Погулять по историческому центру, заглянуть в аутентичные кафе и попробовать национальные блюда
Египет покорит вас необычными сочетаниями продуктов, фантастическими десертами и напитками. Вы побываете в любимых заведениях местных жителей, где не встретить туристов. Отведаете бабагануш и махшу, кошари и тростниковый сок. А на закате отправитесь в ресторан на 60-м этаже или в круиз по Нилу с ужином и шоу-программой.
Вы позавтракаете в аутентичном месте с видом на пирамиды. Далее поедете исследовать сердце Старого Каира. Побываете на центральной площади Тахрир и пройдете по старинной улице Аль-Муиз, заглядывая по пути в максимально нетуристические заведения. Например, в кафе, где готовят только одно блюдо. Но делают это так вкусно, что на пяти этажах иногда сложно найти свободный столик. А на ужин вы сможете выбрать один из двух вариантов: ресторан на 60-м этаже с панорамным видом на Каир или круиз по Нилу с традиционной едой и фольклорной шоу-программой.
Гастро-открытия
В течение дня вы попробуете главные национальные специалитеты и напитки: знаменитую закуску из баклажанов бабагануш и 4 вида махши, которую иногда называют «голубцы по-египетски». Кроме того, вас ждут местные сладости, свежевыжатый тростниковый сок и знаменитое блюдо кошари. Его готовят из риса, макарон и чечевицы, приправленных томатно-уксусным соусом.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог из нашей команды
Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Все блюда по программе (без ужина) — $38 с человека. Базовый ужин в одном из двух указанных мест (по желанию) — $33 с человека.
По запросу мы можем посетить плато пирамид в Гизе. Детали уточняйте в личном сообщении.
Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.
Трансфер
Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)
Если вас необходимо встретить в районе аэропорта/Гелиополиса/Нового Каира и/или отвезти туда после экскурсии, потребуется доплата $40
Если начало/окончание экскурсии в районе Alexandria Desert Rd, First 6th of October, доплата составит $15
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3028 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров читать дальшеуменьшить
в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
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Ада
Прекрасный завтрак с видом на пирамиды. По желанию осмотрели сами пирамиды, Сфинкса, прокатились на верблюде. А главное, гид Салех оказался прекрасным фотографом и помог сделать фото с отличных ракурсов. Далее старые улочки Каира и вкусная еда.
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С
Сергей
Нашим гидом был Хоссам. Отличный гид, материалом владеет на отлично. Попробовали аутентичные блюда. Очень необычно. Еще дали с собой. Ели еще два дня -)). Однозначно рекомендую!