Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром. Во время речной прогулки вы не только сможете увидеть завораживающие огни города, прочувствовать атмосферу востока, но и посмотреть фееричное фольклорное шоу и национальные танцы, которые будут представлены профессиональными артистами на борту специально для вас!

Программа экскурсии

Представитель компании «Kiwi Travel» встретит вас у вашего отеля и сопроводит до места отправления круизного судна.

Двухчасовая прогулка по Нилу.

Ужин (шведский стол).

Шоу-программа (танцы живота, танура, восточное и западное шоу).

Возвращение в отель примерно в 22:00 – 22:30.

Рекомендуем взять с собой: фото- и видеотехника; теплая одежда (зимой). И, конечно, хорошее настроение!