Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу

Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином,...

5
1 отзыв
Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром.

Во время речной прогулки вы не только сможете увидеть завораживающие огни города, прочувствовать атмосферу востока, но и посмотреть фееричное фольклорное шоу и национальные танцы, которые будут представлены профессиональными артистами на борту специально для вас!
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу

Что вы увидите 🤩

  • Вечерний город
  • Река Нил
Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным талантливым шеф-поваром. Во время речной прогулки вы не только сможете увидеть завораживающие огни города, прочувствовать атмосферу востока, но и посмотреть фееричное фольклорное шоу и национальные танцы, которые будут представлены профессиональными артистами на борту специально для вас!
Программа экскурсии
  • Представитель компании «Kiwi Travel» встретит вас у вашего отеля и сопроводит до места отправления круизного судна.
  • Двухчасовая прогулка по Нилу.
  • Ужин (шведский стол).
  • Шоу-программа (танцы живота, танура, восточное и западное шоу).
  • Возвращение в отель примерно в 22:00 – 22:30.
Рекомендуем взять с собой: фото- и видеотехника; теплая одежда (зимой). И, конечно, хорошее настроение!

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля группы 2-3 человекДля группы 4-6 человекДля группы 7-12 человек
Общий
$45
$35
$30
$25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Ужин (шведский стол)
  • Бутылка воды во время вашей поездки
  • Шоу-программа
  • Все налоги и плата за обслуживание.
Что не входит
  • Напитки во время ужина
  • Чаевые, по желанию.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 19:00

Karim A.
Karim A.
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