Гастрономический Каир

Погулять по историческому центру, заглянуть в аутентичные кафе и попробовать национальные блюда

Египет покорит вас необычными сочетаниями продуктов, фантастическими десертами и напитками.

Вы побываете в любимых заведениях местных жителей, где не встретить туристов.

Отведаете бабагануш и махшу, кошари и тростниковый сок.

А на закате отправитесь в ресторан на 60-м этаже или в круиз по Нилу с ужином и шоу-программой.
Гастрономический Каир
Гастрономический Каир
Гастрономический Каир
Гастрономический Каир
Гастрономический Каир
Гастрономический Каир
Гастрономический Каир

Что вас ожидает

История, еда и тайные места

Вы позавтракаете в аутентичном месте с видом на пирамиды. Далее поедете исследовать сердце Старого Каира. Побываете на центральной площади Тахрир и пройдете по старинной улице Аль-Муиз, заглядывая по пути в максимально нетуристические заведения. Например, в кафе, где готовят только одно блюдо. Но делают это так вкусно, что на пяти этажах иногда сложно найти свободный столик. А на ужин вы сможете выбрать один из двух вариантов: ресторан на 60-м этаже с панорамным видом на Каир или круиз по Нилу с традиционной едой и фольклорной шоу-программой.

Гастро-открытия

В течение дня вы попробуете главные национальные специалитеты и напитки: знаменитую закуску из баклажанов бабагануш и 4 вида махши, которую иногда называют «голубцы по-египетски». Кроме того, вас ждут местные сладости, свежевыжатый тростниковый сок и знаменитое блюдо кошари. Его готовят из риса, макарон и чечевицы, приправленных томатно-уксусным соусом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог из нашей команды
  • Экскурсия проходит на легковом авто или микроавтобусе в зависимости от количества участников
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Все блюда по программе (без ужина) — 35 евро с человека. Базовый ужин в одном из двух указанных мест (по желанию) — 30 евро с человека.
  • По запросу мы можем посетить плато пирамид в Гизе. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну за горячее солнце, красочное море, гостеприимство жителей и огромное количество мест, в которые можно совершать захватывающие поездки. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
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