Что вас ожидает

История, еда и тайные места

Вы позавтракаете в аутентичном месте с видом на пирамиды. Далее поедете исследовать сердце Старого Каира. Побываете на центральной площади Тахрир и пройдете по старинной улице Аль-Муиз, заглядывая по пути в максимально нетуристические заведения. Например, в кафе, где готовят только одно блюдо. Но делают это так вкусно, что на пяти этажах иногда сложно найти свободный столик. А на ужин вы сможете выбрать один из двух вариантов: ресторан на 60-м этаже с панорамным видом на Каир или круиз по Нилу с традиционной едой и фольклорной шоу-программой.

Гастро-открытия

В течение дня вы попробуете главные национальные специалитеты и напитки: знаменитую закуску из баклажанов бабагануш и 4 вида махши, которую иногда называют «голубцы по-египетски». Кроме того, вас ждут местные сладости, свежевыжатый тростниковый сок и знаменитое блюдо кошари. Его готовят из риса, макарон и чечевицы, приправленных томатно-уксусным соусом.

Организационные детали