид показал нам классные места, где можно поесть местной
Прекрасная экскурсия. Гид супер. Очень рекомендую всем. Гид показал нам классные места, где можно поесть местной
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Юлия
Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту экскурсию, так как ночной базар очень большой и разнообразный - тут есть, что приобрести на память о Египте. Шоу в ресторане под открытым небом наверно самая запоминающаяся часть. Очень ярко, экзотично, впечатляюще! Спасибо!
Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту
Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту
Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту
Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту
Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту
Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту
Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту
Очень яркая, душевная программа. Каир вечером - это совсем другой город! Запланируйте покупки именно на эту
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Г
Столько раз была в Каире и первый раз увидела, какой он настоящий. Прекрасный рассказ, большая лодка только для нас, интересный и незабываемый старый город, хорошие фото. Все понравилось!
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К
Были в Каире на новогодние праздники. Останавливались в отеле Four Seasons at first residence. Все три дня провели с Моххамедом! И благодаря ему поездка прошла просто великолепно. Мохаммед организовал встречу
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в аэропорту, нас провели быстро и без очереди, с комфортом доставили в отель. Вечером уже Моххамед встретил нас в отеле, подарил мне и дочери розочки и повёз на экскурсию по старому Каиру. С ним было интересно и очень безопасно. На следующий день мы поехали с Моххамедом в Саккару и пирамиды. Это было незабываемо! Моххамед показал нам самые интересные локации для фото и очень интересно рассказывал. На следующий день Моххамед организовал нам Каирский музей, что просто обязательно для посещения и отвёз нас в торговый центр. На следующий день мы уезжали и Моххамед организовал нам обратный трансфер и быстрый проход. В общем, если решите ехать в Каир, то там надо ездить только с Моххамедом. Безопасность и интересное времяпровождение гарантированы!

Были в Каире на новогодние праздники. Останавливались в отеле Four Seasons at first residence. Все три
Были в Каире на новогодние праздники. Останавливались в отеле Four Seasons at first residence. Все три
Были в Каире на новогодние праздники. Останавливались в отеле Four Seasons at first residence. Все три
Были в Каире на новогодние праздники. Останавливались в отеле Four Seasons at first residence. Все три
Были в Каире на новогодние праздники. Останавливались в отеле Four Seasons at first residence. Все три
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Юлия
Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю экскурсию по Каиру у Мухаммеда и остались очень довольны и программой и гидом! Катались
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по Нилу на большой лодке только вдвоем, гуляли по супер колоритному восточному базару, посетили очень атмосферное кафе. Мухаммед еще и отличный фотограф. С гидом мы чувствовали себя в полной безопасности, заходили в такие потаенные уголки базара, куда бы сами побоялись идти, еще один неоспоримый плюс - он помогал покупать сувениры. Охотно отвечал на все вопросы, был терпелив и вежлив. Мухаммед отлично говорит по-русски. Он - египтолог, историк, участник археологических экспедиций, очень открытый и доброжелательный человек, с чувством юмора. С удовольствием рассказывает как про историю Египта, так и про быт и нравы современных египтян. В итоге провели с ним и ребятами из его команды весь мини-отпуск. Крайне довольны! Всем рекомендую Мухаммеда и его эксклюзивные экскурсионные программы по городу и по пустыне!

Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю
Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю
Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю
Добрый день. Мы были в Каире вдвоем с 6 по 10 марта 2024 года. Приобрели вечернюю
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Алексей
Начну с того, что при заказе трансфера нам подарили услугу Fast track, встретили в аэропорту и за 5 минут мы покончили со всеми формальностями. Мы были в Каире и Луксоре
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4 дня и ни разу не стояли в очередях, билеты были куплены заранее, место в ресторане с видом на пирамиды предоставили без брони, все услуги были организованы в режиме VIP. Мухаммед нам понравился и как гид и как человек, если хотите найти интересного рассказчика с хорошим русским, вам к нему За 4 дня мы успели не только облазить весь Каир, осмотреть гробницы и храмы Каира, Сакары и Луксора, но и обсудили массу тем от политики до Священного писания. Также Мухамед помог с покупкой билетов в Луксор, обменом денег, уличные торговцы к нам не приставали и было много мелких знаков внимания, В день рождения супруги он купил для неё торт и подарок. Мы остались очень довольны этой поездкой.
PS чуть не забыл, он делает классные фото

Начну с того, что при заказе трансфера нам подарили услугу Fast track, встретили в аэропорту и
Начну с того, что при заказе трансфера нам подарили услугу Fast track, встретили в аэропорту и
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Входит в следующие категории Каира

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