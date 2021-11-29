Египет покорит вас необычными сочетаниями продуктов, фантастическими десертами и напитками. Вы побываете в любимых заведениях местных жителей, где не встретить туристов. Отведаете бабагануш и махшу, кошари и тростниковый сок. А на закате отправитесь в ресторан на 60-м этаже или в круиз по Нилу с ужином и шоу-программой.

Описание экскурсии

История, еда и тайные места

Вы позавтракаете в аутентичном месте с видом на пирамиды. Далее поедете исследовать сердце Старого Каира. Побываете на центральной площади Тахрир и пройдете по старинной улице Аль-Муиз, заглядывая по пути в максимально нетуристические заведения. Например, в кафе, где готовят только одно блюдо. Но делают это так вкусно, что на пяти этажах иногда сложно найти свободный столик. А на ужин вы сможете выбрать один из двух вариантов: ресторан на 60-м этаже с панорамным видом на Каир или круиз по Нилу с традиционной едой и фольклорной шоу-программой.

Гастро-открытия

В течение дня вы попробуете главные национальные специалитеты и напитки: знаменитую закуску из баклажанов бабагануш и 4 вида махши, которую иногда называют «голубцы по-египетски». Кроме того, вас ждут местные сладости, свежевыжатый тростниковый сок и знаменитое блюдо кошари. Его готовят из риса, макарон и чечевицы, приправленных томатно-уксусным соусом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог из нашей команды

Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Все блюда по программе (без ужина) — $38 с человека. Базовый ужин в одном из двух указанных мест (по желанию) — $33 с человека.

По запросу мы можем посетить плато пирамид в Гизе. Детали уточняйте в личном сообщении.

Трансфер

Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)

Если вас необходимо встретить в районе аэропорта/Гелиополиса/Нового Каира и/или отвезти туда после экскурсии, потребуется доплата $40

Если начало/окончание экскурсии в районе Alexandria Desert Rd, First 6th of October, доплата составит $15

: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.