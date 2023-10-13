Посмотреть на самые яркие места столицы после заката солнца
Если вы не любите жару, вечерняя экскурсия станет идеальным вариантом! В лучах заходящего солнца на борту парусника вы полюбуетесь достопримечательностями Каира с воды.
А гуляя пешком по Старому городу, изучите архитектуру исторических зданий и узнаете о древних египетских традициях. Обязательно сделаем паузу, чтобы поужинать, выпить кофе и посмотреть шоу.
А гуляя пешком по Старому городу, изучите архитектуру исторических зданий и узнаете о древних египетских традициях. Обязательно сделаем паузу, чтобы поужинать, выпить кофе и посмотреть шоу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По реке — на кораблике
Из вашего отеля на комфортабельном автомобиле мы направимся в центр города, где расположены исторические здания. Начнём путешествие с круиза по Нилу. Проследим за перемещением солнца по небосводу и вспомним о древнем египетском боге, который похожим образом ездил по небу на своей колеснице.
По вечернему городу — пешком
Затем мы отправимся исследовать закоулки, знакомиться с вечерними обычаями египтян и гулять по рынку Хан Аль-Халили, старейшем на Ближнем Востоке. Наш маршрут будет пролегать по улице Аль-Муизз. Она вам понравится: там нет мусора, толп и вечно гудящего транспорта, как в других районах города. По дороге выпьем кофе в «Фишави» — старейшей в Каире кофейне, поужинаем в местном ресторане и посмотрим фольклорное шоу.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид-историк на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Часть маршрута пройдёт по воде и пешком.
- Дополнительные расходы 15 $ с человека (оплата гиду на месте): ужин + восточное фольклорное шоу + кофе/чай в кофейне «Фишави»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Каире
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 580 туристов
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.
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